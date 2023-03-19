Позитив сделает этот день — гороскоп на 20 марта

19 марта 2023 ГороскопыМарианна Басс

27-28 лунные сутки. Луна в Рыбах в канун Новолуния способна склонить к повышенной эмоциональности с элементами уныния и мизантропии, к слезливости, сентиментальности и внушаемости.

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Гороскоп на сегодня говорит, что не исключается дезориентация, снижение физического тонуса, погружение в прошлое или в мир иллюзий. Это день ментального, психоэмоционального и духовного детокса. Важно бороться с зависимостями и ложными привязанностями, избегая их программирующего влияния на свою жизнь. Полезно побыть в тишине, у воды или огня, послушать музыку, посмотреть фильм, помедитировать. Спокойствия и позитива добавит вера, чувство долга или внутренний стержень. Овен Сегодня Овнам советуют отменить все необязательные дела и сократить до минимума неизбежную суету. Рекомендуется уединение или временное сокращение круга своих контактов, снижение нагрузок и избавление от лишнего. Стоит обратить внимание на самочувствие. Не исключены недомогания психосоматического происхождения. Нежелательно злоупотребление расслабляющими средствами, например, алкоголем. Телец Сегодня Тельцам советуют не стремиться в будущее с присущей им настойчивостью, а лишь мечтать о нем. Приятные мечты, оригинальные фантазии и туманные планы в этот день не возбраняются — но важно не рисовать новые картины старыми красками, чтобы не программировать себя бессознательно на повторение неудачных сюжетов вместо желаемого прогресса. Перед тем как мечтать, стоит обновить палитру. Близнецы Сегодня Близнецам лучше избегать лишней суеты, поспешных новых инициатив и построения точных планов. Этот день приглашает их оценить итоги и перспективы своей карьерной истории и профессиональные достижения, результаты своего стремления к заветной цели или плоды общения с некой значимой персоной. Звезды советуют делать это честно и стремиться к объективности, преодолевая остаточные иллюзии. Рак Сегодня Ракам советуют уделить внимание не только «мирским» делам, но и духовной жизни. Многие Раки сделают это интуитивно, так как в данный момент мировоззренческая или психологическая часть их жизни может быть тесно связана с темой карьеры и самореализации. День особенно важен для Раков, делающих карьеру за рубежом или дистанционно, а также для работающих в сфере образования или права. Лев Сегодня Львам советуют не вытеснять из своего сознания неприятные воспоминания о прошлом и критичные моменты в настоящем. Но и погружаться слишком глубоко в негативные мысли или в темные пучины своего бессознательного не стоит. Выявив вредные привычки, рискованные активы или токсичные влияния в своей жизни, желательно поработать над избавлением от них или установить контроль над ними. Дева Сегодня Девам важно проникнуться правилами партнерства и психологической атмосферой в своем окружении, попытаться представить себя глазами других людей. В то же время, не стоит растворяться в своем зеркальном отображении и чрезмерно отождествлять себя с ним. Если вы обнаружили у себя психологическую (или иную) зависимость, желательно как можно быстрее ее сбросить или задать ей рамки. Весы Сегодня Весам советуют поставить в приоритет свое здоровье, порядок в доме, уход за близкими или питомцами. День требует тонкого чутья, умения распознавать неявные детали и симптомы. Может потребоваться смесь строгости, терпения, заботливости и деликатности, готовность хранить секреты. Особого внимания ждут хронические и скрытые недомогания. Рекомендуется уединение или минимум нагрузок. Скорпион Сегодня Скорпионам полезен отдых, включающий физическое и эмоциональное расслабление. Стоит определить границы, в которых он возможен, это может быть определенное место или время. Хорошо побыть у воды, в тишине, уединении, послушать любимую старую музыку или посмотреть старый фильм. Планы на будущее будут строиться под влиянием дел, связанных с творчеством, здоровьем, работой, любовью или детьми. Стрелец Сегодня Стрельцы погрузятся в их семейные дела, в прошлое или в вопросы духовной жизни. В домашней или офисной атмосфере могут преобладать ноты скрытности, неясности или уныния, способные заложить ритм настроений на несколько недель вперед. Пребывание в депрессивной шаткой атмосфере упростит внутренний фундамент в виде чувства долга, веры или привязанности к близким. Козерог Сегодня Козерогам придется стать более чуткими к эмоциональной атмосфере вокруг себя, так как самое главное вряд ли будет лежать на поверхности. Тонкие чувства, сны или ассоциации скажут больше, чем слова. Пригодится привычка систематизировать и анализировать свои ощущения. Важно отследить потенциальный источник психологического негатива в своем окружении, чтобы искоренить или контролировать его. Водолей Сегодня Водолеям советуют обращать внимание на свои вкусовые и другие тонкие ощущения. Полезно проинспектировать старые запасы. Избавляясь от явно лишнего, вредного и ветхого, лучше поберечь то, что еще может пригодиться. В меню стоит уделить внимание напиткам. Не помешает доля аскезы (умеренность, диета), а также сброс и утилизация былых токсичных мыслей, воспоминаний и привязанностей. Рыбы Сегодня Рыбам стоит целиком посвятить этот день себе и своим планам. Он подходит для подведения первых итогов серьезного периода в жизни, сулит плодотворное уединение. Нужна честная самооценка, в том числе профессиональная. Приветствуются шаги, направленные на работу с вредными для тела и духа привычками, на избавление от ложных мыслеобразов и разотождествление со своим ложным «я». Важно избегать уныния.