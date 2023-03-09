Ищем дзен — гороскоп на 10 марта

18-19 лунные сутки. Сегодня в приоритете останутся компромисс, баланс и гармония. Об этом позаботится Луна, пребывающая в знаке Весов.

Такой настрой станет отличной основой для взаимно приятного общения и совместных действий. Гороскоп на сегодня говорит, что хорошо укреплять сложившиеся отношения личного и делового характера, обмениваться услугами или знаками внимания. Лучше избегать в этот день приватных бесед и подробного обсуждения личных секретов. К вечеру имеет смысл свернуть активные мероприятия и избегать стартов с нуля: не исключается спад активности или эмоциональная усталость, могут напомнить о себе уходящие тени былых проблем и обид.

Овен

Сегодня Овнам не стоит быть в общении с людьми пассивными потребителями внимания, лучше делать встречные шаги и сотрудничать. В случае правовых, материальных, идейных или эстетических разногласий именно это поможет найти компромисс — особенно деловым партнерам, влюбленным и супругам. Однако любую активность нежелательно затягивать до позднего вечера. В долгих союзах важно не поминать былые обиды.

Телец

Сегодня Тельцам советуют выбирать для себя такие цели и занятия, которые позволяют совмещать приятное с полезным — например, уход за собой с поправкой здоровья или выполнение партнерских обязательств с взаимовыгодным обменом услугами. Стоит учитывать, что к вечеру продуктивность может начать снижаться, гармония теряться, а в уже выполненных работах начнут чаще встречаться погрешности.

Близнецы

Сегодня Близнецам не стоит бояться тотальных неудач, но в приятном течении дел все же не исключены негативные моменты, особенно к вечеру. Важные мероприятия лучше перенести на первую половину дня. Не стоит игнорировать возможные сигналы неблагополучия со стороны организма, иначе на следующий день возможно недомогание. Старайтесь не давать пищу для сплетен о себе, особенно коллегам и начальству.

Рак

Сегодня Ракам важно быть дипломатичными, готовыми пойти на уступки или искренне сделать что-то для других, пожертвовав своими вкусами или поступившись идеалами. Эти качества сделают более легкой их семейную обстановку, супружескую жизнь, любовные и деловые отношения. К вечеру текущее мероприятие желательно покинуть или свернуть, а новых начинаний, включая совместные, лучше сознательно избегать.

Лев

Сегодня для Львов обстоятельства остаются благоприятными. Не стоит обращать внимания на отзвук прошлых проблем: скорее всего, они уже не побеспокоят всерьез. День позволяет укрепить взаимную симпатию и развить выгодное равноправное сотрудничество, в том числе контакты с иностранцами и представителями других культур. Разъезды и другие динамичные мероприятия не стоит откладывать на позднее время.

Дева

Сегодня для Дев могут вплоть до вечера оставаться актуальными вопросы сотрудничества, заработка и управления ресурсами. Возможен доход благодаря занимаемой должности или ловким действиям в сфере партнерского бизнеса. Могут представить интерес различные маневры и манипуляции с деньгами, вещами и совместными активами. Важно не заблуждаться насчет чужих мотивов и работать не только на других, но и на себя.

Весы

Сегодня у Весов во многом от их настроения и самочувствия, а также от того, как они позиционируют себя в нужных им отношениях или обществе в целом, зависят успехи. Это хороший день для развития сотрудничества, включая зарубежное, но Весы могут получить от него меньше пользы, чем их партнеры. Наиболее продуктивна и комфортна первая половина дня, вечером лучше отдохнуть или сбавить навязанный темп.

Скорпион

Сегодня у Скорпионов в приоритете партнерские обязательства, именно ради них они будут выбиваться из сил, проявлять чудеса гибкости, смелости или ловкости. Одновременно, у них будет возможность поработать на собственные тайные цели, если таковые есть — например, на создание запасного «аварийного выхода». Говорить о себе и развивать личные творческие идеи в этот день может быть проблематично.

Стрелец

Сегодня Стрельцам стоит выжать все возможное из доступных социальных благ и контактов. Желательно не ограничиваться сиюминутными целями, быть дальновиднее и действовать проактивно: то, что покажется бессмысленным сейчас, может стать прекрасным заделом на будущее. День позволяет поддерживать взаимную лояльность, комбинировать варианты и без лишнего напряжения согласовывать партнерские действия.

Козерог

Сегодня Козерогам предстоит следить за своим имиджем, если они активно контактируют с людьми и работают на свою партнерскую репутацию. Также держаться определенного стиля их может вынудить семейная или супружеская ситуация либо план действий, связанный с жильем. Вечером это может привести к утомлению, недомоганию или раздражительности. Любое мероприятие лучше покинуть, не дожидаясь конца дня.

Водолей

Сегодня для Водолеев день обещает стать удачным, приятным и мотивирующим. Если вчера они пропустили подходящий момент для маневра, то сегодня в первой половине суток им еще не поздно наверстать упущенное. С другой стороны, беспечно пропущенный шанс не станет фатальной ошибкой. Если нет настроения, не обязательно стараться извлечь из ситуации все сразу: в скором будущем появятся другие возможности.

Рыбы