Судьба сделает подарок — гороскоп на 10 апреля

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9 апреля 2023ГороскопыМарианна Басс
Сегодня нам повезет в любви.
Фото: letsgophotos.ru
Наш гороскоп поможет определиться с выбором решений и действий на данный день.
Овен
Сегодня Овны хотят быть в центре внимания либо в привилегированном положении и это не вызывает у их партнеров возражений. Если любимый человек и не разделяет грандиозных идей Овна и его амбиций, то, по крайней мере, считается с ними и лоялен к ним — не самая плохая основа для гармоничных отношений.
Телец
Сегодня Тельцы могут оказаться на перепутье. Те чувства или симпатии, которые еще недавно волновали их, будут угасать или претерпевать метаморфозу. Пока переход в иное качество не завершен, представителям этого знака лучше не торопить события и чаще прислушиваться к своим ощущениям.
Близнецы
Сегодня Близнецов ждет приятный сюрприз или его предчувствие. Это может быть устранение внешних помех в общении с партнером или положительная перемена в его поведении. А вот со своей собственной инициативой в любви, даже мягкой и завуалированной, сегодня имеет смысл повременить.
Рак
Сегодня Ракам обещают небольшие изменения в ходе их романа. Не помешает стать внимательнее к скрытым нюансам: не исключено, что именно они в ближайшие недели будут задавать манеру общения с любимым человеком. Общий фон этих суток вполне позитивен, но требуется подстройка к обстановке.
Лев
Сегодня Львам вернут хорошее настроение. В зависимости от ситуации, в которой они оказались, они снова обретут уверенность в себе, веру в любовь или доверие к своему партнеру. Несмотря на отдельные заминки, вызванные внешними помехами, это прекрасный день для романтического свидания.
Дева
Сегодня для Дев день станет счастливым, если они рассматривают общение с любимым человеком как контакт единомышленников: учителя и ученика, благодетеля и опекаемого, путешественника и проводника. Один щедрый жест партнера может искупить в их глазах многие недостатки и прошлые проступки.
Весы
Сегодня для Весов события развиваются благоприятно. Возрастают надежды на оживление романа за рубежом. Желательно оставить в стороне разногласия и сделать акцент на том, что объединяет. Если партнер сделал широкий жест или выступил со щедрым предложением, важно не отвергать его дары.
Скорпион
Сегодня Скорпионы не склонны мелочиться и готовы положить на алтарь любви многое. Они не будут раздумывать ни минуты, если объекту их обожания требуется материальная помощь, моральная поддержка или духовное руководство. Они будут верить, что поступают правильно и их ждет благодарность.
Стрелец
Сегодня Стрельцам во многом везет и область везения распространяется на личную жизнь. Их ничто не удержит, если они жаждут встретиться с любимым человеком или напомнить ему о себе. Именно благодаря их настойчивости, чувству юмора и уверенности в себе отношения могут выйти на новый приятный уровень.
Козерог
Сегодня Козерогов учат оставаться оптимистами независимо от того, как развивается в данный момент их личная жизнь. Если они поймают счастливую эмоциональную волну, то начнут излучать внутренний позитив, который не останется незамеченным их партнером и другими представителями противоположного пола.
Водолей
Сегодня Водолеи пребывают на душевном подъеме и им кажется, что в любви для них все возможно, вплоть до самых невероятных и вызывающих зависть счастливых сценариев. Звезды намекают, что эта убежденность не беспочвенна и вскоре новый поворот событий частично подтвердит обоснованность таких надежд.
Рыбы
Сегодня Рыбам не дадут полного комфорта и исполнения всех надежд — но намекают, что в некоторых сферах виртуальная «золотая рыбка» готова исполнить их желания. Если судьба делает подарок, постарайтесь с благодарностью его принять, даже если он не совсем отвечает вашим планам.
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