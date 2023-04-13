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Программируем себя на удачу — гороскоп на 14 апреля
13 апреля 2023ГороскопыМарианна Басс
23-24 лунные сутки. Сегодня взаимодействие Луны в Водолее с Меркурием и Ураном не оставляет шансов рутине и скуке.
Фото: rambler
Гороскоп на сегодня говорит, что день сулит сюрпризы, коммуникационные и программные сбои, провоцирует болтливость, нервозность и незапланированные дискуссии с друзьями. Новости этого дня сообщают о важных переменах, могут затронуть экономическую или социальную сферу, мир айти или интернета. Они особенно важны для тех, кого интересуют авиаперелеты, эксперименты, электронная коммерция, блогерство, программировние и удаленная работа. Не стоит строить на этой основе поспешные планы, нововведения еще могут обсуждаться и уточняться.
Овен
Сегодня для Овнов главной темой этого дня могут стать социальные события, финансовые новости или контакты с друзьями. Возможен очередной сюрприз, заставляющий подумать о будущем материальном положении. Не исключены перебои с платежами. Это не самый подходящий день для рядового шопинга, дружеского займа, открытия счета. Прежде чем приобретать новинку, имеет смысл изучить информацию (инструкцию, отзывы).
Телец
Сегодня Тельцы неравнодушны к социальным и профессиональным новостям. В них могут быть напрямую затронуты их интересы, например, карьерные. Это день неожиданных идей и непредсказуемых контактов. Возможен неурочный звонок от начальства, не исключается неожиданное дружеское предложение о заработке. Звезды напоминают о предварительном характере известий и советуют брать больше времени на раздумья.
Близнецы
Сегодня для Близнецов атмосфера суток отвечает одной из базовых текущих потребностей, которая заключается в общении с единомышленниками на злободневные темы. Многих Близнецов будут интересовать зарубежные события, путешествия, экономические новости, известия из сферы электроники и программирования. День может принести сюрпризы или сообщения, требующие времени для дальнейшего основательного осмысления.
Рак
Сегодня Ракам звезды намекают, что коллективные интересы в этот день выше личных. Новости чаще будут касаться не индивидуальных, а групповых планов и возможностей. Чтобы не остаться в стороне от событий, стоит отслеживать новостные ленты и общаться с друзьями. Особого внимания заслуживают темы, связанные с экономикой, экспериментами, будущим, сетевыми контактами, программным обеспечением и безопасностью.
Лев
Сегодня Львам может готовить сюрприз сфера коммуникации. В зависимости от интересов, их внимание привлечет новый стиль контактов с друзьями, начальством, коллегами, личной аудиторией или особой группой. Может назреть перемена в прежней системе общения, добавляющая проблем. Совещания этого дня будут отличаться нестандартной повесткой и неожиданным итогом, часть вопросов может остаться открытой.
Дева
Сегодня Девам день может принести новости о работе или здоровье, неожиданную информацию в связи с учебой, поездкой или услугой. Возможны ошибки в программном обеспечении и перебои в системе коммуникаций, например, при записи к врачу. Не исключено, что под влиянием сегодняшних новостей придется пересмотреть план командировки или удаленной работы, характер отношений с друзьями или коллегами издалека.
Весы
Сегодня для Весов обстоятельства складываются удачно. Несмотря на возможные сюрпризы, например, на проблемы со связью или денежными переводами, они смогут осуществить свое желание или внести в свою жизнь больше гармонии. В нештатной ситуации у них есть шанс получить помощь от своих партнеров, друзей или детей, моральную поддержку в виде симпатии или юридическую поддержку в виде каких-то прав.
Скорпион
Сегодня Скорпионов могут привлечь домашние дела или обстоятельства в группе друзей. Это день неожиданных известий и нетривиальных дискуссий, в которых окажется важнее не чье-то личное, а коллективное мнение. Обсуждая ту или иную фундаментальную тему, стоит делать скидку на ее новизну и сложность. Вероятно, последует продолжение и поднятые вопросы еще не раз станут предметом разговора.
Стрелец
Сегодня Стрельцам советуют отвлечься от плановых дел ради общения с друзьями или изучения новостей. Это очень информативные сутки, но не стоит ждать готовых планов и инструкций: скорее всего, будут ставиться вопросы, а не даваться окончательные ответы. Возможны интенсивные обсуждения среди коллег, соседей или попутчиков, новости в связи с работой, коммуникациями, поездками или услугами.
Козерог
Сегодня Козерогам имеет смысл следить за финансовыми новостями. Информированность в этой сфере поможет им избежать поспешных действий и ненужных экспериментов не только в материальных делах. Благодаря чтению новостных лент или общению с осведомленными друзьями они вовремя подкорректируют свои планы на свидание или отпуск, пересмотрят творческий проект или программу домашних преобразований.
Водолей
Сегодня Водолеям нужно удержать душевное равновесие в неожиданной ситуации. Многие Водолеи создадут ее сами, например, своим новым оригинальным капризом или странным заявлением. Не исключено, что их слова шокируют близких или близкое окружение удивит их своими речами. Непредсказуем ход и результат совещаний. Нежелательно принимать важные решения, особенно о жилье, быте, коммуникациях и диете.
Рыбы
Сегодня Рыбам не кажется надежными внешний информационный фон — и это вполне соответствует истине. Предпринимать что-либо важное звезды им не рекомендуют, но советуют следить за событиями, поддерживать контакт с единомышленниками и оставаться в курсе новостей: могут наметиться важные перемены в системе связи, в программном обеспечении или в социальной жизни.
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