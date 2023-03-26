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Говорим со всеми и обо всем — гороскоп на 27 марта
26 марта 2023ГороскопыМарианна Басс
6-7 лунные сутки. Сегодня общительность и любопытство Луны в знаке Близнецов подкрепляются ее аспектами к Меркурию и Юпитеру.
Фото: rambler
Гороскоп на сегодня говорит, что возрастает обучаемость, естественна потребность делиться знаниями. Усиливается красноречие, чаще пускаются в ход остроумие и эрудиция. В этот день хорошо поддерживать связи, расширять кругозор, заниматься литературной работой, практиковаться в иностранных языках, проводить учебные занятия, семинары и конференции. Скучать не дадут интересные новости, часто подаваемые в забавном тоне. Наряду с вниманием к злободневным новостям возможен интерес к духовно-философским темам и категориям.
Овен
Сегодня у Овнов в интересах расширять круг своих связей и продвигать свои идеи, активнее задействуя для этого собственное красноречие и остроумие. Актуальны темы, связанные с образованием и преподаванием, литературным творчеством и публикациями, путешествиями и общением с иностранцами. Не стоит откладывать контакт с научной средой, посещение вуза, издательства, консульства, транспортного агентства.
Телец
Сегодня от Тельцов успех в делах требует общительности, расторопности и психологической гибкости, а также широты взглядов и интересов. Удачные шансы этого дня могут пройти мимо них, если они сосредоточены на своих чувствах, привычках или капризах. В то же время звезды советуют не огорчаться, если возможность все-таки упущена: настоящее везение наступит чуть позже, а пока это лишь «разминка».
Близнецы
Сегодня Близнецы могут доверять своему чутью и уму, смело полагаться на свое красноречие и умение общаться. Это подходящий день для поддержки контактов с друзьями и влиятельными покровителями. Стоит пользоваться удачей, так как вскоре встречи такого рода могут стать проблематичными. Не стоит концентрироваться на материальных темах. Хорошо обсуждать идейную часть дел, перспективы будущего, учебу.
Рак
Сегодня Ракам советуют работать с контактами и информацией. Этот день позволяет собирать данные, изучать авторитетные мнения и популярные сплетни, мониторить новости в интересующей сфере, отделять правду от вымысла и ложные ценности от настоящих. Чем полнее окажется картина, тем проще будет вскоре действовать. Особый интерес может представить инфопоток из другого города или далекой страны.
Лев
Сегодня Львам советуют активнее поддерживать важные для себя социальные контакты дома и за рубежом. Отдельный интерес могут представлять связи, помогающие получать образование, путешествовать, расширять кругозор, адаптироваться к чужой стране и культуре. Не стоит забывать о «подводных рифах», поджидающих на этом пути. Один из них — ложь, лучше сразу проливать на все вопросы свет истины.
Дева
Сегодня для Дев важными условиями успеха в текущих делах остаются любознательность и коммуникабельность. Одновременно, многим Девам не помешает быть тонкими психологами, чтобы различать скрытые ловушки и вовремя их обходить. Может пригодиться знание языков. Этот день подходит для экспресс-совещаний, коротких командировок, поддержки влиятельных связей. Можно обсудить сразу несколько критичных тем.
Весы
Сегодня Весам не стоит откладывать визиты и контакты, в которых обсуждаются важные для них и их партнеров темы. Это подходящий день для оповещений, согласований, вопросов. В диалогах можно пополнить знания. Авторитетный собеседник охотно «снизойдет» до разговора на равных. Бонусы в общении с иностранцами и влиятельными лицами даст эрудиция, а также владение языком на уровне, позволяющем улавливать юмор.
Скорпион
Сегодня Скорпионам не стоит страшиться приключений, включая дорожные. В них они получат массу интереснейшей информации, смогут проверить степень своей коммуникабельности или уровень эрудиции, пополнят свой список контактов или расширят свои познания в нескольких областях. Если случится нештатная ситуация, особенно опоздание или путаница, вырулить из нее поможет общительность или налаженная связь.
Стрелец
Сегодня Стрельцам не стоит упускать возможности общения. Часто инициаторами контакта будут другие люди и в этом случае важно вовремя откликаться на их зов: не исключено, что это последний шанс всесторонне обсудить интересующие темы, поддержать сложившиеся связи с партнерами по делам, увлечениям или играм. При этом желательно избегать лишней лжи и чрезмерных откровений о своей частной жизни.
Козерог
Сегодня Козерогам стоит активнее общаться с коллегами, подчиненными и домочадцами, а также прилежнее изучать доступные материалы по интересующей теме. Хорошо обсуждать детали домашних дел. Полезные сведения могут соседствовать с домыслами. Возможны моменты своей или чужой небрежности, забывчивости. Не помешает быть вниммательнее в дороге, в обращении с лекарствами, при работе с документами.
Водолей
Сегодня для Водолеев длится познавательный и потенциально продуктивный период — особенно в сферах, связанных с играми, общением, обучением и любой интеллектуальной деятельностью. Включив любознательность и общительность, они легко прояснят непонятный для себя нюанс. Возможны интересные новости. Уместны короткие поездки. Хорошо поддерживать связи с друзьями по хобби, детьми, соседями, попутчиками.
Рыбы
Сегодня Рыбы будут чувствовать себя увереннее, если возьмут верный тон в общении. Лучше избегать приватных бесед, побуждающих расслабиться и раскрыть душу. Не стоит говорить на темы, способные выставить вас в ложном свете, выдать вашу тайную слабость или заставить усомниться в вашей компетентности. Вместо своих личных идеалов и секретов старайтесь с юмором обсуждать злободневные темы момента.
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