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Тишина притянет к нам деньги — финансовый гороскоп на 22 марта
21 марта 2023ГороскопыМарианна Басс
Сегодня очень важно работать в уединении.
Фото: protraffic.com
Наш гороскоп помогает узнать, какие события и возможности могут произойти в жизни в ближайшее время.
Овен
Сегодня Овны могут получить ценную информацию из конфиденциальных источников, благодаря которой сумеют распорядиться в своих интересах. Это благоприятный день для творческих профессий, медицины, научных исследований, криминалистики, налоговой инспекции, гостиничного бизнеса и фармакологии. Также вам могут поступить дополнительные доходы за счет частной подработки.
Телец
Сегодня Тельцам полезно посетить научно-техническую выставку в соответствии со спецификой вашей профессии. Так вы сможете расширить свои представления о профессии и о перспективах своего развития. Это даст вам дополнительные идеи. Дальние поездки обогатят вас новыми деловыми связями. Возрастает роль информационных и Интернет технологий.
Близнецы
Сегодня у Близнецов менеджерские таланты могут быть востребованы в полной мере. Многие из вас добьются высоких результатов в работе благодаря организаторским способностям, целеустремленности и готовности пойти на риск. Бизнесмены могут увеличить свои доходы за счет получения долгосрочного госзаказа. Это благоприятное время для оптимизации бюджетных расходов.
Рак
Сегодня у Раков благоприятный день для публичной деятельности и раскрутки бизнеса. Ваши усилия по укреплению делового партнерства не пропадут зря. Договор, подписанный сегодня, положит начало успешному и взаимовыгодному сотрудничеству. При работе в сфере услуг вы можете почувствовать усиление популярности своей работы для клиентов.
Лев
Сегодня Львы могут проявить себя прекрасными практиками в решении финансовых и материальных вопросов. С лучшей стороны могут проявить себя технически одаренные Львы, изобретатели, инженеры. Особенно преуспевают работники ремонтных мастерских, сервисных центров и коммунального хозяйства. Те, кто проходит производственную практику, сумеют получить ценный опыт в работе с инструментами, станками и техническим оборудованием.
Дева
Сегодня Девы, работающие в сфере услуг, смогут значительно расширить свою клиентуру. Индустрия моды, отдыха и развлечений также является перспективным направлением вашей деятельности. Старайтесь подходить творчески к своей работе – благодаря этому ваша популярность заметно вырастет. У вас будет шанс что-то изменить и усовершенствовать в работе.
Весы
Сегодня Весам, работающим в офисе, звезды советуют уделить особое внимание благоустройству своего рабочего места. Возможно, работодатель предоставит в ваше распоряжение удобную офисную мебель и более производительную офисную технику. Хорошо вкладывать деньги в недвижимость. Удачное время для покупки земли. Также это благоприятный день для анализа состояния своего бюджета.
Скорпион
Сегодня Скорпионы смогут успешно решать вопросы, связанные с информационным обменом и деловыми контактами. Прежде всего, речь идет о торгово-закупочной и посреднической сфере деятельности. У торговцев успешно урегулируются вопросы, связанные с логистикой доставки товара. Звезды советуют вам активнее идти на контакты, делать телефонные звонки, назначать деловые встречи и совершать короткие поездки.
Стрелец
Сегодня Стрельцы, возможно, будут способны проявить невероятную физическую выносливость в любом деле. Хороших результатов добьются ремонтники, риелторы, строители, работники жилищно-коммунального и сельского хозяйства. Те, кто работает физически, резко увеличат уровень своих доходов. Удачное время для благоустройства своего рабочего места.
Козерог
Сегодня Козерогам звезды советуют проявлять инициативу в делах. Ваши личные начинания обязательно получат поддержку и развитие. Благодаря усилению интеллектуальных способностей, облегчается работа с информацией и общение с людьми. При необходимости вы сможее воспользоваться своими деловыми связями для решения актуальных вопросов. За счет расширения связей вы серьезно укрепите свои позиции.
Водолей
Сегодня Водолеям советуют сосредоточиться на тех вопросах, которые требуют углубленных исследований. В этом случае вам может открыться та информация, которая доселе была вам недоступна. Так вы сможете серьезно повысить уровень своей квалификации. Чем меньше будет вокруг вас шума и суеты, тем продуктивнее будет день.
Рыбы
Сегодня для Рыб, ориентированных на самостоятельную предпринимательскую деятельность, хороший день. Сиюминутные повседневные дела вас будут мало интересовать. Этот день больше подходит для тех, кто чувствует ответственность за те дела, которые затрагивают коллектив в целом. Успешно пойдут дела, ориентированные на получение результата в некоем отдаленном будущем.
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