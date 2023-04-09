Берем короткую паузу — любовный гороскоп на 10-16 апреля

На этой неделе нам лучше держать дистанцию.

Овен

На этой неделе звезды рекомендуют Овнам выбрать для встречи с любимым человеком пятницу или субботу. Именно в эти дни станет заметнее новый положительный поворот событий и появится возможность воспользоваться им в своих целях. Но стоит помнить, что в это время не избежать тех или иных сюрпризов.

Телец

Самыми важными днями этой недели для влюбленных Тельцов станут пятница и суббота. Изменившаяся обстановка начнет склонять их к непринужденному и чуть легкомысленному поведению. Звезды советуют им не упускать из виду непростой подтекст ситуации, который может стать неприятным сюрпризом чуть позже.

Близнецы

Эта неделя усилит потребность Близнецов в любви и их желание нравиться, но одновременно создаст внешние препятствия, мешающие им реализовывать свои желания и пользоваться своей привлекательностью. Несмотря на непредсказуемость, может порадовать пятница. Стоит отказаться от встречи в воскресенье.

Рак

На этой неделе влюбленные Раки сохранят свою активность и предприимчивость, но могут обнаружить, что потеряли нить событий и рычаг управления ситуацией. Развитие любовного сюжета может вдруг оказаться не в их власти. Не исключено, что объект симпатий окажется далеко или внезапно пропадет из виду.

Лев

На этой неделе судьба дарит Львам дополнительные возможности в личной жизни, приглашая к романтике и легкому эксперименту. Но на этом пути их ждут замаскированные подводные рифы, особенно легко налететь на такой риф в воскресенье. Непростыми и непредсказуемыми днями могут стать пятница и суббота.

Дева

На этой неделе звезды рекомендуют Девам отказаться от идеи романтического свидания в понедельник, вторник и воскресенье. Также не помешает внимательнее отнестись к общим переменам в психологической атмосфере, которые будут не всегда очевидны - например, может вынужденно стать другим тон общения.

Весы

На этой неделе небеса станут благосклоннее к сердечным переживаниям Весов и тех может ждать приятный сюрприз - например, комфортное примирение. По возвращении в знакомый формат романа, многие Весы обнаружат, что некоторые детали в нем необратимо изменились, а его отдельные опции больше не доступны.

Скорпион

На этой неделе эмоциональная атмосфера в романах Скорпионов изменится. Не исключено, что в ней появится больше недосказанности, начнут копиться вопросы, возникать сомнения или тайные опасения. Центром внимания по-прежнему останется тот или та, кого Скорпионы считают своей драгоценной половинкой.

Стрелец

Стрельцам звезды подсказывают, что на этой неделе их ждут приятные перемены в личной жизни, но для их романтических планов будут не слишком подходящими днями понедельник, вторник и воскресенье. Те или иные помехи и сюрпризы возможны и в другие дни, но они не смогут стать серьезным препятствием.

Козерог

На этой неделе в любовных отношениях Козерогов что-то изменится, им важно уловить эту перемену и подстроиться. Звезды советуют им следить за своим поведением и излучаемым настроением в среду и четверг: не исключено, что в эти дни Козероги окажутся недостаточно гибкими и чересчур прямолинейными.

Водолей

На этой неделе обстановка в личной жизни Водолеев не дотягивает до идеальной, но в ней намечаются приятные улучшения и появляется больше комфорта. Важными днями станут пятница и суббота. Многое в эти дни начнет зависеть от поведения самих Водолеев, от их приветливого или придирчивого настроения.

Рыбы

На этой неделе Рыбы могут столкнуться в любви с разочарованием, запретом или неудачей, особенно в понедельник и воскресенье. Не исключено, что причиной неприятностей станет их собственная манера поведения — например, излишняя сдержанность или чересчур большая вера в составленный план действий.