Доверяем, но проверяем — гороскоп на 11 апреля

20-21 лунные сутки. Основная часть этого дня пройдет под впечатлением ярких вчерашних событий.

Их шлейф обеспечит романтичная и экспансивная Луна в Стрельце. Гороскоп на сегодня говорит, что это период надежд и идеализма, но не исключены также тайные смутные опасения и сомнения. Возможна слишком бурная игра воображения. На этом фоне могут оставаться незамеченными перемены в общении или финансовых делах, привнесенные ингрессией Венеры в знак Близнецов. Вечером Луна переберется в знак Козерога и напомнит о насущных делах. Возможно, перед сном вместо приятных расслабляющих процедур придется обдумывать план действий или вспоминать забытые правила.

Овен

Сегодня Овнам стоит начать день с развития вчерашних идей или счастливых шансов. Стоит учесть, что с каждым часом будет рассеиваться внимание или возрастать идеализм в ущерб здравому смыслу. Вернуться к реальности поможет вечер. В конце дня полезно наметить программу дел на завтра, но отрешившись от иллюзий, иначе в планах будут ошибки. Важно не создавать в конце дня поводов для ссор, особенно домашних.

Телец

Сегодня Тельцам советуют заново оценить обстановку и собственное настроение, последить за новостями. Возможны небольшие поправки в текущем списке личных расходов, новые эстетические, гастрономические или парфюмерные предпочтения. Многие Тельцы начнут более трезво и осторожно смотреть в будущее. Обдумывать свои практические планы, работать с документами, текстами и расчетами лучше вечером.

Близнецы

Сегодня у Близнецов происходят перемены, делающие их жизнь приятнее. В рамках имеющихся возможностей пора подумать о структуризации расходов и о гармонизации своей внешности: возможно, стоит уточнить имидж, сменить повседневный парфюм или одежду в сторону разумной сдержанности. Основная часть дня подпитывает иллюзии, для серьезных раздумий и планирования дел больше подходит вечернее время.

Рак

Сегодня Ракам советуют быть внимательнее в своих повседневных делах: в них может создать проблемы лень, мечтательность, небрежность, авантюризм, доверчивость. Недавний счастливый случай может ослабить дисциплину и внушить иллюзию ее необязательности. Вечером важно настроиться на конструктивное общение или грамотную конкуренцию, исключающую неоправданное обострение отношений.

Лев

Сегодня Львы встретят день на волне вдохновения. У многих Львов будет повод гордиться собой или подопечными, расширить запросы или отпраздновать удачу. Но позитивные переживания могут сопровождаться отдельными иллюзиями, тайными страхами или сомнениями. Утром и днем звезды советуют наслаждаться уникальным счастливым моментом, а о подозрительных и неприятных побочных эффектах ситуации думать вечером.

Дева

Сегодня Девам стоит учитывать, что здравый смысл возьмет верх лишь вечером. Утром и днем стоит аккуратнее предаваться приятным иллюзиям: они расцветят яркими красками домашнюю и деловую рутину, но будут шаткой основой для серьезных планов, особенно относительно далеких стран и чужих культур. Не стоит спешить с построением долгосрочных программ в жилищных делах, в любви и в профессиональной сфере.

Весы

Сегодня для Весов до прихода вечера положительные стороны ситуации многократно перевешивают отрицательные. Важными делами и закреплением успехов им лучше заниматься в первой половине дня, пока сохраняется вчерашняя позитивная атмосфера. В конце дня многим Весам придется вспомнить о деловых хлопотах, о насущных жилищных делах или о своем семейном долге. Может сложиться почва для обострения отношений.

Скорпион

Сегодня Скорпионам советуют быть внимательнее в своих финансовых операциях и в сотрудничестве с иностранцами: велика вероятность недоразумений, омрачающих успешный результат и сеющих лишнее недоверие. Для ответственных контактов и плановых маневров лучше выбрать поздний вечер: в это время возрастут организованность и общительность, начнут поступать достоверные сведения.

Стрелец

Сегодня Стрельцы пребывают на пике личных возможностей в утренние и дневные часы. В это время им доступны их естественные источники вдохновения. Они могут позволить себе оставаться творческими личностями и прекраснодушными идеалистами, «пожинать лавры», пользоваться плодами своих достижений и гордиться ими. Вечер напомнит им об их делах и обязанностях, сопутствующих ограничениях и сложностях.

Козерог

Сегодня у Козерогов есть время запастись положительными эмоциями, моральной или духовной поддержкой. Это вполне можно сделать отдыхая или занимаясь несложным, но вдохновляющим делом. Максимального внимания требуют вечерние часы. В это время станут важны дипломатичность, организованность, готовность сотрудничать или грамотно конкурировать, избегая поводов для домашних и деловых ссор.

Водолей

Сегодня у Водолеев есть шанс начать этот день на очень позитивной эмоциональной волне. Их могут порадовать картины будущего, приятные перемены в личной жизни или в другой сфере. Однако перспективы будут несколько размытыми и лучше не предпринимать практических шагов, например, не делать крупных денежных вложений. В конце дня придется вернуться к насущному делу, возможно, неприятному или секретному.

Рыбы