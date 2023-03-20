Дата рождения
Время рождения
Пол не определён
День гениальных идей — финансовый гороскоп на 21 марта
20 марта 2023ГороскопыМарианна Басс
Сегодня наш мозг будет выдавать идеи на миллион.
Фото: fullpicture.ru
Наш гороскоп расскажет, как не сойти с ума в такой нервный, но интересный день.
Овен
Сегодня Овны могут почувствовать прилив энергии и оптимизма. Может повыситься ваша самооценка и это не замедлит положительно отразиться на результатах вашего труда. Бизнесменам звезды советуют проконсультироваться со стилистом. Изменения имиджа поможет вам добиваться больших успехов в бизнесе. Хорошее время для рекламной раскрутки бизнеса.
Телец
Сегодня Тельцам, возможно, удастся добиться поставленных целей только при создании соответствующих условий для работы. Успешно идут дела, которые требуют скрытности и незаметны для окружающих. Складывается удачная ситуация для получения дополнительных доходов, не подлежащих налогообложению. Можно публиковать объявления о выполнении частных заказов.
Близнецы
Сегодня у Близнецов может усилиться способность находить выходы из сложных ситуаций. Используйте этот день для интенсивного обмена мнениями с коллегами и единомышленниками. В результате «мозгового штурма» вы сумеете выйти на прорывные решения. Хорошее время для поездок, торговли и консультаций. Социальные работники смогут повысить результативность своего труда.
Рак
Сегодня для Раков, занимающими руководящие должности, звезды могут открыть новые возможности для карьерного роста. Ваши таланты и мастерство будут оценены по достоинству. Старайтесь сосредоточиться на практическом выполнении поставленных перед вами задач. Вероятно, вам сделают выгодное предложение, повышающее ваш профессиональный статус и размер зарплаты.
Лев
Сегодня Львам советуют не гоняться за мелкими материальными выгодами в повседневной практике и подумать о перспективах своего бизнеса. Чем масштабнее вы будете ставить перед собой задачи, тем большего сумеете добиться. Хорошее время для работников туристических агентств, рекламных и дизайнерских студий и издательской деятельности. Используйте этот день для личностного развития и повышения квалификации.
Дева
Сегодня у Дев может сложиться удачный день для урегулирования щепетильных вопросов в отношениях с правоохранительными органами (прокуратурой, налоговой инспекцией). Вопросы с налогами и штрафными санкциями успешно и быстро решаются. Можете рассчитывать на рост неофициальных доходов. Используйте свободные финансовые ресурсы для оплаты счетов и досрочного погашения кредитов.
Весы
Сегодня у Весов удачный день для улучшения положения в деловом партнерстве. Интересно, что от вас самих не требуется проявлять особой инициативы. Единственное, что от вас нужно – принимать и активно обсуждать поступающие предложения относительно развития делового партнерства. Также старайтесь проявить гибкость, чтобы оптимально вписаться во внешние обстоятельства.
Скорпион
Сегодня у Скорпионов успешный день для продуктивного делового взаимодействия между начальством и подчиненными. Благодаря добросовестному отношению к работе и трудолюбию, ваш авторитет заметно вырастет. Начальство может поручить вам более ответственное задание, с которым вы блестяще справитесь. Успешно пойдут дела у тех, кто в работе использует технические приспособления, машины и механизмы.
Стрелец
Сегодня у Стрельцов в профессии могут открыться новые перспективы. Звезды советуют вам заняться укреплением своей деловой репутации. Приветствуется творческий подход к работе и любые инновации. Вы сможете достигнуть хороших результатов главным образом благодаря расширению своего бизнеса и выходу на новые рынки. Используйте этот день для приобретения полезных профессиональных знаний.
Козерог
Сегодня у Козерогов складываются благоприятные условия для капиталовложений в недвижимость. Можно готовить документы для ипотечного кредита или оформления наследства. Успешно идет работа по ремонту и техническому переоборудованию производственных помещений, цехов, магазинов, мастерских. Также хорошо проводить инвентаризацию движимого и недвижимого имущества.
Водолей
Сегодня Водолеи могут познакомиться с человеком, который может заинтересовать вас своими идеями и планами. При дальнейшем развитии отношений этот человек может стать вашим наиболее перспективным деловым партнером. Ваша сила сейчас – в умении находить с людьми общий язык и выстраивать систему взаимодействия. Используйте этот день для расширения и укрепления деловых связей.
Рыбы
Сегодня для Рыб день благоприятствует деловой активности. Те из вас, кто работают по найму в сфере услуг, могут рассчитывать на увеличение доходов и получение выгодных заказов. Отношения с клиентами складываются вполне деловые и конструктивные. Значительно повышается работоспособность, и вы вполне в состоянии справляться с возросшей нагрузкой. Также можно делегировать часть своих полномочий напарнику.
Рамблер: последние новостиЧто такое натальная карта, и как она может помочь в жизниКак заговорить кошелек на привлечение денег: 3 способаФинансовый гороскоп на 21 марта 2023 года — Рамблер/гороскопы
Дата рождения
Время рождения
Пол не определён
Контролируем эмоции и чувства — гороскоп на 21 марта
Взгляды красноречивее слов — любовный гороскоп на 21 марта