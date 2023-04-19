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Свидания под запретом — любовный гороскоп на 20 апреля
19 апреля 2023ГороскопыМарианна Басс
Сегодня стоит отказаться от встреч с партнером — можно его разочаровать.
Фото: чемпионпарк.рф
Гороскоп на сегодня расскажет, что можно ожидать в течение этого дня, какие решения принимать и какие возможности появятся.
Овен
Сегодня Овны инертные и медлительные. Своих партнеров они способны удивить пассивностью, противоречащей их недавнему зажигательному поведению. Возможно, им просто потребуется время для того, чтобы привыкнуть к новому повороту событий, лишившему их каких-то преимуществ.
Телец
Сегодня Тельцы рискуют начать день с негативного настроя, заложив программу на месяц вперед. В зависимости от темперамента, они могут стать внушаемыми, ревнивыми, податливыми на дурные влияния или как-то иначе изменить свой характер и образ в худшую сторону. Тесное общение для них сегодня не лучшая идея.
Близнецы
Сегодня Близнецы уловят подозрительные настораживающие нотки, которые могут сразу же применить к своим любовным планам. Звезды советуют им не нагнетать напряженность, так как их личной жизни новые события не угрожают. Но с тесным контактом сегодня все же лучше повременить.
Рак
Сегодня Ракам развитие событий идет на пользу, помогает им сохранить счастье или создать для него почву в будущем. Возможен скептичный или негативный взгляд на сексуальную составляющую отношений. Стоит помнить, что на личные симпатии сейчас мощно влияет коллективное бессознательное.
Лев
Сегодня у Львов не в интересах сокращать дистанцию с малознакомым объектом симпатий: такое общение может превратиться в явное или скрытое мерянье силами и изучение слабых мест друг друга, не всегда с благими целями. В стабильных любовных парах необходимо проговаривать недовольство, не накапливая его.
Дева
Сегодня Девам советуют не жить вчерашним днем, а постараться смотреть вперед и настроиться в своей личной жизни на новые перспективы: даже если они наступят не сразу, предпосылки к ним уже есть. Пускай этот путь не будет устлан розами, зато в любовных отношениях появится больше уверенности.
Весы
Сегодня Весы интуитивно ощущают дух приключений или опасности, витающий над их личной жизнью. Именно такая сверхчувствительность поможет им сориентироваться в новой обстановке и заранее принять меры осторожности. Не лучший момент для начала романа или открытия в нем новой позитивной страницы.
Скорпион
Сегодня Скорпионам советуют не претендовать на лидерство и отдать своей половинке «ход белыми» на шахматной доске отношений. Делая ответный шаг, желательно не торопиться и заранее подумать, какая партия будет разыграна: свой неверный маневр будет трудно или невозможно отозвать.
Стрелец
Сегодня Стрельцы могут оказаться не в том положении или настроении, чтобы полностью отдаться личной жизни, а формат общения, к которому они тяготеют, может стать для них временно недоступным. Назначив свидание на этот день, они будут вынуждены довольствоваться тем, что предлагают обстоятельства.
Козерог
Сегодня у Козерогов робкие надежды на подвижки в личной жизни может свести на нет их склонность никому не верить или всего бояться. Они могут скептически смотреть в будущее просто потому, что это будущее. Звезды спешат их обрадовать: хорошие перемены не только возможны, но и быстро приближаются.
Водолей
Сегодня Водолеи склонны демонстрировать в личных отношениях не самые приятные черты своей натуры. Даже если они попытаются взять их под контроль, у них это получится с переменным успехом. Желательно повременить с важным свиданием, началом совместного проживания, знакомством с родителями и друзьями.
Рыбы
Сегодня у Рыб мысли сворачивают в более прагматичное русло, из-за чего легкомысленные связи и поверхностные симпатии могут оказаться «за бортом». Все, что предпримут в этот день представители данного знака, будет весьма разумным. Многие Рыбы предпочтут авантюрным действиям осторожность.
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Время рождения
Пол не определён
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