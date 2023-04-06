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Управляем своей личной жизнью — любовный гороскоп на 7 апреля
6 апреля 2023ГороскопыМарианна Басс
Сегодня мы можем строить свои отношения так, как захотим.
Фото: uprostim.com
Наш гороскоп содержит конкретные рекомендации для каждого знака по тому, каким образом лучше всего провести этот день, чтобы достичь успеха и избежать проблем.
Овен
Сегодня у Овнов повышается чувствительность к сексуальным темам и к перспективам любовного романа. В их общении с представителями другого пола может возрасти доля недоверия или цинизма. К психологическим аспектам любви могут примешаться материальные. Важно не стать жертвой предрассудков.
Телец
Сегодня Тельцы нуждаются в обратной связи от своей пассии и могут сами начать разговор. Им лучше не навязываться и дождаться готовности партнера к общению, а в ходе беседы стараться понять его систему действий или суть его претензий. Важно преодолеть непонимание или недоверие в начале контакта.
Близнецы
Сегодня Близнецы не импульсивны и ничего не делают просто так. Многие Близнецы склонны не просто подстраиваться под случайную ситуацию, а реализовывать с ее помощью некий дальновидный хитроумный план. Возможно, сама обстановка заставит их стать стратегами и действовать с тайным расчетом.
Рак
Сегодня Раки предпочитают действовать по плану, подсказанному им их интуицией. Они не станут подавлять свои чувства, но если захотят, то смогут взять их под контроль. Они способны кружить вокруг своей пассии, дожидаясь подходяшего момента для действий. Возможна склонность к сталкингу.
Лев
Сегодня Львы могут стать более подозрительными и ревнивыми, а также более осторожными, скрытными, инертными или привязчивыми. Не исключено, что даже в неудачных отношениях у них взыграет инстинкт собственника, побуждающий оставаться с неподходящим или проблемным партнером.
Дева
Сегодня Девам непросто: создаются внешние препятствия и выставляют ограничения. Не стоит делать из свидания праздник, не всегда имеет смысл отпускать на волю свои желания. Гораздо актуальнее может стать общий секрет или общее дело.
Весы
Сегодня для Весов особенный день: он способен заставить размышлять о тонкостях любовных отношений, своей и чужой сексуальности, критичных поворотах в личной жизни или метаморфозах межгендерного общения. Может появиться повод для опасений и недоверия, усилиться потребность в секретности или тяга к «запретным» темам.
Скорпион
Сегодня у Скорпионов есть повод для ревности, беспокойства или недовольства, но звезды также дарят им целый арсенал инструментов и методов, помогающих преодолеть препятствие или приспособиться к положению вещей. Им достаточно довериться судьбе или прислушаться к внутреннему голосу.
Стрелец
Сегодня Стрельцов атмосфера для склоняет действовать втайне. К скрытности их может подтолкнуть зависимость от внешних обстоятельств или собственное настроение, в котором не всегда преобладают яркие позитивные краски. Романтические идеалистичные мотивы могут уступить место «прозе жизни».
Козерог
Сегодня Козерогам советуют доверять судьбе, а также собственным чувствам и здравому смыслу. Все сложится хорошо, если не менять на ходу планы, не гнаться за недостижимым в данный момент идеалом и даже в новой непростой обстановке следовать своим старым принципам в отношениях.
Водолей
Сегодня Водолеи могут оказаться не в духе и начать вымещать свой душевный негатив на близком человеке. Наивные Водолеи легко попадутся в коварно расставленные сети, особенно, если соблазнение будет построено на манипулятивных приемах — сексуальных, материальных или психологических.
Рыбы
Сегодня Рыбы способны держать под контролем свои чувства и эффективно управлять своей личной жизнью — что и советуют им делать звезды. Свидание порадует, если следовать своим ориентирам, не оглядываясь на чужие. Если и стоит предпочесть сегодня стереотипы в любви, то только свои собственные.
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