Внезапная вспышка чувств – гороскоп на 27 марта-2 апреля

На этой неделе на небе формируются три значимых планетных аспекта.

28 марта соединение Меркурий-Юпитер – аспект высокой интеллектуальной активности. Способность к аналитической работе хорошо сочетается с синтезом, умением обобщать полученную информацию. Прекрасно проявляется в учебе, так как стимулирует к любознательности. Усиливается потребность в широких контактах с окружающими людьми. Возможно, человек, подпадающий под влияние этого аспекта, будет вести себя излишне демонстративно, много говорить, стараясь выразить свои мысли и не особенно стремясь услышать других людей.

30-31 марта трин Марс-Сатурн – гармоничная связь между этими планетами антагонистами является весьма полезной для практической деятельности. Прежде чем что-то сделать, человек под влиянием этого аспекта будет думать о возможных последствиях. Каждый шаг будет просчитываться с точки зрения целесообразности. Поэтому поступки могут быть взвешенными и результативными. Усиливается физическая выносливость и способность долго и интенсивно работать в выбранном направлении.

31 марта соединение Венера-Уран – аспект любви с первого взгляда. Характерна внезапная вспышка чувств. Особенность аспекта в том, что яркие чувства, возникшие под его влиянием, не могут длиться долго и вскоре угасают. Могут быть финансовые удачи, выгрыш в лотерею.

Овен

Овнам на этой неделе звезды советуют сосредоточиться на улучшении своего финансового положения. Это сейчас наиболее успешная в реализации тема. Кроме основного источника дохода вам может представиться удачный шанс найти подработку. Если вы заинтересованы в этом, то предпринимайте шаги по ее поискам – удача улыбнется вам. Хорошее время для оформления документов на получение всевозможных льгот, компенсаций, пособий. В конце недели вам могут оказать реальную практическую помощь люди зрелого возраста. В течение этой недели вы сможете сделать много полезного для своей семьи. Подумайте, какие хозяйственные и бытовые вопросы остаются наиболее актуальными – в этом направлении и следует сосредоточить свои усилия. Вы будете склонны действовать энергично и изобретательно. Выходные дни лучше провести на даче, в загородном доме, на садово-огородном участке. Пригласите туда гостей из числа родственников – это будет веселое и с пользой проведенное время.

Телец

Тельцы на этой неделе могут быть устремлены в будущее и проявят готовность к тому, чтобы открыть для себя новые перспективы. Чтобы расширить свои возможности и реализовать свои намерения, одних личных усилий может оказаться недостаточно. Старайтесь заручиться поддержкой ваших единомышленников и друзей. Только объединив усилия, вы способны максимально реализовать свои планы. Если у вас мало друзей, то теперь вы сможете их найти. Важно не просто активно вступать в контакты, но и проявлять готовность к бескорыстной поддержке других людей. Вероятно, вы будете крайне непоседливыми и коммуникабельными. Это может привести вас к частым поездкам и множеству контактов. Вас будет привлекать динамичный стиль жизни в поездках. Если вы не связаны обязательствами, то можете с легкостью сорваться с места и поехать вместе с друзьями в путешествие. Поиски единомышленников могут привести вас в клубы по интересам, в творческие группы, объединенные каким-либо общим занятием. Это те дни, когда вы окружены доброжелательно настроенными людьми, готовыми оказать вам содействие в любых вопросах.

Близнецы

У Близнецов на этой неделе весьма неоднозначное время. Возможно, вы почувствуете какие-то ограничения и препятствия при попытке реализовать свои намерения. Вам будет сложнее открыто заявить о своей позиции по тем или иным вопросам. Потому что вам будут мешать сложившиеся обстоятельства. В первую очередь это относится к профессиональной деятельности. Наиболее успешно будут действовать те из вас, кто умеет не привлекать к себе внимание и использовать тайную поддержку влиятельных людей. Чтобы чего-то добиться, вам придется использовать методы тайной дипломатии. Успешным направлением можно считать усилия, направленные на проработку своих психологических комплексов. Те из вас, кто недостаточно уверены в себе, смогут повысить самооценку благодаря правильному психологическому пониманию, откуда происходит эта неуверенность. В конце недели могут испортиться отношения в семье и в браке. Это особенно актуально для молодых семей, проживающих в одной квартире с родителями. В этом случае конфликт может затронуть не только супружеские отношения, но и взаимоотношения между поколениями в семье. Возможно, причиной напряжения могут стать неурегулированные вопросы в бытовом и хозяйственном смысле.

