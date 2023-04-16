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Справимся даже с самой непростой задачей — финансовый гороскоп на 17 апреля
16 апреля 2023ГороскопыМарианна Басс
Сегодня мы будем добиваться успеха во всем.
Фото: kredit-on.ru
Гороскоп на сегодня может дать ответы на самые сложные вопросы.
Овен
Сегодня Овнам стоит подходить к своей работе творчески. Это благоприятный день для тех, кто привык действовать самостоятельно и инициативно. Можно пробовать свои силы в новых профессиях, а также принимать участие в конкурсах, кастингах. Вместе с тем, во второй половине дня не торопитесь тратить деньги на крупные покупки и финансовые спекуляции.
Телец
Сегодня Тельцы могут оказаться в ситуации, когда выгоднее будет действовать скрытно, не привлекая к себе постороннего внимания. Не торопитесь брать на себя инициативу. Гораздо успешнее пойдет работа без привязки к срокам и плану. Решайте вопросы по мере поступления. Можете рассчитывать на поддержку влиятельного покровителя.
Близнецы
Сегодня у Близнецов день может сложиться благоприятно для составления планов на будущее. Обращайте особое внимание на новинки науки и техники, особенно связанные с возможностями компьютерных технологий – именно за счет этого вы сможете продвинуться вперед. Не доверяйте незнакомым людям. Воздержитесь от тайной и неофициальной деятельности.
Рак
Сегодня для Раков, занимающих руководящие должности, день пройдет успешно. Вы сможете правильно оценить складывающуюся ситуацию и принять взвешенные управленческие решения. Уровень доходов и производительность труда однозначно вырастет. Живите сегодняшним днем. Не лучшее время для планирования и работы на перспективу.
Лев
Сегодня Львам, возможно, будет труднее работать в контакте с начальством ввиду возросших требований. Проблемный день для руководящих работников. Благоприятный день для углубления профессиональных знаний и обучения. Успешно пройдет это время для тех, кто находится в дальней поездке, командировке, работает вахтовым методом.
Дева
Сегодня Девам рекомендуется действовать строго в рамках существующих норм и правил. Не ищите обходные пути там, где открытая деятельность не приносит результата. Преуспевают те, кто работает в кредитно-финансовом секторе, страховом и охранном бизнесе. При необходимости можно обращаться в банк с заявками на выдачу кредита - вероятнее всего ваша заявка будет одобрена.
Весы
Сегодня Весам советуют развивать деловое партнерское сотрудничество. Можно вести переговоры, подписывать договоры, согласовывать планы по совместным действиям. Преуспевают работники сферы услуг. Ваша работа будет пользоваться популярностью, вы не будете иметь недостатка в клиентах, заказчиках. Вместе с тем не рекомендуется брать и давать деньги взаймы, а также совершать покупки в кредит.
Скорпион
Сегодня Скорпионам рекомендуется четко и детально распланировать день и далее действовать строго по графику. Старайтесь сосредоточиться на решении текущих вопросов. Многое будет зависеть от порядка на рабочем месте. Отношения с коллегами складываются конструктивно. С подписанием договоров лучше не торопиться. Могут возникать сложности в контактах с клиентами при работе в сфере услуг.
Стрелец
Сегодня Стрельцы смогут полнее раскрыть свои таланты и способности в конкурентных видах деятельности. Участие в конкурсах, соревнованиях, кастингах может привести вас к успеху. Это благоприятный день для рассылки резюме как отклика на вакансии и поиска работы. Однако с коллегами и подчиненными могут быть трения. Старайтесь не нервничать, если что-то пойдет не так, как вам хочется.
Козерог
Сегодня Козерогам необходимо браться только за ту работу, которую они в состоянии довести до завершения, даже если для этого придется чуть дольше задержаться на рабочем месте. Хороший день для благоустройства на рабочем месте, освоения новой техники. Бизнесменам можно начинать процесс инвентаризации движимого и недвижимого имущества. Воздержитесь от обмена валюты.
Водолей
Сегодня у Водолеев день может быть связан с активизацией деловых контактов. Успешно поработают те, кто причастен к торгово-закупочной и посреднической деятельности. Благоприятное время для деловых встреч, контактов, заключения торговых сделок и поездок. Однако не все благополучно в сфере строительства и сделок с недвижимостью.
Рыбы
Сегодня у Рыб могут быть хорошие шансы для увеличения доходов и роста производительности труда. Во многом ваши успехи будут связаны с высоким уровнем работоспособности и хорошим самочувствием. Вам могут поступать выгонные заказы, с которыми вы прекрасно справитесь. Вместе с тем, следует воздержаться от организации деловых встреч и поездок.
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Время рождения
Пол не определён
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