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Не взваливайте на себя больше работы — финансовый гороскоп на 17 марта
16 марта 2023ГороскопыМарианна Басс
Сегодня стоит не брать дополнительную ответственность — это выйдет вам боком.
Фото: mkchita.ru
В нашем гороскопе вы найдете подробный анализ текущей энергетики планет, астрологические советы и рекомендации, которые помогут вам преодолеть возможные препятствия.
Овен
Сегодня Овны, имеющие свой бизнес, в этот день могут проявить склонность к финансовым авантюрам. Желание заработать крупные суммы денег спекулятивным способом может обернуться убытками. Попытки игроков валютной и фондовой биржи угадать тенденции ценовых котировок вряд ли увенчаются успехом. Воздержитесь от оптовых закупок и обмена валюты.
Телец
Сегодня у Тельцов могут осложниться отношения с начальством. Возможно, вы не сможете своевременно выполнить поручения начальства, и это может вызвать его недовольство. Также это не лучший день для использования арендуемого помещения и подписания договора аренды. При осложнениях в семье, вам, возможно, придется отпрашиваться у начальства, чтобы уйти пораньше с работы.
Близнецы
Сегодня у Близнецов могут возникнут трудности при общении с окружающими. Не рекомендуется в это время назначать и проводить деловые встречи, совершать поездки, вести переговоры с иностранцами, заниматься урегулированием юридических проблем. Будьте внимательнее при работе с документами и при аналитической обработке информации.
Рак
Сегодня Ракам не рекомендуется совершать какие-либо манипуляции с деньгами. Это касается не только купли-продажи, но и размещения финансов на депозитных счетах в банках. Возможно, что сейчас вы будете склонны к излишне расточительным тратам денег и не будете контролировать свои расходы. Поэтому лучше воздержаться от шопинга.
Лев
Сегодня Львам советуют ограничить свои инициативы и стараться не вносить существенных перемен в сложившиеся отношения с деловыми партнерами. Возможно, что поведение партнера покажется вам излишне легкомысленным и авантюрным, что им руководит не разумный подход, а эмоции. В любом случае вам может быть сложнее находить взаимопонимание с людьми. Будьте готовы к открытому противостоянию.
Дева
Сегодня Девам рекомендуется больше внимания уделять выстраиванию отношений с коллегами и подчиненными. Старайтесь не ввязываться в выяснения отношений и избегать интриг. Берегите свою нервную систему от стрессовых ситуаций. Также не занимайтесь тайными делами. Секретность в работе может только повредить вам. Возможно, вам придется действовать в стесненных условиях, когда нет полной свободы.
Весы
Сегодня Весам рекомендуется воздерживаться от новых видов работы, в которой у вас мало опыта. Также это не лучший день для экспериментов, рекламных мероприятий и спекулятивных сделок с валютой. Обмен мнениями с друзьями не поможет вам прояснить ситуацию. Цените сиюминутные выгоды и не гоняйтесь за журавлем в небе, имея синицу в руках.
Скорпион
Сегодня для Скорпионов, занимающих руководящие должности, не самый удачный день. Звезды не рекомендуют в это время сдавать документы в официальные инстанции для регистрации фирмы, предприятия, недвижимой собственности. Возрастает вероятность нарушения ритма работы и неисполнения планов. Воздержитесь от деловых контактов с теми, кто занимает более статусное и влиятельное положение.
Стрелец
Сегодня у Стрельцов может вырасти количество деловых контактов, однако качество этих контактов может оставлять желать лучшего. Особенно неблагоприятно проходят деловые встречи по предварительной договоренности, когда необходимо приехать в назначенное место встречи. Часть таких контактов может не состояться или пойти по невыгодному для вас сценарию.
Козерог
Сегодня Козероги могут почувствовать нехватку финансов для обеспечения повседневных потребностей. Для бизнесменов это может означать нехватку оборотных средств для поддержания своих проектов. Несмотря на усилия в работе, денег больше не становится. Возрастает вероятность убытков, утери или кражи денег. После полудня могут вырасти доходы от недвижимости и магазинной торговли.
Водолей
Сегодня Водолеи могут быть склонны излишне эмоционально реагировать на сложности в работе и, в особенности, во взаимоотношениях с деловыми партнерами. Ваша инициатива может не найти понимания и поддержки. Воздержитесь от ведения переговоров и подписания документов о сотрудничестве. Будьте предельно внимательны к пожеланиям клиентов при выполнении индивидуальных услуг.
Рыбы
Сегодня у Рыб может быть психологически сложное, дискомфортное состояние. Вероятной причиной этого могут быть сложности во взаимоотношениях с коллегами. Вам может показаться, что на вас пытаются взвалить наиболее трудную и сложную работу. Кроме того, в некоторых ситуациях вы можете оказаться в изоляции от коллектива.
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Дата рождения
Время рождения
Пол не определён
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