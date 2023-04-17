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На грани авантюры — любовный гороскоп на 18 апреля
17 апреля 2023ГороскопыМарианна Басс
Сегодня нам придется вляпываться с партнером в интересные истории.
Фото: vladivostok.bezformata.com
Наш гороскоп подскажет, как провести этот день, чтобы максимально сблизиться с партнером.
Овен
Сегодня у Овнов есть возможность придерживаться гармоничного, легкого и лояльного стиля поведения в общении с любимым человеком, но они часто будут «срываться», выбирая несдержанную и агрессивную манеру поведения. Риски такого рода вероятнее в близких отношениях с совместным бытом или бизнесом.
Телец
Сегодня Тельцов могут ждать резкие перепады эмоций. В нервозной и неоднозначной обстановке им будет не всегда легко вписаться в предложенный ритм. Общение с партнером может оказаться неровным. Даже короткие эмоциональные вспышки этих суток способны оставить в душе глубокий след.
Близнецы
Сегодня Близнецам стоит задействовать приятные возможности этого дня утром. С каждым часом обстановка вокруг них будет становиться все напряженнее и не исключено, что драматичные события заденут их романтические личные планы. Если у самих Близнецов все в порядке, с трудностями может столкнуться партнер.
Рак
Сегодня Раки легко теряют равновесие и действуют во вред себе. Многим из них будет трудно управлять собственным темпераментом при наличии конкретного раздражителя —например, влиятельного соперника. На первый план для них может выйти вопрос самолюбия, первенства или моральной победы.
Лев
Сегодня для Львов утро начнется с минуты гармонии, но приятное начало дня может оказаться обманчивым. На фоне общей позитивной картины могут появиться скрытые раздражители, которые будут их нервировать. Чем устойчивее окажутся представители этого знака к тайным помехам, тем ровнее и счастливее будет день.
Дева
Сегодня Девы могут позволить себе случайную любовную авантюру — но им не стоит увлекаться, дабы не превращать легкое приключение в изматывающую драму. Девам, переживающим в любви кризис, желательно набраться смелости и поступить решительно, иначе им не поставить в роковом сюжете точку.
Весы
Сегодня Весы могут пережить в своих любовных отношениях и приятные минуты, и сложности. Возможна сцена ревности, конкурентная схватка партнеров или ссора из-за убеждений. Начало и исход шторма больше зависят от второй стороны, но важна и ответная реакция Весов, им не стоит провоцировать партнера.
Скорпион
Сегодня для Скорпионов возможны лишь короткие встречи урывками или случайные любовные приключения. На большее может не хватить времени или не быть настроения. Не исключено, что внимание будет отдано текущим делам, а личная жизнь уйдет на второй план по объективным причинам.
Стрелец
Сегодня Стрельцам судьба дает счастливую возможность в делах сердечных, но напоминает, что время удачи истекает. Если на пути к счастью есть препятствие, придется быстро и ловко его преодолеть, чтобы доказать, насколько сильны любовь и решимость. Азарт и риск подогреют чувства, возможна авантюра.
Козерог
Сегодня Козерогам подсказывают легкий беспроблемный путь к гармоничным отношениям, но большинство представителей знака упорно сворачивает на путь стрессов и рисков. Возрастает вероятность несдержанности, громких ссор, демонстративных разрывов. Опасно «выяснять отношения» на любой почве.
Водолей
Сегодня Водолеи, несмотря на возможные сопутствующие осложнения, могут надеяться на удачу и гармонию в любви. По контрасту с бытовыми и деловыми текущими проблемами романтические отношения будут казаться им настоящим раем — при условии, что они не будут смешивать дела житейские и личную жизнь.
Рыбы
Сегодня Рыбам предлагают действовать смело и быстро, на грани авантюры, к чему они не всегда готовы. Там, где другие легко пользуются моментом, они могут начать нервничать и ошибаться. Пустившись в приключение или сделав сгоряча важный шаг, они могут об этом пожалеть.
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