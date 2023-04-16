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Погружаемся в грезы — гороскоп на 17 апреля
16 апреля 2023ГороскопыМарианна Басс
26-27 лунные сутки. Сегодня Луна пребывает в царстве Нептуна и полностью подчиняется его законам.
Фото: rambler
Гороскоп на сегодня говорит, что это день фантазий, воспоминаний, погружения в виртуальные миры. Он подчеркивает важность пищи эмоциональной и духовной, напоминает о вере, идеалах, хранении тайн, помогает проявлять сочувствие, иногда может склонять к злопамятности, фиксации на неприятностях прошлого. Фоном дня может стать скрытность, рассеянность, гиперчувствительность, расслабленность, непостоянство чувств, неясность ощущений, приятное заблуждение. В эти сутки уместны отдых, покой, тишина, сон. Хорошо быть у воды, смотреть фильмы и слушать музыку.
Овен
Сегодня Овнам звезды подсказывают, что у них не самый продуктивный день, и советуют им отдохнуть, лучше в полном покое. Это позволит восстановить физические силы и (или) запас душевной энергии. Эти сутки подходят для погружения в виртуальный мир фантазий, кино, музыки, воспоминаний. В духовной жизни они помогут включить внутреннее чутье и отделить внешние наносные элементы от истинных ценностей.
Телец
Сегодня Тельцам советуют не менять взятый накануне темп и не заниматься активной корректировкой своих целей. Лучше не заключать быстрых соглашений, не давать обещаний. Выполнив необходимые дела, стоит свернуть суету, отдохнуть или максимально сбавить нагрузки. Это подходящий день для общения со старыми друзьями или с духовно близкими людьми, которые способны понять вас без лишних слов.
Близнецы
Сегодня Близнецам стоит помнить, что им легко что-то забыть или перепутать, погнаться за миражом, неверно истолковать расстояние до поставленной цели или какой-то пункт правил. Может подвести мечтательность или рассеянность. Могут заблуждаться или отсутствовать нужные вам люди, начальство. Это не лучший день для начинаний, ответственных работ и собеседований, прохождения экзамена или проверки.
Рак
Сегодня Ракам ничто не мешает действовать в согласии со своими духовными принципами, повинуясь чутью или читая «знаки свыше». Там, где молчат правила, они могут успешно задействовать свое воображение. Но запас их азарта и энергии в течение суток будет плавно снижаться, сменяясь рассеянностью или потребностью в отдыхе. В конце дня даже самым активным Ракам желательно расслабиться или сбавить темп.
Лев
Сегодня Львы вплоть до ночи останутся повышено впечатлительными, порой внутренне уязвимыми, слабыми и внушаемыми. Их хорошее или плохое настроение часто будет зависеть от успеха предпринятых тайных маневров и той степени защищенности, которой они располагают в данный момент. Эмоционально неустойчивым Львам придется бороться с мнительностью или оставаться жертвами своих непостоянных смутных чувств.
Дева
Сегодня у Дев успехи во многом зависят от их проницательности. Часто им придется искать путь в лабиринте чужого молчания, преодолевать чью-то холодность или угадывать чужие мотивы. Возможна идеализация других людей и иллюзия преодоления дистанции. Недавние договоренности лучше считать предварительными, в ближайшие недели в них вероятны уточнения. Нежелательно заключать союзы и договоры с нуля.
Весы
Сегодня Весы могут оказаться в тонкой ситуации, требующей от них заботы, деликатности, молчания, уважения к чужим секретам или готовности кому-то сопереживать. Некоторые Весы будут сами нуждаться в уединении, скрытности, помощи или сочувствии. Возможно, придется заглянуть к врачу, позаботиться о близких или питомцах, проявить дополнительную снисходительность в адрес партнеров или подчиненных.
Скорпион
Сегодня Скорпионам советуют доверять своей интуиции. Если она шепчет, что пора отдохнуть, стоит прислушаться к ней, взять перерыв в повседневной работе и устроить себе разгрузку. В ситуации, когда жаль ставить на паузу удачно пошедшее дело или когда вступил в силу дедлайн, лучше отдать предпочтение той части задач, что идет автоматически, допускает игру воображения и не требует лишней суеты.
Стрелец
Сегодня Стрельцам советуют не покидать свое физическое или духовное убежище, даже если временами оно кажется местом уединенного заключения. Важнее бытовых условий может оказаться эмоциональная атмосфера. День подчеркивает потребность в понимании, сочувствии, вере, идеалах, фантазиях, а также в сне и тишине. Возможен интерес к виртуальным мирам, религии, далекому прошлому, семейным тайнам.
Козерог
Сегодня Козерогов может окружать таинственная обстановка, которая, в зависимости от их минутного настроения, может казаться им поэтичной, интригующей или подозрительной. Многое будет зависеть от того, насколько они уверены в своем окружении: домочадцах, партнерах, соседях. Не стоит вести деловые переговоры (особенно требующие жесткости и честности) и совершать целевые экспресс-поездки.
Водолей
Сегодня Водолеям стоит аккуратнее распоряжаться вещами и деньгами. Этот день богат на загадочные и сомнительные ситуации. Можно столкнуться с напрасными тратами, необъяснимой утечкой средств или пропажами. Возможна игра воображения, рассеянность, небрежность, забывчивость или доверчивость. Желательно повременить с ответственными финансовыми операциями и крупными мерами благотворительности.
Рыбы
Сегодня Рыбам линию поведения подскажет собственное чутье. В зависимости от своих ощущений и привычек, они могут посвятить этот день продолжению плановых работ или позволить себе отдых. При плохом самочувствии стоит выбрать тишину и покой, но лучше заранее смириться с невозможностью создать для него идеальные условия: в эти сутки есть вероятность неполного комфорта, мелких помех и разочарований.
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