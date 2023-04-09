Не раскидываемся деньгами и чувствами — гороскоп на 10-16 апреля

На этой неделе на небе формируются три значимых планетных аспекта.

11 апреля трин Венера-Плутон. Этот аспект связан с усилением чувственных желаний. В отношениях между мужчиной и женщиной аспект может приводить к сильным и страстным желаниям. Учитывая то, что аспект гармоничный, любовные отношения реализуются в социально допустимых рамках. Романтическое знакомство на этом аспекте может развиваться стремительно. Аспект может оказывать положитльное влияние на бизнес и финансовое положение. Старт бизнес-проекта на таком аспекте может привести к его успешному развитию.

11-12 апреля соединение Солнце-Юпитер. Это один из лучших аспектов для расширения сферы влияния и укрепления авторитета. На этом аспекте могут прекрасно проявить себя ораторы при публичных выступлениях. Это особенно касается юристов, преподавателей и политиков. Хорошо делиться с окружающими своими знаниями, читать лекции, публиковать статьи.

14 апреля квадратура Венера-Сатурн. Первая и наиболее часто используемая трактовка этого аспекта связана с трудностями в любви и партнерстве. Чувство любви может переживать кризис охлаждения и отчуждения. Для сохранения романтических отношений в период действия аспекта рекомендуется временно приостановить свидания и реже контактировать. Аспект может оказывать негативное воздействие на финансовое положение и бизнес в целом. Может произойти снижение доходов и на этом фоне человек будет вынужден экономить.

Овен

В первой половине недели Овнам, возможно, придется пересмотреть свои отношения с некоторыми из друзей и подруг. Если вы заинтересованы в сохранении своего дружеского круга общения, то звезды советуют максимально сузить финансовые и материальные взаимоотношения. Например, нежелательно давать поносить кому-то из друзей свои личные вещи, доверять им руль своего автомобиля или давать деньги взаймы. Дело в том, что контакты с друзьями сейчас могут нанести ущерб вашему имуществу. Тем не менее, вы можете много времени проводить в общении с друзьями. Возможно, вас пригласят в увеселительную поездку за город и вы прекрасно проведете время. Усиливается ваша потребность в новых впечатлениях и активном общении. Вы будете вполне комфортно ощущать себя в дружеской компании. Хорошее время для коллективных форм обучения, посещения семинаров, конференций, фестивалей. В конце недели не лучшее время для новых знакомств. Попытка с кем-то познакомиться может окончиться неудачей, либо новые знакомства пройдут для вас с негативным впечатлением. Крайне нежелательно знакомиться с попутчиками в поездах дальнего следования. Откровенные рассказы о своей личной жизни могут обернуться против вас, поскольку мир более тесен, чем кажется на первый взгляд.

Телец

В первой половине недели у Тельцов могут происходить многообещающие события в профессиональной деятельности и карьере. Следует советоваться с начальством и получать разрешение на те или иные виды работы, прежде чем приступать к их выполнению. В целом это довольно успешная и многообещающая неделя. Ваш социальный и профессиональный статус может повыситься. Возможно, это будет связано с определенными успехами в карьере. Например, вам могут предложить занять более высокую должность или повысят уровень зарплаты. Успешно развиваются ваши отношения с влиятельными авторитетными людьми. Может состояться знакомство с человеком, который окажет вам содействие в важных вопросах. Вы можете попасть в центр внимания в результате каких-то событий или личных достижений. Скажем, вы можете занять призовые места в конкурсах или в спортивных состязаниях. В конце недели могут испортиться отношения с некоторыми друзьями. Поводом для напряженности в дружеских контактах могут стать просьбы дать денег взаймы.

Близнецы

В первой половине недели для Близнецов важнейшей темой может стать сохранение своего авторитета и репутации в глазах окружающих, сейчас обстоятельства могут сложиться таким образом, что вам придется отстаивать ее. Прекрасное время для путешествий, учебы и личностного развития. Используйте это время для того, чтобы расширить свой кругозор, усилить эрудицию и укрепить свои познания в самых разных областях. Можно поступать на курсы усовершенствования в профессии, начинать самостоятельное изучение каких-то дисциплин. Особенно удачное время для начала изучения иностранного языка и интенсивной практики во время поездки за границу. Может состояться знакомство с человеком, который многому вас научит. Вы сможете расширить свои представления и укрепить свои морально-нравственные установки. В конце недели воздержитесь от проявления своих неординарных способностей. Если вы долгое время прилагаете усилия к тому, чтобы добиться какой-то важной для вас цели, то сейчас вы можете столкнуться с неожиданным препятствием. Не следует излишне упорствовать, проявите гибкость, если обстоятельства сильнее вас.

