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Запасаемся терпением — любовный гороскоп на 13 апреля
12 апреля 2023ГороскопыМарианна Басс
Сегодня пытаемся понять поведение партнера, даже если оно будет нас слишком раздражать — причины есть.
Фото: kitchendecorium.ru
Каждый день мы ищем способы принять верные решения и избежать неприятностей. Гороскоп на 13 апреля предоставляет возможность получить ценные советы и предсказания на предстоящий день.
Овен
Сегодня Овнам важно помнить, что события этого дня могут стать для них тестом на достойное поведение. Если они стремятся сохранить гармоничные отношения с близким человеком, им не стоит любой ценой отстаивать свои взгляды или свою моральную правоту, претендовать на однозначное лидерство в паре.
Телец
Сегодня у Тельцов романтические переживания не настолько сильны, чтобы заслонить от них все другие события. Не исключено, что они отодвинут личную жизнь на второй план, считая, что в данный момент у них есть занятия поважнее. Но если свидание затянется за полночь, в нем возможен интересный поворот.
Близнецы
Сегодня Близнецов может огорчать отсутствие выраженной динамики в личной жизни. На этом фоне может появиться скука, мнительность, склонность верить дурным приметам. Новый интригующий и потенциально благоприятный поворот в делах сердечных вполне возможен, но звезды обещают его не ранее полуночи.
Рак
Сегодня Раки могут утратить самоконтроль и «потерять берега» в погоне за удовлетворением своих желаний. Не меньше проблем обещает противоположный вариант, когда чувство меры и деликатность теряют их партнеры. Избежать неприятностей поможет эмоциональная и духовная гармония.
Лев
Сегодня Львов обстоятельства вынуждают вести себя не так, как им хочется. Под влиянием тех или иных раздражителей они рискуют проявить не лучшие черты своей натуры, а иногда могут и вовсе поступать вопреки своим идеалам. Звезды советуют не рисковать и перенести романтическую встречу на другой день.
Дева
Сегодня Девам непросто: день может привнести в личную жизнь волнения и искушения. Если они сумеют с ними справиться, их ждет награда — например, исполнение желания или избавление от помех. Но они могут пропустить свой шанс, если промедлят и вступят в игру слишком поздно, когда судьба уже сама все решила за них.
Весы
Сегодня Весам не стоит расслабляться и полностью полагаться на свое обаяние: не исключено, что пустить его в ход по-настоящему удастся лишь к полуночи. Вплоть до вечера есть риск обострения отношений и роль самих Весов будет в нем невелика, гораздо больше может оказаться вклад партнера.
Скорпион
Сегодня Скорпионы полны решимости и в глубине души уверены, что смогут ради любви преодолеть самое мощное препятствие. Они готовы исполнить любой каприз любимого человека, даже если ситуация относится к разряду «много шума из ничего» и является всего лишь проверкой их лояльности.
Стрелец
Сегодня Стрельцам особого удовольствия не доставит погружение в личную жизнь. Могут сорваться большие планы, дать неудачный эффект шутки и сюрпризы, не хватить средств на исполнение желаний. Не исключены ошибки при выборе подарка или имиджа. Ссоры и обиды могут оказаться неоправданно раздутыми.
Козерог
Сегодня Козерогам стоит быть деликатнее по отношению к убеждениям своего партнера, терпимее к стилю его действий и бытовым привычкам. Если о непримиримых разногласиях известно заранее, сегодня лучше не встречаться: высока вероятность задеть чужие чувства или создать большие неудобства себе.
Водолей
Сегодня для Водолеев обстоятельства этого дня не во всем совпадают с любовными планами, а иногда и явно им противоречат. Возможны препятствия к естественному и открытому поведению. Самым нетерпеливым Водолеям, особенно январским, имеет смысл дождаться полуночи, к этому моменту положение дел начнет меняться.
Рыбы
Сегодня у Рыб есть поддержка в виде тонкого чутья. Им стоит прислушаться к своему тихому внутреннему голосу: он будет более правдивым, чем громкий шум внешней реальности. Многие Рыбы, даже очень увлеченные и темпераментные, решат не давать воли чувствам из соображений осторожности.
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Время рождения
Пол не определён
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