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Вы не поверите, но идеального партнера можно найти с помощью натальной карты. Рассказываем, как

22 марта 2023ГороскопыМарианна Басс

Оказывается, любовь всей нашей жизни прописана в натальной карте.

Вы не поверите, но идеального партнера можно найти с помощью натальной карты. Рассказываем, как
Фото: thevoicemag.ru

Анализ натальной карты позволяет точно определить, какой партнер будет идеальным для вас, чтобы создать долгосрочные и счастливые отношения. Если вы пытаетесь самостоятельно расшифровать свою натальную карту, не спешите делать выводы!

Даже если вы обнаружите Сатурн в 7 доме, то это не означает абсолютное безбрачие! Нужно проанализировать и принять во внимание расположение и влияние других планет в карте, прежде чем ставить окончательный “диагноз”.

И хотя “натальная карта - не музей даров” (цитируя Павла Андреева - профессионального астролога, сооснователя Chronos), ее грамотный анализ и советы астролога покажут вам маршрут движения с четкими ориентирами, следуя которому легко достичь цели, как по навигатору.

Какие проблемы в личной жизни помогает решить анализ натальной карты

  • Одиночество и невозможность построить длительные отношения
  • Повторяющиеся негативные ситуации в отношениях
  • Выбор неподходящего партнера
  • Непонимание, где и когда возможно встретить свою “половинку”

В женской карте портрет идеального партнера покажет расположение Солнца и Марса. А в мужской - Луна и Венера. Может возникнуть вопрос, как расположение планет в МОЕЙ карте может указать на ДРУГОГО человека?

Например, Марс - это “мужская” планета, она несет много агрессии и напора. Женщинам такая энергетика несвойственна, но ее необходимо куда-то направлять, поэтому женщина неосознанно проецирует ее на мужчин, которых встречает в жизни. Именно поэтому расположение Марса в натальной карте женщины показывает, на какой тип мужской энергии она настроена.

Что вы можете узнать об идеальном партнере из своей натальной карты

  • Какие партнеры будут для вас идеальны, к кому стоит присмотреться внимательнее.
  • Вероятные места для встречи с подходящим партнером.
  • Как действовать, чтобы отношения стали счастливыми для обоих партнеров.
  • Ваши негативные программы, мешающие создать гармоничную пару, и рекомендации, как уменьшить негатив в отношениях.

Готовы узнать, кто ваш идеальный партнер, или как сделать более гармоничными ваши текущие отношения?

Тогда закажите свой Индивидуальный План Развития - ваш астрологический портрет от Chronos, который составляется на основе данных рождения (даты, места и времени) и представляет собой глубокий анализ вашей натальной карты.

В разделе “Отношения” вы найдете описание ваших ожиданий от отношений, узнаете, где встретить того, кто им соответствует, и как трансформировать негативные программы, мешающие развитию серьезных отношений с идеальным партнером.

Рекомендации составлены для мужчин и для женщин отдельно. Изучите советы только для себя или загляните в рекомендации для вашего партнера, чтобы лучше понять его внутренний запрос на отношения с вами!

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