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Думаем над каждым словом — гороскоп на 6 апреля
5 апреля 2023ГороскопыМарианна Басс
16-17 лунные сутки. День стартует с Полнолуния, усиленного участием Юпитера.
Фото: rambler
Гороскоп на сегодня говорит, что такое утро задает максимальный уровень амбициям и эмоциям, побуждает проявить благородство или сделать что-то для своего публичного имиджа. Вероятны те или иные излишества, например, переедание, чрезмерная забота, попытка затмить других, тяга к престижу, почестям или особым правам. Личность может быть противопоставлена социуму. Часто будет очевидна более авторитетная и удачливая сторона в брачных и других союзах, в судебных делах и тяжбах. Компромисс после ссоры не означает, что размолвка исчерпана: возможно, последует продолжение.
Овен
Сегодня Овнам день покажет меру их популярности и авторитета в семье или социуме. Они поймут, насколько готовы другие люди признать их правоту или пойти навстречу их нуждам. Сложности в отношениях намекнут на перекос в сторону эгоцентризма, а не равноправного партнерства. В спорной ситуации важно сохранить личное достоинство. Разрешить спор многим Овнам поможет широкий жест или великодушная уступка.
Телец
Сегодня для Тельцов могут иметь значение отношения с конкретной персоной, с которой они сотрудничают или обмениваются услугами. Возможно, это будет их помощник или человек издалека. Многим Тельцам придется признать чужой авторитет. Честолюбивым Тельцам предстоит подавить свои тайные амбиции, но звезды спешат их обнадежить: недалек тот час, когда ситуация изменится и личные возможности возрастут.
Близнецы
Сегодня Близнецам день поможет найти точку равновесия. Он способствует гармоничному взгляду на любую ситуацию, в том числе напряженную и негативную. В течение дня любая острая проблема нейтрализуется или смягчится, вернется надежда, появится перспектива. Будет восполнен убыток или найден компромисс. Может помочь вмешательство влиятельного друга. Возможна склонность к тайным удовольствиям и хобби.
Рак
Сегодня Раков ждет продолжение вчерашних напряженных событий. Звезды советуют вплоть до ночи сохранять самоконтроль, так как останутся в силе недавние претензии, эмоции и амбиции, будут высокими запросы. Возможны сложные отношения с авторитетами. Общение с влиятельными людьми будет иметь оттенок бунта или соперничества. Легко потерять меру в работе, домашних делах, гостеприимстве.
Лев
Сегодня Львам помогут дополнительно расширить свой кругозор, но также может указать им на пределы их возможностей, например, в адаптации за рубежом или в улучшении своих жилищных условий. К счастью, общий фон этих суток позитивен, неприятности будут иметь предел, забудутся или окажутся смягчены. Это подходящий день для того, чтобы напомнить о себе влиятельному лицу, учителю, покровителю.
Дева
Сегодня Девам стоит быть внимательнее, поддаваясь азарту или авантюрному настрою: в одних ситуациях это может стать единственным выходом из острого кризиса и даже дать дополнительные бонусы, а в других — заложить почву для будущих долговременных проблем и волнений. День может принести пополнение бюджета за счет сторонних средств или совместных ресурсов, но не исключены и дополнительные расходы.
Весы
Сегодня Весам день позволит уточнить свой публичный имидж или свою роль в значимых отношениях, включая брачные. Часто партнер будет зеркалом, в котором Весы узнают себя, но возможно и обратное влияние. О многом скажет исход размолвки: если ссора забыта или найден подходящий компромисс, это хороший знак. Конкуренция, зависть и другой негатив — повод обеспокоиться, так как не исключен рецидив ссоры.
Скорпион
Сегодня для Скорпионов могут иметь особое значение отношения с человеком, от которого они зависят или с которым связаны договором. Это может быть личный врач, помощник, удаленный сотрудник, заказчик издалека. Объектом повышенного внимания может стать домашний питомец. Многие Скорпионы будут вынуждены смирить свою гордость или забыть про свою правоту, пойти на компромисс или на уступку.
Стрелец
Сегодня Стрельцам помогают выйти из духовного или иного кризиса, вернуть себе прежние авторитетные позиции, истинные идеалы или благосклонность друзей. Лучше не пропускать этот день, если вы нуждаетесь в «луче света», отдыхе или смене обстановки. Не самое плохое решение — делегировать свои домашние или другие повседневные обязанности и провести время в обществе единомышленников.
Козерог
Сегодня Козерогам стоит ладить с влиятельными лицами, от которых зависит их карьера, жилье, авторитет или семейное благополучие. Возможно, ради важной цели, традиции или ценностей придется чем-то пожертвовать, например, своим комфортом или временем. Желательно избегать длительных нагрузок. Отдав дань уважения этикету, лучше не увлекаться и уходить с мероприятий, как только позволит хороший тон.
Водолей
Сегодня Водолеям помогают найти заветный компромисс, который устраивал бы и их самих, и значимых для них людей. Досадные мелочи жизни окажутся не так уж важны, если наличествует гармония в главном, например, в мировоззрении, социальном положении или образовании. Станет проще поладить с иностранцами, авторитетными фигурами и популярными личностями, найти юриста или посредника за рубежом.
Рыбы
Сегодня Рыбы могут надеяться на удачный поворот событий в сложном деле или непростых отношениях, но звезды советуют рассматривать везение и поддержку судьбы исключительно как вынужденную антикризисную меру. Позитивные события этого дня станут плохой опорой в начинаниях, могут склонить к авантюризму. Не стоит открывать важный проект, заключать долгосрочный договор или рисковать базовыми активами.
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