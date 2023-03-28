Не горячимся по пустякам — любовный гороскоп на 29 марта

Сегодня нам стоит сохранять спокойствие и романтический настрой.

Наш гороскоп расскажет, какие события могут произойти, какими эмоциями следует руководствоваться, какие действия нужно предпринять, а какие — лучше отложить на потом.

Овен

Сегодня Овны более ранимы, обидчивы и раздражительны, чем сами думают. Им не стоит удивляться, если любимый человек иногда будет намекать им на их излишнюю эмоциональную возбудимость или на «детское» поведение в серьезных вопросах. Это не лучший момент для попытки знакомства и первого свидания.

Телец

Сегодня Тельцам стоит чаще пускать в ход свою неординарную привлекательность. Тельцам, пребывающим в поиске, она поможет привлечь внимание подходящих кандидатов в партнеры или спутники. Не стоит бояться дорожных и иных острых ситуаций, сегодня они помогут вам показать себя с лучшей стороны.

Близнецы

Сегодня для Близнецов может стать сюрпризом собственная эмоциональность или чувствительность партнера. Некоторым темам может придаваться чрезмерное значение. Не исключены запальчивые споры насчет убеждений и будущего. Не спешите претворять в жизнь свои заявки: возможно, вы погорячились.

Рак

Сегодня Раки могут стать весьма многословными и красноречивыми, если пробуждены их чувства. Бурные страсти могут толкать их на опасные словесные тирады. Но плохое управление своим темпераментом часто будет им на руку, пламенные цветистые речи будут доказательством испытываемых ими эмоций.

Лев

Сегодня для Льва одна из самых трудных задач — скрытность. Многие Львы окажутся неспособны хранить свои же секреты. Их тайные страсти или тени прошлого будут мешать спокойному общению с любимым человеком. Не исключены и внешние осложнения — например, препятствия на пути к месту встречи.

Дева

Сегодня у Дев эмоции могут тянуть их в одну сторону, а амбиции — в другую. Чувствуя как нежные и деликатные влюбленные, мыслить они могут как отчаянные авантюристы. Если они хотят сохранить любовь, им стоит чаще слушать голос сердца, а не разума. Наибольшие шансы в эти сутки имеет любовь-дружба.

Весы

Сегодня Весам стоит учесть противоречивый настрой своего партнера, сделать скидку на его вспыльчивость, нетерпимость к критике и одержимость своими идеями. Не исключено, что в данные сутки он будет недоговороспособен. Также стоит принять во внимание собственную повышенную чувствительность.

Скорпион

Сегодня у Скорпионов неплохие шансы преуспеть в делах сердечных, если они не станут смешивать личную жизнь с работой и впутывать близкого человека в насущные хлопоты. Лучше, чтобы любовь в эти сутки оставалась независимым источником поддержки, а не становилась элементом деловой или житейской суеты.

Стрелец

Сегодня Стрельцы имеют склонность горячо дискутировать на деликатные темы, не всегда считаясь с тонкими нюансами ситуации или привычками пассии. Многие из них будут руководствоваться лучшими побуждениями, но на деле их тон может быть неуместно поучающим, критикующим или насмешливым.

Козерог

Сегодня у Козерогов гармонии в любовных отношениях способствуют взаимная привязанность и искренняя дружба. Может сыграть стабилизирующую роль общее хобби. Вносить остроту и напряженность будут споры: чем громче и многословнее речи с обеих сторон, тем меньше психологического комфорта и выше риск ссор.

Водолей

Сегодня Водолеям лучше не горячиться по пустякам, так как это может отнять у них силы, предназначенные для взаимодействия с любимым человеком. Если на эти сутки запланировано важное свидание или тесное общение, имеет смысл отложить все другие дела, чтобы они не сбивали романтические настройки.

Рыбы