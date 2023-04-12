Запасаемся терпением — любовный гороскоп на 13 апреля

12 апреля 2023 ГороскопыМарианна Басс

Сегодня пытаемся понять поведение партнера, даже если оно будет нас слишком раздражать — причины есть.

Фото: kitchendecorium.ru