Включаем критическое мышление — гороскоп на 4 апреля

3 апреля 2023 ГороскопыМарианна Басс

14-15 лунные сутки. Сегодня пребывание Луны в знаке Девы удачно дополнено положением Меркурия в знаке Тельца.

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Гороскоп на сегодня говорит, что такая комбинация стимулирует реалистичное практическое мышление, предлагает во всем ориентироваться на пользу или выгоду. Внимание может оказаться направлено на здоровье, диету, полезные обновления. День подходит для выбора лекарств и продуктов, мелкого ремонта, бытовых и служебных рутинных хлопот, пуско-наладочных работ, а также для прояснения недоразумений и поиска пропаж. Появляются новые поводы для обсуждения финансовых тем, заработков, оплаты труда и услуг. Может оказаться важной эстетика в мелочах. Овен Сегодня звезды советуют Овнам оставаться в режиме рутинной повседневной работы и не стремиться к авторитетной лидерской роли, если ее не требуют их прямые обязанности. День подходит для забот о здоровье и питании, для домашних хлопот, для поддержки взаимовыгодных дружеских симпатий с коллегами и подчиненными. Несмотря на помехи, он может принести заработок, обеспечить полезные и приятные покупки. Телец Сегодня Тельцы могут рассчитывать на гармонизацию своего эмоционального фона и на исполнение своих отдельных оригинальных желаний, особенно утром. Это сгладит для них менее приятные стороны ситуации, например, новые нюансы в контактах с друзьями, начальством или партнерами. Многие Тельцы будут пребывать под впечатлением недавних новостей, пробуждающих у них опасения, уныние или недовольство. Близнецы Сегодня Близнецам советуют оставить на повестке дня домашнюю или служебную рутину: это лучшее средство с пользой отвлечься и снять тайную тревогу, пока ситуация не прояснена. Стоит помнить, что фаза вопросов может затянуться. Возможно, впереди полоса выжидания, уединения или подготовки. Имеет смысл повременить с отъездом в далекий край, покупкой билетов, утверждением маршрута путешествия. Рак Сегодня Раки могут надеяться на везение в текущих делах. Многие Раки получат помощь, известие или знак симпатии от своих друзей, смогут поддержать свои деловые и личные контакты. Даже в неприятных новостях найдутся положительные стороны: может вдруг открыться новый перспективный путь, появиться дополнительный канал для связи или денежных взаиморасчетов на будущее. В неясной ситуации спасет чутье. Лев Сегодня Львам советуют держать в поле своего зрения новшества, но не забывать и о насущных рутинных делах. В этот день есть надежда на приятные полезные покупки, на удачное освоение материальных средств, на денежную или иную практическую помощь от единомышленников. Возможен заработок благодаря друзьям-женщинам. Подходящий момент для выбора лекарств, пищевых добавок, ингредиентов для диеты. Дева Сегодня Девы могут рассчитывать на отдельные подарки судьбы и на развитие удачных для себя тенденций. Может появиться дополнительный канал далекой связи, наметиться стимул для получения образования или расширения кругозора, повод для романтического или другого приятного путешествия, мотив для развития дел за рубежом. Наиболее удачна первая половина дня, в частности, это лучшее время для покупок. Весы Сегодня Весам советуют быть практичными и извлекать пользу из той ситуации, в которую они попали. Этот день не грозит информационным вакуумом — наоборот, может появиться новый повод для общения, особенно на чисто материальные темы. Благодаря финансовым и другим новостям будет проще руководить делами «из-за кулис». Стоит следить за новшествами в банковской, кредитной и налоговой сферах. Скорпион Сегодня Скорпионам стоит использовать даже мелкие практические возможности этого дня, так как они позволяют им действовать в собственных интересах и в согласии со своими естественными убеждениями. Сложные и неприятные моменты ситуации вплоть до ночи будут оставаться «за кадром», не мешая текущим делам и контактам. Многие Скорпионы смогут положиться на своих друзей и партнеров, особенно женского пола. Стрелец Сегодня Стрельцам важно сосредоточиться на деталях исполняемой работы, не теряя из виду ее главную цель. День склоняет к дотошности, заставляет подробнее вникать в дела, учитывать критичные нюансы работ и прояснять непонятные мелочи. Может появиться повод для контакта с ассистентами, подчиненными, сервисами, домашним персоналом. Приятные стороны дня заключаются в помощи или практической выгоде. Козерог Сегодня Козерогам обещают ровный и гармоничный день. Наиболее комфортна и продуктивна его первая половина, именно в это время лучше приступать к важным делам. При отсутствии срочных хлопот это подходящее время для отдыха, желательно с элементами пользы. Можно заняться приятными процедурами ради поправки здоровья, насладиться умеренными удовольствиями, спокойно обдумать зачатки новых идей. Водолей Сегодня Водолеям лучше заниматься рутинными черновыми работами, уборкой, чисткой, мелким ремонтом, заботами о здоровье, доме или питомцах, поиском скрытых неполадок. Направив в одну из этих полезных сфер свой критичный ум, многие Водолеи смогут избежать негативных эмоций и обсуждения неприятных для себя тем. Не стоит выбирать этот день для доверительного общения, отдыха, праздника, романтики. Рыбы Сегодня Рыбам желательно сверять свое поведение с обстановкой и следить за тем, чтобы в их контактах с окружающими не возникало неясностей. Звезды советуют отслеживать новости: они могут дать ответы на вопросы прежде, чем будет совершена ошибка. Общий фон этих суток скорее удачен: можно рассчитывать на эмоциональный комфорт, гармонию в любви, дружескую симпатию или взаимную практическую выгоду.