Рак

Ракам на этой неделе могут открыться перспективные направления для личностного и профессионального развития. Главный ваш козырь сейчас – умение дружить с людьми и в стремление расширить кругозор. Это внутреннее стремление способно привести вас к новому уровню понимания стоящих перед вами задач. Старайтесь активнее вступать в контакты с самыми разными людьми. Наиболее плодотворны будут контакты с иностранцами и людьми из других регионов. Они могут открыть вам глаза на многие события и факты, о существовании которых вы раньше даже не подозревали. Возрастает роль общения в интернете. В конце недели выше шансы на продвижение в карьере. Хорошее время для реализации своих личных планов и задач. Особенно это относится к сфере образования и физической культуры. Возможно, у вас возникнет желание улучшить свою физическую форму, пойти заниматься в спортивную секцию. Также это хорошее время для перехода на ЗОЖ. Главная ваша мотивация – стремление сделать себя более привлекательными для представителей противоположного пола.

Лев

У Львов на этой неделе благоприятное время для изменения своих подходов к достижению поставленных целей. Если вы долгое время работали в определенном направлении, но оставались неудовлетворенны достигнутыми результатами, то, возможно, это связано с неправильными подходами. Попробуйте что-то поменять, подойти к труднореализуемым вопросам с иных позиций. Звезды советуют вам решительно избавляться от всего устаревшего и утратившего свою эффективность. Не нужно держаться за старое, ищите новые пути. Недостаток энергии вы можете восполнить несколько необычным, но весьма действенным способом: расхламлением своего жилища. Сейчас этот весьма старый магический метод будет особенно эффективным. Наиболее проблемной темой может стать нехватка денег. Возможно, усилится ваша потребность в каких-то развлечениях или вы потратите много денег на подарки и организацию праздничных мероприятий. Все это может создать напряжение и необходимость поиска финансовых ресурсов.

Дева

У Дев неделя складывается благоприятно для урегулирования любых партнерских споров и разногласий. Если до сих пор с партнером не было согласия, то самое время еще раз обсудить наиболее принципиальные моменты. Позитивные решения придут к вам на удивление легко и быстро. Это относится в первую очередь к деловому партнерству, но и в супружестве также будет полезным. Для отношений в браке важно юридическое закрепление того, с чем согласились оба партнера. Именно поэтому эта неделя благоприятствует заключению брака. А для официальных супружеских пар хорошее время для венчания. Удачное время для путешествий, учебы и урегулирования юридических споров. Звезды советуют умерить свои желания и амбиции. Старайтесь быть терпеливее и проявляйте гибкость в поведении. В противном случае, если вы станете проявлять эгоизм, то непременно столкнетесь с противодействием со стороны членов семьи и родственников. Гораздо успешнее складываются отношения с друзьями: в них вы найдете необходимую вам сейчас поддержку.

Весы

У Весов на этой неделе замечательное время для борьбы с вредными привычками. Возможно, вы уже почувствовали определенную тягу к переменам, на еще в полной мере не осознали её значение. На самом деле речь может идти о том, чтобы сделать свою жизнь и деятельность более результативной. А для этого необходимо самым решительным образом избавляться от вредных привычек, которые мешают вам быть эффективными. Начните с режима дня, также введите в свою жизнь регулярные физические нагрузки. Сейчас все эти и подобные коррективы пройдут для вас легко. На этой неделе звезды не советуют отправляться в путешествия. Чем меньше времени вы будете проводить в дороге, тем меньше у вас будет неприятностей. А уж если вы оказались в дальней поездке, то воздержитесь от знакомств и не откровенничайте с попутчиками о своей личной жизни: мир тесен и ваши слова могут быть использованы против вас самих.

