Устраиваем праздник — гороскоп на 8 марта

7 марта 2023 ГороскопыМарианна Басс

16-17 лунные сутки. Основная часть этого дня непродуктивна, если речь идет о новых стартах.

Фото: rambler

Гороскоп на сегодня говорит, что лучше заниматься текущими делами и распутывать клубки противоречий, которые в данный момент поддаются анализу. Там, где не хватает информации, придется смириться с временной неясностью и пробуксовками. Сохранить внимание к важным мелочам поможет Луна в знаке Девы. К вечеру желательно закрыть срочные дела и позаботиться о здоровье - иначе наметившиеся приятные возможности, которые сулит вступление Луны в знак Весов, могут оказаться не замечены или не использованы. При переутомлении все мероприятия лучше отложить до завтра. Овен Сегодня Овны могут посвятить рутине и доработке вчерашних задач основную часть этого дня. Это подходящий момент для завершения дел и отказа от того, что стало ненужным. Возможна рассеянность или усталость. Не стоит оставлять без внимания свое самочувствие, лучше не откладывать лечебно-профилактические процедуры. Вечером хорошо оказаться в обществе симпатичных людей или там, где можно получить внимание. Телец Сегодня Тельцам лучше заниматься своими индивидуальными нуждами до наступления вечера. Утренние и дневные часы дадут им шанс найти ответ на вчерашний вопрос или подыскать приемлемое здравое решение в запутанной ситуации. Вечером акцент сместится в сторону партнерства, может потребоваться деловое сотрудничество, взаимообмен или поддержка. На протяжении всего дня останется важным внимание к мелким деталям. Близнецы Сегодня Близнецам стоит контролировать собственные действия и реакции на действия других людей. Иначе возрастет вероятность остаточных споров, в том числе дома и в служебной сфере, будет риск дать лишний повод для сплетен о себе или для сомнений в свой адрес. Оказаться в более комфортной обстановке поможет вечер - при условии, что для приятного времяпрепровождения останутся силы. Рак Сегодня Ракам желательно быть начеку, если они нуждаются в интенсивном общении или находятся в дороге: может сохраняться вчерашняя атмосфера напряженности или недостаточной ясности. Вечером пристального внимания могут потребовать домашние дела, жилищные обстоятельства, правовые вопросы, супружеские отношения или ключевые партнерские связи. И дома, и на работе придется стать дипломатичнее. Лев Сегодня Львам стоит мыслить практичнее. Одним из главных качеств для них может оказаться дотошность, особенно в финансовых и медицинских вопросах. Стоит быть внимательнее при выборе лекарственных средств и банковских услуг, при заполнении и пересылке личных документов с приватными данными. Вечером стоит сменить обстановку и окунуться в «светскую жизнь», насколько это возможно. Дева Сегодня Дев требуют их личные нужды - но многие Девы будут под влиянием своего общения с другими людьми и не всегда смогут отделить свои потребности от чужих. У них возможны сомнения, иллюзии и попытки смотреть на себя чужими глазами. Объективнее взглянуть на себя и ситуацию им поможет вечер. При этом окажется важна и материальная, и морально-этическая сторона партнерства. Весы Сегодня Весам советуют перенести важные планы на вечер или отложить их до завтра. Утром и днем лучше побыть в уединении, завершить текущие мелкие дела и позаботиться о здоровье. В конце дня появится новая энергия, возрастет потребность в сотрудничестве, симпатии или покровительстве со стороны других людей. Стоит уделить внимание своему партнеру, супругу, важному клиенту, целевой аудитории. Скорпион Сегодня у Скорпионов есть время разобраться в хитросплетении текущих событий и немного поработать тем самым на свое будущее. Многих Скорпионов будет выручать их природное чутье в сочетании с дотошностью и критичностью. Если допущен промах, лучше сразу исправить его, не накапливая токсичный багаж ошибок. Вечером на первый план выйдет партнерство, соблюдение прав и баланс интересов. Стрелец Сегодня для Стрельцов день может начаться с иллюзий или сомнений. Если сами Стрельцы не испытывают затруднений, сомневаться или заблуждаться могут значимые для них люди - например, родители, помощники или руководство. В утренние и дневные часы не повредит осторожность в любых маневрах, особенно связанных с домом. Вечером можно подумать о приятном мероприятии в дружеской или романтической обстановке. Козерог Сегодня Козероги могут рассчитывать на подвижки в своих делах. Есть надежда не без пользы совершить поездку, провести исследование, прояснить недоразумение, довести до конца сложное дело. Но не стоит затягивать начатые дела до вечера, так как в конце дня могут появиться другие приоритеты. Возможно, это будут вопросы партнерства, авторитета или ключевых прав. Водолей Сегодня Водолеям не стоит терять свою внимательность и бдительность, особенно в критичных мелочах практического характера. Лучше воздерживаться от новых начинаний, так как в них будет много помех, ошибок или быстро наметится досадный тупик. Все важные мероприятия, включая романтические, финансовые и культурно-развлекательные, звезды рекомендуют планировать на вечернее время или на завтра. Рыбы Сегодня Рыбам не помешает сохранять осмотрительность, так как в любой ситуации для них может скрываться некий негативный потенциал. Чтобы не дать ему раскрыться, достаточно продемонстрировать хорошее чувство баланса. Это может быть равновесие законных прав, материальных интересов и вложений, согласование взглядов и убеждений. Не стоит пытаться затмить других и позволять другим оттеснять себя.