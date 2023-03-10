Держим ухо востро с незнакомцами — гороскоп на 11 марта

10 марта 2023 ГороскопыМарианна Басс

19-20 лунные сутки. Сегодня вступление Луны в знак Скорпиона смещает акценты в сторону эмоциональности, чувственности, мнительности или подозрительности.

Фото: rambler

Гороскоп на сегодня говорит, что в идущих глобальных переменах будут чаще улавливаться негативные, а не позитивные тенденции. На этом фоне не исключается тяга к потусторонним мирам, мистике, суевериям, интерес к секретам, прошлому, компромату или слухам. Работа может подменяться эмоционированием. Придется что-то контролировать или скрывать. Хорошие стороны этого дня - проницательность, музыкальность, чутье на полезную информацию. Появится повод для приватного общения или тайных исследований. Овен Сегодня Овнов день сделает инертными и чувствительными. Он способен напомнить им о прошлом, задеть их уязвимые места и оживить тайные страхи. Возможна мнительность и склонность поддаваться суевериям, особенно в пути. Звезды советуют временно поставить на паузу необязательные дела и стать аккуратнее там, где активность необходима. Актуальны новости-предупреждения, финансовые и дорожные сводки. Телец Сегодня Тельцам советуют стать чуть более чуткими и проницательными: улавливать тонкую психологическую атмосферу вокруг себя, присматриваться перед началом дискуссии к потенциальным собеседникам и их мотивам, стать восприимчивее к знакам судьбы и намекам друзей. Правильная ориентация в обстановке поможет избежать лишних сюрпризов и неясностей в общении и направить разговор в нужное русло. Близнецы Сегодня Близнецы могут столкнуться с пониженным общим тонусом или с отдельными симптомами хронических недугов. Возможны минуты слабости и уныния. Впечатлительные Близнецы окажутся подвержены тем или иным проявлениям «психосоматики», особенно в атмосфере слухов, намеков и подозрительности. Не исключаются сложности при адаптации к новому режиму, расписанию или профессиональным требованиям. Рак Сегодня Ракам советуют чаще ориентироваться на свое природное чутье: оно станет для них идеальным проводником. Полезно следить за новостями издалека: даже если они туманны, расшифровать их будет легко при помощи интуиции, памяти или творческого воображения. Могут вызвать интерес известия в связи с детьми, путешествиями, обучением, любовным прошлым. Лев Сегодня Львы становятся более сентиментальными, внушаемыми и внутренне уязвимыми. Их настрой может прямо или косвенно зависеть от домашних дел, семейной атмосферы, событий на родине, от прошлого и личных тайн. Увидеть ситуацию со стороны и уловить системные новые тенденции в критичных для себя сферах будет проще в уединении. Лучше отложить внешнюю суету и сосредоточиться на частной жизни. Дева Сегодня Девам советуют тренировать свою проницательность, психологический или исследовательский навык. Без этого есть риск пропустить важный подтекст в системных новшествах, ошибиться насчет чужого мотива, неверно оценить свой имидж в глазах коллег, клиентов, партнеров. Стоит придирчивее изучать условия новых контрактов, внимательнее настраивать средства связи и формировать круг общения. Весы Сегодня Весам советуют сделать перерыв в интенсивной публичной жизни и выбрать занятия, не требующие постоянного пребывания на людях в идеальной форме. В этот день хорошо заниматься хозяйственными, финансовыми, кредитными и налоговыми нюансами. Стоит подумать о возможных изменениях в заработке при смене работы или схемы лечения. Нежелательны начинания в сфере творчества и личной жизни. Скорпион Сегодня Скорпионы могут плотнее заняться своими личными потребностями и всецело верить своей интуиции. Это не лучший момент для суеты и рисков. День усиливает память, восприимчивость, музыкальность, настраивает на тонкие размышления, на творческий полет фантазии или на отдых в уединении. Пора подумать о приватной беседе на важную тему с дорогим для себя человеком - например, своим ребенком. Стрелец Сегодня Стрельцам не помешает уединение. Это подходящий день для того, чтобы побыть на закрытой территории или в частных владениях, где можно основательно поразмышлять о сложившейся ситуации и составить план. Новые системные веяния могут затронуть семью или фундамент жизни. Возможно, пора отремонтировать старое жилье, сменить работу или взять ответственность за близких. Может назреть разговор. Козерог Сегодня Козерогов впечатления этого дня натолкнут на мысли о будущем, но также дадут им повод подумать о прошлом. Могут привлечь внимание старые связи, приватные источники данных или забытые, но вновь получающие ценность ресурсы. Не исключен интерес к «тонким» каналам связи - интуиции, сновидениям, гипнозу, околомагическим практикам. Пора заново систематизировать знакомую информацию и списки контактов. Водолей Сегодня Водолеям советуют удвоить осторожность. Она не будет лишней, даже если ситуация выглядит безмятежной и благополучной. Стоит выбрать скрытный образ действий и стать сдержаннее в демонстрации своих желаний. Важно не поддаваться завуалированным манипуляциям. Пора наводить порядок в своем бюджете и системе профессионального заработка, в финансовых документах и сопутствующих контактах. Рыбы Сегодня Рыбы очень проницательны. Они способны читать мысли на расстоянии и вызывать на откровенность других, искусно скрывая свои собственные планы. Им стоит помнить, что новые условия требуют от них не просто хаотичных догадок и туманных заявлений, а системного мышления и ответственности за свои слова: это условие карьеры и свидетельство профессионализма. Не всегда стоит озвучивать свои выводы.