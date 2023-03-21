Задаем вопросы — любовный гороскоп на 22 марта

Сегодня полезно поговорит с партнерам начистоту.

Наш гороскоп говорит, что некоторые знаки зодиака могут столкнуться с вызовами и трудностями, в то время как другие могут ожидать успешных событий и удачи.

Овен

Сегодня Овны все делают с размахом и личной жизни это тоже касается. Они не захотят или не смогут скрывать переполняющие их чувства, могут не знать меры в проявлении страстей и в попытках привлечь к себе взгляд пассии. Если Овен обретет счастье или одержит любовную победу, об этом будут знать все.

Телец

Сегодня Тельцам день добавит хорошего настроения, что отразится положительно на их личной жизни. Тельцы, нашедшие свое счастье (особенно вдали от дома), получат намек на секрет его сохранения. Тельцы, прервавшие роман или переживающие острую фазу разочарования, найдут тайную моральную поддержку.

Близнецы

Сегодня Близнецам помогают развивать их романтические отношения с прицелом на будущее обстоятельства. Звезды намекают, что пользоваться любым удачным моментом стоит незамедлительно — например, лучше не откладывать начало тесной переписки или попытку заняться вместе новым хобби.

Рак

Сегодня Ракам не стоит бросаться в любовных отношениях словами без веской причины. Это день важных диалогов, целевых сообщений и знаковых предложений. Стоит подумать прежде, чем ответить на заданный вопрос — но быстро, ситуация не терпит долгих пауз.

Лев

Сегодня Львов делают оптимистами и помогают им смотреть позитивнее даже на спорные моменты в своей любовной истории обстоятельства. Многих Львов порадует возможность оставить позади тайны, сомнения, притворство и тени прошлого. Не стоит упускать хороший момент для романтического свидания.

Дева

Сегодня Девам день сулит яркие волнующие моменты на пределе душевных и иных возможностей. Это может быть внезапная удача, быстрое спонтанное свидание, роковое знакомство, мощный эмоциональный драйв. «В моменте» ситуация превзойдет их ожидания, заставит быть в любви авантюристами и не замечать рисков.

Весы

Сегодня Весам важно блюсти баланс интересов в любовных отношениях. Образ партнера может стать очень ярким, а его тон шутливым и чуть авторитарным. Гармония в паре будет зависеть от умения Весов подстроиться и сыграть на людях предписанную им роль, к чему они часто будут готовы лишь наполовину.

Скорпион

Сегодня Скорпионы придают особое значение мелочам, которые могут их мощно мотивировать или сильно беспокоить. Им стоит помнить, что этот день не терпит скрытности, медлительности и слишком сложных маневров. Лучше не держать свои восторги или опасения внутри, а обсуждать их с долей юмора.

Стрелец

Сегодня Стрельцов звезды всячески побуждают обратить внимание на свою личную жизнь и воспользоваться дарованными судьбой возможностями. Это хорошие сутки для интенсивного общения, занятий совместным хобби или просто для романтического свидания. Самое время поговорить о важном для себя вопросе.

Козерог

Сегодня для Козерогов , которые серьезно относятся к духовной общности с любимым человеком, считают ее определяющей для построения постоянных отношений и для совместной жизни, важный день. В более поверхностном общении будут невольно затронуты актуальные внешние темы. Может сложиться почва для спора.

Водолей

Сегодня Водолеям не стоит пропускать этот день, если они хотят получить от встречи со своей пассией позитивные впечатления и оставить у нее положительное мнение о себе (часто этот процесс будет взаимным). Это прекрасный момент для начала отношений, стартующих с увлекательного интеллектуального общения.

Рыбы