Отказываемся от скромности — любовный гороскоп на 25 марта

Сегодня нужно проявлять в отношениях инициативу.

Наш гороскоп предрекает не самый продуктивный день для начала новых дел и выполнения больших задач, поэтому стоит отложить их на более подходящее время.

Овен

Сегодня Овнам лучше повременить с любовной инициативой. Обстановка этих суток склоняет к пассивности и инертности, лучше отказаться от совместного активного хобби или другой энергозатратной программы. Если намечен романтический ужин, походу в кафе или ресторан стоит предпочесть домашнюю обстановку.

Телец

Сегодня Тельцы летают на крыльях своей влюбленности, часто внезапной, оригинальной и не совсем для них типичной. Им захочется продлить волшебные минуты вчерашних переживаний и они смогут это себе позволить. Главное, о чем просят их звезды — не принимать на этой волне важных необратимых решений.

Близнецы

Сегодня Близнецам ничто не помешает погружаться в оригинальные любовные фантазии и волнующие романтические переживания, но им лучше не предавать свои чувства широкой огласке. Если на этот день у вас назначено свидание, пусть о нем знают только близкие друзья или вовлеченные в вашу историю лица.

Рак

Сегодня Раки становятся более страстными и жаждут активнее проявить себя перед своей пассией, но внешние обстоятельства могут вплоть до ночи размывать или блокировать их инициативу. К счастью, у них еще будет возможность и повод продемонстрировать свою предприимчивость.

Лев

Сегодня у Львов настроения и любовные симпатии ненадежны. Утром они могут думать одно, а вечером другое. На их мнение могут повлиять друзья. Сохранятся следы недавних волнений. Принимая в этот день необратимое решение в своей личной жизни, многие предствители знака надолго усложняют себе жизнь.

Дева

Сегодня Девы могут пользоваться плодами своих вчерашних любовных удач или готовить почву для своих будущих любовных успехов. Новые радикальные перемены в личной жизни сегодня маловероятны, а вот закрепить сложившиеся гармоничные тенденции не помешает: это хороший задел на обозримое будущее.

Весы

Сегодня Весы остаются в эмоциональном «нештатном режиме», из-за чего могут испытывать затруднения в оценке событий и собственной роли в них. Вплоть до ночи обстоятельства могут удерживать их в состоянии стресса или на волне авнатюрного мышления, которое им обычно не свойственно.

Скорпион

Сегодня Скорпионам трудно сбросить с себя морок обаяния любимого человека, даже если он или она «чудит» и создает им неожиданные проблемы. Также многим Скорпионам будет нелегко избавиться от влияния общих друзей, которые часто будут оказываться не на их стороне, а на стороне их обаятельной пассии.

Стрелец

Сегодня Стрельцам лучше руководствоваться в своих любовных делах здравым смыслом, с поправкой на нештатные обстоятельства. Проявлять инициативу и пытаться устроить все по собственному вкусу сегодня — плохая идея: не все пойдет так, как хочется, а некоторые планы будут откровенно невыполнимыми.

Козерог

Сегодня Козероги вплоть до ночи будут ощущать «послевкусие» от вчерашних событий, чаще всего приятное. Если их устраивает положение дел в личной жизни, у них есть еще один день для того, чтобы насладиться неповторимым моментом, испытать яркие эмоции, позволить себе некоторые капризы и прихоти.

Водолей

Сегодня Водолеям звезды намекают, что в их личной жизни завершился определенный этап и им пора сменить в ней свою прежнюю тактику. Свидание предпочтительнее в домашней атмосфере. Стоит обращать внимание на легкие уколы дискомфорта: если они есть, лучше сразу искать их причину.

Рыбы