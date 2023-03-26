Меньше секретничаем — любовный гороскоп на 27 марта

Не стоит сегодня выворачивать душу перед партнером.

Наш гороскоп расскажет, каким образом лучше всего распределить свои силы, временные и финансовые ресурсы, а также как избежать возможных трудностей и достичь успеха в различных сферах жизни.

Овен

Сегодня у Овна бесспорный козырь — коммуникабельность. Она может вылиться в щедрые комплименты объекту симпатий или в желание поделиться с ним своими масштабными идеями. Условным недостатком может стать эгоцентричное стремление к монологу, важно хотя бы иногда давать слово партнеру.

Телец

Сегодня Тельцам советуют отвлечься от своих ярких романтических переживаний во избежание эмоционального «перегрева». Многим Тельцам эта задача покажется невыполнимой. Не исключено, что они вплоть до ночи будут способны говорить и думать только о своей любви: прошлой, настоящей или будущей.

Близнецы

Сегодня Близнецы могут остаться без романтического спутника, но точно не останутся без интересных собеседников, ведь они и сами таковы. Свободные Близнецы могут пользоваться этим обстоятельством, завязывая на будущее дружеские связи с завуалированным любовным потенциалом.

Рак

Сегодня Ракам лучше продлить паузу и воздержаться от лишней активности. Если скрываться или молчать вынуждают обстоятельства, не стоит с ними бороться: верный шаг, сделанный в неподходящий момент, верным не является. Не лишне избавиться от иллюзий, подтачивающих уверенность в себе.

Лев

Сегодня для Львов позитивные стороны ситуации преобладают над негативными, но последние иногда дают о себе знать в виде «темных теней» — например, сомнений в партнере или неуверенности в себе. Если какой-то тайный нюанс не дает вам покоя, лучше задать вопрос и получить честный ответ.

Дева

Сегодня Девы могут воспользоваться моментом и затронуть те интригующие темы, которые их партнеры имеют обыкновение замалчивать. Не исключено, что стандартная попытка такого рода не даст успеха и придется найти обходной путь — например, задать вопрос с неожиданного ракурса или в шутливом тоне.

Весы

Сегодня у Весов есть беспроигрышные козыри, благодаря которым они не останутся одни или не поссорятся с любимым человеком — это их общительность и масса взаимно интересных тем, которые будут затронуты в диалогах с представителями другого пола. Правило действует и при заочном дистанционном общении.

Скорпион

Сегодня Скорпионам придется говорить о сложных сторонах отношений простыми словами, часто с юмором. Общение в таком стиле может оказаться весьма удачным, если партнер не слишком раним или идет поверхностный флирт. Убедитесь, что любимый человек не обидится на вас за ваши шутки.

Стрелец

Сегодня Стрельцы покоряют своих партнеров интеллектом и получают дополнительные баллы в отношениях, основанных на совместном познавательном хобби (например, путешествиях). День помогает обмениваться философскими мнениями и перебрасываться шутками. Эмоциональные тонкости могут остаться «за кадром».

Козерог

Сегодня Козерога может подвести стечение обстоятельств или собственная рассеянность по мелочам. Не стоит идти на свидание или затевать флирт, если вы настроены скрупулезно следовать шаблону и малейшая нестыковка вас нервирует, а также, если у вас сегодня неважно с чувством юмора.

Водолей

Сегодня для Водолеев ключом к любовной гармонии может стать не романтический интерес, а увлекательное общение. Им будет проще начинать или поддерживать отношения в процессе обмена новостями, шутками или идеями. Занимательная беседа или совместная поездка способна отвлечь их от сложных сторон любви.

Рыбы