Высказываем свое мнение — гороскоп на 29 марта

28 марта 2023 ГороскопыМарианна Басс

8-9 лунные сутки. Сегодня Луна в Раке предлагает заняться домашними делами или важными тайными проектами, но не обещает в них полного отсутствия помех.

Фото: rambler

Гороскоп на сегодня говорит, что мешать полной концентрации на чувстве или на исполняемом деле может шум, суета, бурный информационный фон или другое обстоятельство, нарушающее необходимую интимность. Вероятны многословные семейные споры, чересчур смелые идеи, противоречивые сообщения. В контактах возможна излишняя эмоциональность, запальчивость, заносчивость. Смягчить обстановку может приятное новшество в доме, момент взаимной заботы или симпатии, романтический ужин или семейная трапеза. Овен Сегодня у Овнов на поведение и мышление чаще обычного оказывают влияние их домашние дела или следы полученного в детстве воспитания. Не исключена гиперзабота о близких, но также склонность навязывать им свои убеждения или привычки. Потребность быть выслушанным в семье может сочетаться с обидчивостью, если близкие не хотят принять мнение Овна. Важно не создавать поводов для домашних разногласий. Телец Сегодня Тельцам советуют тщательнее собираться в дорогу и быть готовыми к тем или иным приключениями в ходе поездок. Возрастает вероятность споров с близким окружением, включая попутчиков, и эмоционально окрашенных дискуссий с далекими собеседниками (особенно в вопросах, связанных с семьей, родиной или убеждениями). Смягчить остроту подобных ситуаций помогут ваши дружелюбие и обаяние. Близнецы Сегодня Близнецов могут волновать детали домашних нужд, платежных операций и шопинга. Не исключена активная дискуссия по поводу финансов или ценностей. Может расшириться список расходов и возрасти уровень запросов. Нежелательно делать мотивом покупок престиж (приоритеты вскоре могут измениться) и делать запасы впрок. Пригодится скрытый источник средств или тайная материальная помощь от друзей. Рак Сегодня Ракам необходимо контролировать свои слова и эмоции, помня, что сейчас их слово равноценно поступку. Не исключен напряженный разговор с влиятельным лицом — например, представителем закона или работодателем. «Вкладывать душу» в свои речи желательно не по любому случайному поводу, а лишь тогда, когда это нужно для дела — например, решается вопрос о карьере, правах, авторитете или должности. Лев Сегодня Львов приглашают действовать «за кулисами», что в силу темперамента и убеждений может даваться им непросто. Им может быть нелегко молчать и хранить тайны. Их скрытые чувства или теневые привычки могут вырываться наружу, из-за чего возможны острые моменты в общении с близкими людьми и напряженные периоды в контактах с чужаками. Не лучший день для начинаний, путешествий, важных совещаний. Дева Сегодня Девам советуют трудиться на будущее и рекомендуют делать это в компании с другими людьми. Направить на путь проактивной полезной работы могут романтические, дружеские, родственные или земляческие привязанности. Девы-одиночки могут метаться между тягой к группе и надеждой героически преодолеть кризис своими усилиями — из-за чего часть их энергии, включая вербальную, пропадет зря. Весы Сегодня Весы рискуют оказаться «меж двух огней» — например, между своими семейными обязанностями и партнерскими обязательствами. Возрастет риск конкуренции с харизматичным партнером или разногласий с влиятельным оппонентом. День сложен для Весов-руководителей, а также для Весов, решающих жилищные вопросы или представляющих интересы своего клана. Возможна финансовая или иная поддержка от друзей. Скорпион Сегодня для Скорпионов день будет удачнее, если они начнут чаще прислушиваться к своему чутью. Обстоятельства могут вынудить к спору с иностранными партнерами, попутчиками, близкими или дальними родственниками, с отдельными зарубежными и международными инстанциями. Добавить уверенности может супружеская поддержка, любовная или дружеская симпатия. Не лучший день для начала путешествия, подачи заявки. Стрелец Сегодня Стрельцам предстоит обсуждать критичные моменты, которые задевают их эмоции или интересы их близких. Речь может идти о нуждах детей, о личных проектах, о собственности или наследстве, о традициях, ценностях, безопасности или о прошлом. Эмоционально окрашенные и многословные дискуссии этого дня чреваты стрессом. Важно видеть границы своего влияния на события и не тратить силы впустую. Козерог Сегодня Козерогам желательно быть аккуратнее в дискуссиях. Инициатива в общении может принадлежать собеседникам, но многое будет зависеть от установок самих Козерогов. В эти сутки лучше проявлять выдержку, контролировать эмоции и вовремя делать охлаждающие паузы, если атмосфера накалилась. Опасно опираться на свои амбиции и горячо проталкивать свои убеждения. Не лучший день для договора о жилье. Водолей Сегодня Водолеям приходит поток новостей и бурная дискуссия. Весьма вероятны разногласия на бытовой или идейной почве. Возможны заминки при устройстве на работу, заказе услуг, попытке получить быструю помощь. Насущные дела этого дня могут быть связаны с разъездами, в которых вполне возможны проблемы со связью и другие осложнения. Это не лучший момент для поиска помощника или сервиса. Рыбы Сегодня Рыбам предлагают включить свою интуицию и выбирать линию поведения, следуя ей. Это поможет им избегать напрасных споров, ненужных встреч, лишних расходов и других форм бесполезной траты своих личных ресурсов. Базовую эмоциональную гармонию и внутреннюю тишину сегодня в любой момент могут нарушить внешние помехи. Что-то будет отвлекать от отдыха, хобби, сосредоточенной работы.