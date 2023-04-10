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Работаем в команде — финансовый гороскоп на 11 апреля
10 апреля 2023ГороскопыМарианна Басс
Сегодня нам стоит просить помощи у коллег — их советы придутся кстати.
Фото: e1.ru
В нашем гороскопе вы найдете полезные советы и предсказания, которые помогут вам лучше понимать свои потребности и желания.
Овен
Сегодня для Овнов, занимающих руководящие должности, день наиболее благоприятен. Вам могут предложить повышение в должности, причем особенно это относится к тем, у кого есть влиятельный тайный покровитель. Вам может поступать ценная информация, благодаря которой вы сможете сформировать правильные управленческие решения. Если вы ищите новую работу с достойной зарплатой, то у вас есть неплохие шансы найти подходящий вариант.
Телец
Сегодня у Тельцов возрастает позитивное значение возможностей интернета для профессиональной деятельности. Речь идет как о деловой переписке и обмене опытом с коллегами, так и о поиске полезной информации. Преподаватели вузов, студенты и ученые могут рассчитывать на получение грантов от зарубежных организаций. Успешно проходит публикация статей в интернете.
Близнецы
Сегодня для Близнецов день может оказаться весьма прибыльным. Одно из условий для этого – готовность пойти на риск в разумных пределах. Это особенно относится к финансовым операциям с короткими деньгами, сулящими быстрый оборот и прибыль. Чем смелее и решительнее вы будете вести себя, тем большего успеха добьетесь. В карьере могут быть кадровые перестановки.
Рак
Сегодня у Раков в течение дня могут улучшиться отношения с деловыми партнерами. Если прежде у вас были конфликты, то сейчас вы можете окончательно примириться и прийти к взаимовыгодному соглашению. Это хорошее время для раскрутки бизнеса и оформления договорных отношений. Открытый стиль поведения является более предпочтительным с точки зрения эффективной деятельности.
Лев
Сегодня Львы могут почувствовать в себе желание что-то усовершенствовать в работе или проявить технические таланты, изобретательность. В этом смысле удача ожидает всех тех, кто занят физическим трудом: в промышленности, ремонтных службах, жилищно-коммунальном хозяйстве. Успешно проявят себя те, кто проходит стажировку на новом месте работы.
Дева
Сегодня Девы, занятые в индустрии моды, отдыха и развлечений, запомнят этот день как один из лучших. Люди творческих профессий получат возможность проявить свои таланты на публике. Если вы заняты выполнением клиентских услуг, то ваша популярность среди заказчиков значительно вырастет. Можно пробовать свои силы в новых видах деятельности.
Весы
Сегодня у Весов удачный день для наведения порядка в делах и на рабочем месте. Можно с успехом проводить ремонтные и строительные работы, обновлять жилищно-коммунальное хозяйство. Если вы работаете вместе с родственниками, то можете рассчитывать на их поддержку. Бизнесменам рекомендуется проводить углубленный анализ состояния своего бюджета.
Скорпион
Сегодня Скорпионам советуют активно идти на установление новых деловых контактов. У торговцев может ускориться товарно-денежный оборот, что приведет к росту доходов. Вам удастся заключить выгодные договоры на оптовую закупку товара. Удачное время для поездок. Используйте этот день для укрепления и развития деловых связей. Хорошее время для работы с документами.
Стрелец
Сегодня у Стрельцов, занятых строительными и ремонтными работами, хорошее время для оптовой покупки строительных и отделочных материалов. Хороший день для поиска помещения для аренды и подписания арендного договора. Наиболее успешно поработают те, кто получает доход от ресурса недвижимой собственности. Хорошо начинать откладывать деньги под крупную покупку в будущем.
Козерог
Сегодня Козерогам советуют легко подходить к решению стоящих на повестке дня задач. Многие вопросы удастся урегулировать благодаря содействию окружающих людей, с которыми вы смогли бы установить деловые связи. Успешно пойдут все те дела, инициатором которых будете вы лично. Можно начинать цикл обучения с целью расширения своих профессиональных возможностей.
Водолей
Сегодня у Водолеев может усилиться интуиция, которая будет давать верные подсказки для принятия решений. Обязательно используйте это свое качество, которое убережет вас от неприятностей и ошибок. Сегодня звезды благоприятствуют всем видам тайной деятельности, приватным договоренностям и исследовательской работе.
Рыбы
Сегодня Рыбам рекомендуется проявлять инициативу в коллективной деятельности. Если вы вовлечены в некий коллективный проект, то ваша роль там будет весьма важной и полезной. Вы сможете выступить в роли координатора деятельности всей группы. Это хорошее время для обмена опытом с коллегами и планирования на перспективу. Не исключено, что работодатель примет решение о выплате вам денежной премии.
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