Скорпион

На этой неделе Скорпионы могут быть сосредоточены на личной жизни. В любовных и партнерских отношениях могут произойти положительные подвижки. Влюбленные могут сделать определенные шаги к тому, чтобы любовная связь перешла в более серьезное партнерство. В первую очередь вам могут сделать предложение вступить в брак или начать жить вместе. Если же вы уже состоите в супружеском союзе, то ваши отношения могут стать более мягкими, чувственными и нежными, почти такими, как были у вас в период влюбленности до брака. Это хорошее время для активной светской жизни, посещения увеселительных мероприятий и публичных заявлений. Возможно, вас пригласят на какое-то торжественное мероприятие типа свадьбы или дня рождения. Эта неделя пройдет благоприятно для туристических поездок. Особенно успешно пройдет время, если целью вашей поездки станет учеба, расширение кругозора, знакомство с религией и культурными традициями других стран и народов. Не исключены курортные романы или знакомства по интернету с иностранцами. На этой неделе вы можете познакомиться с умным и опытным человеком, который может стать для вас духовным учителем.

Стрелец

Большую часть недели Стрельцы могут быть сосредоточены на урегулировании сугубо материальных практических вопросов, связанных с обустройством дома и семьи. Подойдите к вопросу более глобально и займитесь благоустройством окружающего вас пространства. Причем имейте в виду, что чем больше порядка и чистоты будет вокруг вас, тем здоровее и энергичнее станете вы сами. В конце недели хорошее время для примирения с любимым человеком. Вы сможете обо всем договориться, если любовь еще не угасла в вашем сердце. Наиболее проблемной темой недели может стать карьера и в особенности взаимоотношения с начальством. Возможно, вы будете внутренне не согласны с теми решениями, которые будут исходить от руководства. При недостаточной сдержанности с вашей стороны это может привести к конфликту и негативным последствиям для вас. В целом на этой неделе вам будет труднее добиваться поставленных целей, и вы чаще можете сталкиваться с препятствиями и сложностями.

Козерог

У Козерогов наступило замечательное и увлекательное время. На этой неделе вас ожидает много приятного общения, знакомств, поездок и сюрпризов. Старайтесь больше общаться с людьми, расширяйте круг своего общения. Это поможет привнести в вашу жизнь новые позитивные веяния. Ориентируйте себя на удовольствия, развлечения и праздник. Успешно проходит учеба, творческие увлечения. Вы преуспеете, участвуя в конкурсах, спортивных соревнованиях, кастингах и театрализованных представлениях. Прекрасное время для развития гармоничных отношений с партнером. Речь идет как о деловом партнерстве, так и о супружеском союзе. В деловых отношениях хорошее время для информационного обмена и поиска оптимальных взаимовыгодных решений. Супружеские отношения будут строиться на взаимной любви и готовности идти на уступки с целью достижения согласия. Партнер по браку будет прислушиваться к вашим словам и учитывать их в своем поведении. Старайтесь больше времени проводить на публике, в поездках, на праздничных и торжественных мероприятиях.

Водолей

Благополучие и хорошее настроение у Водолеев на этой неделе напрямую зависит от финансового положения. Ничто другое не будет вас так радовать как поступление денег. И здесь звезды обещают вам много приятных моментов. Возможно, вам выплатят зарплату вместе с премией в большем размере, чем вы ожидали. Также может поступить финансовая поддержка от родственников. В любом случае ваше финансовое положение на этой неделе имеет тенденцию к росту. А значит и настроение будет хорошим. И ваше движимое имущество также будет прибавляться. Отношения в семье складываются доброжелательные. Вы сможете дружно браться за любые дела. Семья – это ваша радость и опора и вы это сейчас особенно отчетливо осознаете. В конце недели хорошо совершить короткую увеселительную поездку за город. Вместе с тем рекомендуется быть осмотрительнее в поведении. Не делайте того, что могло бы увеличить риск финансовых потерь и травм. Дело в том, что в середине недели вы можете понести финансовые убытки при проведении безналичных расчетов. Старайтесь обойтись без покупок в кредит и без использования услуг интернет-магазинов с оплатой онлайн с карты.

Рыбы