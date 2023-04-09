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Беремся за все своими руками — гороскоп на 10 апреля
9 апреля 2023ГороскопыМарианна Басс
Сегодня мы почти всесильны — можем справиться с любой задачей.
Фото: smart-lab.ru
Наш гороскоп поможет принимать правильные решения и находить оптимальный путь к достижению своих целей в этот день.
Овен
Сегодня у Овнов не самый лучший день для профессионального обучения и экономической экспансии. Дальние поездки, командировки, отправка грузов в другие города и страны – все это может привести к материальным потерям и осложнениям. Деловые контакты с другими регионами находятся в зоне риска. Берегите свою деловую репутацию и не допускайте нарушения закона.
Телец
Сегодня у Тельцов день может не отличаться стабильностью. Старайтесь исключить элементы риска из своей деятельности. Любые шаги, предпринятые с определенным риском потери финансов, могут привести к убыткам. Не меняйте ничего в своей деятельности и не начинайте никаких новых дел. Цените элементы стабильности и избегайте поступков, которые могут повлечь необратимые последствия.
Близнецы
Сегодня у Близнецов день связан с нарушениями в деловых партнерских договоренностях. Лучше не давать никаких поручений деловым партнерам и компаньонам, поскольку все в итоге может быть сделано не так, как вы хотите. Вторая половина дня складывается более стабильно. При возникновении сложных ситуаций обратитесь за поддержкой к коллегам — вам могут помочь.
Рак
Сегодня Ракам советуют не перенапрягаться. Возможно ухудшение самочувствие, нервные стрессы и головные боли, что негативно отразится на уровне вашей работоспособности. Наиболее важные и трудоемкие дела лучше перенести на вторую половину дня. Берегите себя и не допускайте больших перегрузок.
Лев
Сегодня Львы будут экспериментировать в поисках совершенства. Отдавайте предпочтение традиционным видам деятельности, где у вас имеется большой опыт. Воздержитесь от финансовых вложений в рекламную раскрутку своих проектов. Нежелательно заниматься валютными спекуляциями и делать оптовые закупки товара.
Дева
Сегодня у Дев день может быть связан с осложнениями при ведении ремонтных и строительных работ. Могут выявиться скрытые дефекты, которые были допущены ранее в работе – и теперь придется расходовать силы и время, чтобы все переделать и исправить. Вторая половина дня располагает к росту спроса на ваши товары и услуги. Успешно развиваются деловые партнерские отношения.
Весы
Сегодня у Весов может повыситься вероятность задержек и происшествий в дороге. Вы можете попасть в пробку или ваш автомобиль сломается, и в результате вы можете опоздать на деловую встречу. Работа с информацией также осложнена. Не следует верить обещаниям, и сами никому ничего не обещайте. Информационный и товарно-денежный оборот могут проходить с серьезными задержками.
Скорпион
Сегодня Скорпионам советуют в первой половине дня воздерживаться от финансовых расходов и подписания финансово обязывающих документов. Не следует доверять малознакомым людям и выполнять работу без предоплаты. Вторая половина дня сложится более успешно. В это время можете рассчитывать на удачные знакомства с влиятельными людьми.
Стрелец
Сегодня у Стрельцов может часто меняться настроение, что не способствует результативности в работе. Это не лучшее время для ведения деловой переписки. Время, потраченное на профессиональное обучение также может не оправдать надежд. Не предпринимайте никаких инициатив. Воздержитесь от активных контактов с деловыми партнерами.
Козерог
Сегодня у Козерогов первая половина дня, возможно, будет связана с ограничениями в свободе поведения. Люди или обстоятельства могут мешать вам и сводить к нулю все ваши усилия. Если у вас есть тайные недоброжелатели, то сегодня они могут активизироваться. Вторая половина дня связана с нормализацией работы. Хорошее время для принятия финансовых решений о крупных покупках.
Водолей
Сегодня Водолеям не надо ничего менять и усовершенствовать. Этот день может пройти успешно только при стабильной обстановке. Погоня за техническими новинками может закончиться для вас плачевно – вы можете купить технику, которая не прослужит вам долго. Возрастает опасность поломки компьютера.
Рыбы
Сегодня Рыбам рекомендуется дистанцироваться от трудового коллектива и начальства насколько это возможно и стараться работать самостоятельно. Без крайней необходимости не торопитесь выходить на контакт с начальством. В карьере могут произойти внезапные перемены к худшему. Но к концу дня все нормализуется и основные напряженные моменты могут быть урегулированы.
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