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Доверяем своему чутью — гороскоп на 8 апреля
7 апреля 2023ГороскопыМарианна Басс
18-19 лунные сутки. Сегодня Луна в Скорпионе усиливает чувствительность к тонким планам бытия.
Фото: rambler
Гороскоп на сегодня говорит, что велика тяга к мистике, психологии, эротике, музыке, эзотерике, киноискусству, виртуальным мирам. Может разыграться фантазия, нахлынуть поток воспоминаний. Возможно пристальное внимание к делам, связанным с безопасностью и наследством, к резервам, кладам, тайным защитам. И на бытовом, и на духовном уровне важен вопрос «чистоты источников», выявления обмана и манипуляций. Хорошо заниматься внутренними делами, поиском пропаж, сокрытием тайн, проверкой подозрений. Желательно избегать уныния и вредных зависимостей.
Овен
Сегодня Овны склонны к повышенной чувствительности, их действия часто мотивированы эмоциями или инстинктами. Многие Овны будут восприимчивы к сигналам возможной опасности на бессознательном уровне, начнут предпринимать интуитивно верные действия для охраны своего дома или защиты близких. В этот день хорошо заниматься тайными делами, семейным бизнесом, совместными финансами, жильем и наследством.
Телец
Сегодня Тельцам не стоит недооценивать важность эмоциональной гармонии в любом общении, включая деловое, романтическое, дружеское и семейное. На первое место лучше поставить настроение своего собеседника и попытаться подстроиться к нему — в противном случае чувствительный визави может на что-то обидеться или перестать вам доверять, а его уход в себя окажется для вас не самым приятным сюрпризом.
Близнецы
Сегодня Близнецам советуют заниматься делами, требующими приватности. Не стоит откладывать выполнение деликатных просьб руководства и оказание щекотливых частных услуг: это шаг к завоеванию доверия или карьерному росту. Успеху поможет уединение, психологическая настройка, музыка или медитация. Выполнение некоторых задач потребует фантазии. Возможен интерес к медицине, мистике, психологии.
Рак
Сегодня Раки могут спокойно продолжать начатое накануне, не меняя своего настроя, инструментария и стратегии. Если срочных хлопот нет, звезды советуют отдохнуть или погрузиться в старое хобби: активным Ракам оно позволит утилизовать лишнюю энергию, а уставшим — восполнить силы. Энергетический ресурс часто будет черпаться из скрытых психологических или духовных источников, а также из прошлого.
Лев
Сегодня Львам стоит сконцентрироваться на доме, внутренней части бизнеса или сложных фундаментальных психологических переживаниях родом из прошлого. Могут интриговать семейные тайны или реликвии, заброшенные места и владения, ветхие вещи, вопросы наследства, мистические знаки. В настроении может преобладать опасение, недоверие или ностальгия. Может вызвать интерес тема зависимости или жертвенности.
Дева
Сегодня Девы будут лучше ориентироваться в любой обстановке, если добавят к своему логическому мышлению проницательность и умение воспринимать иррациональное. Не все в этот день исчерпывается видимой частью, у многих сообщений, ситуаций и событий будет скрытый «тонкий план». Не раз придется включать интуицию, фантазию, память или тайную веру, становиться философом, эзотериком или психологом.
Весы
Сегодня Весам советуют держать свои дела и чувства в секрете, раскрываясь лишь доверенному кругу лиц. Тайные переживания этого дня помогут подвести итог финансовых экспериментов, любовных приключений или других неординарных событий. Возможны инертность, зависимость и привязчивость. Может быть нелегко расстаться с повышенным градусом эмоций, с некоторыми вещами или вредными привычками.
Скорпион
Сегодня у Скорпионов есть возможность остаться на своей эмоциональной или духовной волне, что может стать особенно ценным в ситуации домашнего или другого дискомфорта. В зависимости от ситуации, они могут продолжить тайную или удаленную деятельность, в которой чувствуют себя сильными, отдохнуть, отдать дань любовной романтике или жизни духа, погрузиться в прошлое или в свои творческие фантазии.
Стрелец
Сегодня Стрельцам советуют оставаться в тени. Лучше не откладывать завершение тайного сложного дела. Если неотложных забот нет, это подходящий день для уединения, медитации, погружения в мир воспоминаний или в духовную жизнь. Могут вызвать интерес мистические знаки, далекие места, семейные секреты, психологические детали. Возможны тайные траты, подсчет убытков. Важно не поддаваться унынию.
Козерог
Сегодня Козерогам помогает глубокая проницательность, усиленная опытом. Неопытным Козерогам помогут намеки друзей или мистические знаки судьбы, а также неожиданные синхронные мысли и подсказки в Сети. Это не самый плохой день для воспоминаний о прошлом и мечтаний о будущем, желательно лишь, чтобы рисуемые картины не были слишком мрачными. Важно поддерживать сложившиеся гармоничные отношения.
Водолей
Сегодня для Водолеев ценным психологическим инструментом будет чутье. Умеренная подозрительность окажется для большинства из них выгоднее доверчивости, наивности и беспечности. Не все нюансы будут обозначены открыто и проницательность может стать единственным способом распознать обман. В частности, это касается материальной части, например, стоимости жилья, дохода от должности или профессии.
Рыбы
Сегодня Рыбы могут продолжать действовать или взять паузу, чтобы втайне насладиться первыми плодами своих трудов. Вплоть до ночи их самой сильной стороной будет богатая фантазия или тонкое чутье, граничащее с телепатией. Воображение может унести их в далекие края или в знакомые виртуальные миры. Им стоит чаще доверять своим ощущениям. Для многих Рыб будет важным духовный подтекст происходящего.
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