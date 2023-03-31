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Откладываем дела на понедельник — финансовый гороскоп на 1 апреля
31 марта 2023ГороскопыМарианна Басс
Сегодня нам лучше расслабиться и отдохнуть.
Фото: yablor.ru
Наш гороскоп советует меньше работать и хранить деньги в надежном месте.
Овен
Сегодня у Овнов могут возникнуть разногласия с коллегами и подчиненными, это может быть связано с взаимным недоверием, неисполнительностью и интригами. Кроме того, при выполнении текущих дел могут возникать технические сбои. Например, может ломаться техника, инструменты. Работать в таких условиях и добиваться результата будет труднее.
Телец
Сегодня у Тельцов творческих профессий день может быть связан с неудачными инициативами. Возможно, вы будете склонны заблуждаться относительно своих способностей и того, насколько реалистичны ваши идеи. С наибольшими трудностями столкнутся те, кто имеет отношение к индустрии моды, развлечений и отдыха. Не следует увлекаться экспериментами. Отдавайте предпочтение тем делам, в которых у вас имеется большой опыт.
Близнецы
Сегодня у Близнецов планы относительно карьерного продвижения могут войти в противоречие с мнением семьи. Возможно, вы не сможете получить от них должной поддержки. Кроме того, семейные проблемы могут отвлекать вас от работы. Старайтесь своевременно завершать начатые дела.
Рак
Сегодня Ракам может быть сложнее относиться с объективностью к поступающей информации. В деловых связях могут возникнуть разногласия из-за неверного понимания или интерпретации договоренностей. Будьте внимательны при анализе поступающей информации. Может быть затруднена работа торговцев и консультантов – вы можете допустить ошибку из-за невнимательности или забывчивости.
Лев
Сегодня у Львов наиболее проблемная тема – финансы. Рекомендуется воздерживаться от крупных покупок. В этот день вы можете оказаться не вполне способны контролировать свои расходы и выйти за рамки бюджета. Держите деньги в надежном месте, будьте внимательны при финансовых расчетах.
Дева
Сегодня у Дев за день может часто меняться настроение. Звезды не советуют вам начинать новые проекты и вести переговоры с потенциальными партнерами – ваши намерения могут поменяться и вся подготовительная работа пойдет насмарку. Если вы заняты выполнением клиентских услуг, то вероятны трения и разногласия с заказчиками.
Весы
Сегодня Весам, возможно, будет сложнее добиться взаимопонимания с коллегами и подчиненными. Берегите себя и свое здоровье – физические перегрузки могут привести к ухудшению самочувствия. Воздержитесь от любой тайной деятельности, интриг и выяснений отношений.
Скорпион
Сегодня Скорпионам не советуют заниматься долгосрочным планированием и работать в составе группы, коллектива. Возможно, вы будете склонны к мечтаниям, витанию в облаках, и поэтому ваши планы могут оказаться нереалистичными. Неблагоприятно проходят коллективные собрания, совещания. Придерживайтесь традиционной для вас работы, где у вас имеется большой опыт.
Стрелец
Сегодня у Стрельцов в течение дня начальство может несколько раз поменять текущие задания, поэтому не торопитесь сразу же исполнять распоряжения начальства. Если вы сами занимаете руководящую должность, то вас могут дезориентировать. В любом случае не следует торопиться в принятии важных решений.
Козерог
Сегодня у Козерогов может сложиться суетный день. Возможно, вас будут пытаться отвлечь от работы телефонными звонками и предложениями деловой встречи. Не теряйте время понапрасну, ничего толкового из деловых контактов вам сегодня не предложат. Чаще обычного вы можете сталкиваться с непониманием и недоразумениями. Берегите свою деловую репутацию и не допускайте поступков, связанных с нарушением закона.
Водолей
Сегодня у Водолеев возрастает вероятность ошибок при работе с цифрами. Нелегко придется работникам страховых и кредитно-финансовых учреждений. При денежных переводах тщательно контролируйте реквизиты на оплату. Для этого времени характерна забывчивость и иллюзии относительно доходов и расходов. Вас могут обмануть или обокрасть.
Рыбы
Сегодня Рыбам может быть сложнее добиться взаимопонимания с деловыми партнерами. Ваша способность вникать в аргументацию партнеров и запоминать полученные сведения будет снижена. Это может негативно отразиться на работе, связанной с оказанием индивидуальных услуг. Переговоры также лучше приостановить, поскольку вы не будете владеть всеми тонкостями вопроса.
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