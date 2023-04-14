Только позитивные новости — гороскоп на 15 апреля

14 апреля 2023 ГороскопыМарианна Басс

24-25 лунные сутки. Сегодня Луна в Водолее поддерживает интерес к новостям и предлагает обращать внимание на их позитивную сторону.

Фото: rambler

Гороскоп на сегодня говорит, что день располагает к оптимизму, дружелюбию и великодушию, помогает дополнительному расширению горизонтов в уже известном направлении, дает возможность свободно общаться с друзьями и подопечными. Он подходит для проведения мероприятий, особенно с участием популярных людей, а также для романтических встреч, визитов в гости и вылазок на природу. Утро может начаться с нервозности или навязчивых мыслей, поэтому днем самое время развеяться. К вечеру лишнюю активность желательно свернуть. Овен Сегодня Овнам дают неплохие возможности, но не обеспечивают их автоматического включения. Чтобы воспользоваться удачным шансом, им придется проявить желание и волю. В этот день есть надежда получить моральную поддержку от единомышленников, прибегнуть к помощи покровителя, задействовать свое положение в сообществе и тем самым добавить себе хороших перспектив на будущее. Важно дружелюбие. Телец Сегодня Тельцам день может предложить тайные возможности, но звезды советуют подумать, прежде чем хвататься за мнимый шанс. Высока вероятность того, что предложение будет лестным, но не совсем подходящим, окажется несколько запоздалым, принесет скромную выгоду и в нагрузку дополнительные неудобства. Стоит подождать пару месяцев, чтобы вместо обходного пути к успеху выбрать рискованный, но открытый. Близнецы Сегодня Близнецы среди имеющихся у них предложений и новостей смогут выбрать самые удачные и перспективные для своего будущего. Если такое направление уже найдено, стоит поработать над ним, не откладывая: не исключено, что вскоре нужный для выполнения планов единомышленник исчезнет с горизонта или утратит свой авторитет. Поспешить особенно важно, если друг или покровитель находится за рубежом. Рак Сегодня Ракам советуют жить жизнью своего сообщества, радоваться его удачам и разделять его интересы. Этот день внушает определенный оптимизм, благодаря которому недавние напряженные дискуссии разрешатся на мажорной ноте. В общении приветствуются великодушие и дружелюбие. Возможно, за счет общих друзей или совместного хобби удастся поладить с влиятельным человеком или найти к нему подход. Лев Сегодня Львам желательно настроиться на коллективную волну и оставаться готовыми к общению. Этот день смягчит нервозность, даст надежду и поможет найти решение общими усилиями. Выйти из тупика поможет вмешательство покровителя издалека или другого влиятельного лица, в этом качестве могут выступить и сами Львы. В спорных случаях может помочь неформальная инстанция, например, товарищеский суд. Дева Сегодня Девам обещают удачу в критичный момент, которая может выразиться в дружеской, земляческой или иной моральной поддержке. В материальных делах на помощь может прийти счастливый случай в лице состоятельного спонсора или в виде финансового бонуса. При большом объеме работ выручит неожиданный прилив вдохновения или инсайт, может пригодиться изобретательность вкупе с прежним опытом. Весы Сегодня Весы убедятся в своем везении или своих правах. Независимо от силы или слабости своего положения, они могут надеяться на моральную или другую поддержку от конкретных людей, например, кого-то из своих зарубежных партнеров или представителей. Возможен счастливый поворот в эксперименте, путешествии, интеллектуальной творческой работе, в любви или в делах, связанных с образованием детей. Скорпион Сегодня Скорпионам советуют рассматривать в качестве базы и отправной точки в своих рассуждениях коллективные ценности, например, интересы своей семьи или группы. Это подходящий момент для небольших расширений и обновлений в своем домашнем или виртуальном рабочем пространстве. Возможно, придется позаботиться отдельно о месте для новых домочадцев, для гостей или для капризных питомцев. Стрелец Сегодня Стрельцам день поможет найти в потоке недавних новостей самое выгодное для себя и порой это будут настоящие находки. Многие Стрельцы получат интересную информацию или дополнительную возможность, ключ или ценный приз. Это подходящий момент для отдыха и общения в кругу друзей, для романтического свидания, для погружения в виртуальную игру, хобби, процесс модернизации или изобретательства. Козерог Сегодня Козерогов все хорошо: звезды не готовы исполнять ключевые желания, но не прочь сделать им один или два подарка. Этот день может мотивировать на внеплановый шопинг и принести хорошие покупки в дом. Может оказаться удачным выбор новинки или крупной вещи. Не исключены презенты от друзей и домочадцев. Может порадовать дружеская помощь в быту, поддержка от гостей или другой неожиданный момент. Водолей Сегодня Водолеи могут рассчитывать на удачный поворот событий, который поможет им осуществить их нестандартные новые желания, расширить личные возможности или забыть о неприятностях. На горизонте может вовремя оказаться яркая авторитетная персона, готовая разделить их интересы или помочь им осуществить свои прихоти. День подходит для свидания, визита в гости, посещения неординарного мероприятия. Рыбы Сегодня для Рыб может оказаться продуктивным интеллектуально насыщенное одиночество, но звезды рекомендуют им побыть в хорошей компании: это избавит их от возможного уныния, к которому они в данный период склонны, и может принести им дополнительные шансы в моменте. Именно благодаря друзьям для них может стать реальным щедрое разовое спонсорство, увлекательный шопинг или взаимовыгодный обмен.