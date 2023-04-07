Доверяем своему чутью — гороскоп на 8 апреля

7 апреля 2023 ГороскопыМарианна Басс

18-19 лунные сутки. Сегодня Луна в Скорпионе усиливает чувствительность к тонким планам бытия.

Фото: rambler

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