Говорим со всеми и обо всем — гороскоп на 27 марта

26 марта 2023 ГороскопыМарианна Басс

6-7 лунные сутки. Сегодня общительность и любопытство Луны в знаке Близнецов подкрепляются ее аспектами к Меркурию и Юпитеру.

Фото: rambler