Рак

В первой половине недели Раки могут быть увлечены таинственными и загадочными вопросами. Возможно, вы будете проводить расследование. Либо можете увлечься эзотерическими науками и весьма в этом преуспеете. Прекрасное время для духовных практик, они даже могут пробудить в вас экстрасенсорные способности. Сейчас для вас будет характерен рискованный стиль поведения. Вы можете намеренно провоцировать какие-то ситуации и в итоге оказаться в выигрыше. Это удачное время для урегулирования финансовых вопросов путем заимствования денег. В конце недели наиболее проблемная тема связана с возможными нарушениями закона и последствиями этого. Помните о своей репутации и берегите её превыше любых денег и выгод. Именно вашей репутации сейчас может быть нанесен ущерб.

Лев

В первой половине недели у Львов благоприятное время для партнерских отношений. Если речь о супружестве, то чувства партнеров могут обрести второе дыхание. Во многом это будет обусловлено инициативным поведением партнера по браку, который будет готов активно решать сложные вопросы. Настройтесь на позитивное восприятие исходящих от партнера инициатив, и этого уже будет вполне достаточно для укрепления гармоничных отношений. Немаловажную позитивную роль в укреплении супружеских уз может сыграть друг семьи – человек, который пользуется определенным уважением и авторитетом у вас и у вашего партнера. Аналогично могут складываться и деловые партнерские отношения при ведении совместного бизнеса. Хорошее время для посещения публичных мероприятий, свадеб, дней рождений. В конце недели вы можете быть склонны к весьма рискованному и авантюрному поведению. Все это может привести к поспешным действиям и росту риска физического и финансового ущерба. Будьте осмотрительнее при спортивных тренировках или во время участия в спортивных состязаниях с элементами силовой борьбы. Не следует брать на себя ответственность за распоряжение чужими или заемными деньгами.

Дева

В первой половине недели Девы смогут наилучшим образом проявить себя в деловой активности. Вы с удовольствием можете заниматься решением практических вопросов, поскольку можете испытать потребность в наведении порядка в окружающем вас пространстве. Прекрасное время для ухода за домашними животными или для их приобретения. При необходимости, вы сможте нанять в дом помощников: хорошую сиделку, домработницу или няню. Складывается достаточно продуктивное время для мероприятий, направленных на поддержание здоровья. Ваш энергетический потенциал находятся на подъеме, и это может положительно отразиться на ваших делах. Хорошо посещать фитнес и питаться по оздоровительной диете. Ставьте перед собой масштабные крупные задачи – все это вам будет по плечу. Это хорошее время для тех, кто стремится строить карьеру и уже занимает статусное положение. Шансы подняться выше на еще одну ступеньку у вас сейчас возросли. В конце недели могут усилиться разногласия в партнерских отношениях. Возможно, вам будет казаться, что партнер ведет себя излишне грубо и не желает принимать в расчет ваше мнение. Так или иначе, старайтесь уходить от прямого столкновения.

Весы

В первой половине недели Весы могут пережить эмоциональный подъем. Используйте это время для отдыха, любви и развлечений. Хорошо отправляться в туристические поездки, отдыхать на курорте, посещать концерты, увеселительные мероприятия, весело и беззаботно проводить время. Ваши романтические отношения переживают пору расцвета чувств и страсти. Не исключено новое знакомство и курортный роман. Если у вас есть дети, то общение с ними может стать для вас источником радости и оптимизма. Вы можете открыть в себе педагогический талант, преуспеть в воспитании ребенка. Хорошее время для творчества и учебы. Благодаря усилению любознательности и стремлению узнать что-то новое, вы сможете расширить свой кругозор. Возможно, вы будете увлечены каким-то хобби, которое может целиком поглотить ваше внимание и время. В конце недели может ослабнуть иммунитет и есть риск подвергнуть свой организм воздействию вирусных инфекций. Снижение энергетического тонуса может негативно отразиться на текущих делах. Например, вам может быть трудно заставить себя убраться в квартире.

