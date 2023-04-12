Говорим на светские темы — гороскоп на 13 апреля

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12 апреля 2023ГороскопыМарианна Басс
22-23 лунные сутки. Сегодня Луна в Козероге представляет голос здравого смысла, долга и суровой реальности.
Фото: rambler
Гороскоп на сегодня говорит, что день подчеркнет существующие разногласия, включая идеологические и профессиональные. Он может стартовать с гипертрофированных эмоций, завышения полномочий. Возможна развязка бурного спора, возникшего из-за столкновения чьих-то личных амбиций или идеалов с действительностью. Не лучший момент для начинаний. Лишь там, где налажен рабочий ритм и достигнут компромисс, возможен рывок вперед. Вечером запас энергии может иссякнуть, самое время найти способ сбросить напряжение, расслабиться и отдохнуть.
Овен
Сегодня Овнам день покажет, насколько реалистично они оценивают свои позиции в профессии или авторитет в семье, умеют ли достойно выходить из спорных ситуаций и ладить с теми, кто не признает их, готовы ли проявлять великодушие и следовать на деле своим идеалам. Выбранная ими линия поведения повлияет на их имидж, самооценку, карьеру или отношения с близкими. Это не лучший момент для начинаний.
Телец
Сегодня у Тельцов лучшим другом и советчиком остается их природный практицизм. Даже принадлежа к лагерю экспериментаторов или мечтателей, они будут твердо стоять на земле и мыслить рациональными категориями. Недавние события и новости дадут им много пищи для размышлений. Вечером будет полезно расслабиться и пораньше лечь спать, так как после полуночи может появиться искушение или раздражитель.
Близнецы
Сегодня для Близнецов остается актуальной идея осторожности и сдержанности. Им важно не спешить с выводами относительно последних новостей, так как вскоре возможен очередной сюрприз, влияющий на суждения. Если не происходит ничего экстраординарного, звезды советуют не уходить от выполнения профессионального долга: чем больше сейчас порядка в делах, тем лучше. Возможно, потребуется скрытность.
Рак
Сегодня Раки могут столкнуться с последствиями своих авантюрных деловых инициатив или острых реакций на события. Если накануне они были не слишком сдержанны и осмотрительны, например, без веских причин и необходимых полномочий бросали вызов сильным мира сего,— напряженные ситуации неизбежны. Им стоит помнить, что осложнения в общении с вышестоящими могут отразиться на карьере и репутации.
Лев
Сегодня Львам добавят хлопот, увеличив объем задач или заставив бросить все силы на решение одной проблемы. Могут усложниться отношения с авторитетными лицами, учителями, иностранцами и иногородними. Возможна склонность преувеличивать мелкие недостатки, подводить под случайные ситуации идеологическую или другую глобальную базу. Не стоит из-за мелочей ссориться с влиятельными людьми.
Дева
Сегодня Девы могут быть уверены в своих интеллектуальных силах, профессиональных или творческих возможностях. Даже если на их пути возникнет препятствие, мощный соблазн или нештатная ситуация, у них есть все шансы успешно справиться с задачей. Однако звезды не советуют откладывать важные занятия на вечер: в конце дня потенциал успеха начнет иссякать, а волнения могут отразиться на самочувствии.
Весы
Сегодня Весам звезды напоминают о необходимости вести себя осмотрительнее в напряженных ситуациях: прежде всего, в моменты столкновения личных убеждений и интересов. Даже если спор или скандал удастся замять, он проявит себя впоследствии, например, пятном на репутации, злопамятностью в семейных вопросах, в браке или в жилищных делах. Остроту домашних и деловых разногласий желательно минимизировать.
Скорпион
Сегодня Скорпионам не стоит откладывать насущные плановые дела, поскольку этот день позволяет сохранить азарт и сделать в них рывок. Если не сбавлять темп и не терять энтузиазма, можно лихо взять препятствие, разрешить неоднозначную ситуацию и в чем-то обернуть хлопотную неудачную ситуацию себе на пользу, например, удержать важного клиента, вылечить недуг, спасти питомца или пополнить свое портфолио.
Стрелец
Сегодня Стрельцам придется удерживать свое внимание на практических сторонах жизни, например, на финансовых или хозяйственных делах, на оставшихся долговых обязательствах. Это не самый удачный день для важных покупок. Есть риск приобрести лишнее. Вместо желаемых дорогих удовольствий возможны дополнительные расходы на обязательные нужды. Не исключены разногласия с детьми и любимыми на этой почве.
Козерог
Сегодня Козерогам советуют тщательнее следить за своей реакцией на обстановку: и без того не слишком спокойная и однозначная, при их участии она может стать еще более некомфортной. У размолвки или конкуренции возможны вполне конкретные последствия: личный стресс, хаос в доме или офисе, разлад в семье, лишние сложности в ведении бизнеса или в ходе решения жилищного вопроса.
Водолей
Сегодня Водолеям не советуют афишировать свои дела и планы, а также любые детали, способные выдать их тайные слабости. Не стоит полагаться даже на тех людей, что внушают доверие, великодушны, щедры и кажутся вам идеалом: однажды они могут выдать ваш секрет или добавить вам проблем своей непосредственностью. Лучше отменить необязательные поездки и контакты.
Рыбы
Сегодня Рыбам стоит прислушиваться к своей интуиции: она подскажет правильный путь и момент, когда следует свернуть всю лишнюю активность. В этот день нежелательно решать ответственные финансовые задачи, не рекомендуются крупные спонтанные приобретения, вложения и валютные сделки, лучше не распоряжаться своим основным капиталом. Не стоит спешить с решением морально-этических головоломок.
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