Скорпион

В первой половине недели семейные ценности заиграют у Скорпионов новыми гранями и красками. В семье может царить теплая доброжелательная атмосфера взаимного уважения и заботы. Звезды советуют сосредоточиться на укреплении отношений в семье. Прежде всего, речь идет о родителях и представителях старшего поколения. Можно заниматься обсуждением вопросов, связанных с наследством и в связи с этим оформлять соответствующие документы. Если прежде к подобной деликатной теме вы не могли подступиться, то теперь вполне спокойно сможете все обсудить и мирно обо всем договориться. Вам на этой неделе предстоит встречать гостей в своем доме – будьте к этому готовы. Если у вашей семьи есть загородный дом и участок земли, то вам доставит удовольствие отдых и работа на участке вместе с членами семьи. В конце недели ваши романтические отношения могут переживать неспокойный период. Возможны напряженные ситуации из-за ревности и перепадов настроения. Будьте терпимее и внимательнее к любимому человеку.

Стрелец

В первой половине недели Стрельцы могут быть настроены на активные контакты с окружающими. И вы сможете урегулировать многие вопросы путем диалога и обмена мнениями. Вероятно, вы будете много и интенсивно общаться с окружающими людьми. Вы почувствуете в себе усиление потребности в общении. Могут состояться новые интересные знакомства. Вас могут попросить посодействовать в решении каких-то вопросов, касающихся других людей и вы можете заниматься делами, не имеющими к вам прямого отношения. Успешно развиваются партнерские отношения. Все наиболее сложные вопросы вы будете иметь возможность обсуждать в спокойном и конструктивном ключе. Вы сможете найти взаимопонимание и договориться без особых проблем. Вас могут пригласить в увеселительную поездку. В конце недели в зоне проблем могут оказаться ваши семейные и супружеские отношения. Возможно, придется прилагать много усилий для того, чтобы удержать равновесие в партнерских отношениях. Ваш постоянный партнер может быть склонен действовать излишне прямолинейно. Непредсказуемые поступки партнера могут внести общую нестабильность в семейную жизнь.

Козерог

В первой половине недели Козероги могут преуспеть в решении материальных и финансовых проблем. Вам могут поступить деньги: зарплата, премия или другие доходы. Вас ждут успехи в профессиональной деятельности. Вы сможете успешно урегулировать материальные и бытовые вопросы, например, отремонтировать бытовую технику или приобрести новую. Все это позволит вам улучшить бытовые условия. Это хорошее время для покупки домашних животных и ухода за ними. Такого рода хлопоты станут приятным занятием. Хорошее время для наведения порядка в доме и ремонта. В конце недели берегите свою нервную систему. Это достаточно напряженное время для контактов с друзьями и знакомыми. Постарайтесь не вступать в споры по бытовым вопросам с соседями. Стрессовые ситуации могут расшатать вашу психику и привести к ухудшению самочувствия.

Водолей

В первой половине недели Водолеи смогут проявить свои творческие способности. Чтобы раскрыть свои таланты, вам необходимо иметь достаточное количество личной свободы. Самостоятельное и инициативное поведение позволит формировать события и вовлекать других людей в сферу своих интересов. Это прекрасное время для творчества. Хорошо заниматься самосовершенствованием, обучением. Возможно, вас увлечет какое-то занятие, хобби, игра. Не исключены и любовно-романтические увлечения. Особенно это вероятно на отдыхе, на курорте. Старайтесь дарить любимому человеку приятные сюрпризы. Благодаря хорошей физической форме вы сможете преуспеть в спортивных состязаниях. В конце недели повышается риск финансовых убытков и нерационального расходования денег на развлечения. Напряженная тема недели связана с нехваткой денег для обеспечения повседневных потребностей. Воздержитесь от посещения игровых клубов и не увлекайтесь азартными играми – здесь вас могут ждать крупные убытки.

Рыбы

В первой половине недели Рыбам рекомендуется сосредоточиться на решении семейных и жилищно-бытовых вопросов. У вас усиливается потребность в спокойном и уединенном времяпрепровождении. Вы сможете по-настоящему расслабиться и отдохнуть только у себя дома. Отношения с родственниками складываются доброжелательные и уважительные. Это хорошее время для тех, кто занимается духовными практиками, они приведут вас к прогрессу и улучшению общего самочувствия. Успешно поработают те, кто выполняет частные заказы на дому – у вас будет много заказов. В конце недели усиливается потребность в осознании собственной значимости. Если вы живете с родителями, то попытка сделать что-либо по своему усмотрению может натолкнуться на их препятствия. А при поступках без совета с родителями, когда вы всех ставите перед свершившимся фактом, может произойти весьма острый конфликт.