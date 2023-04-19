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Слово не воробей — гороскоп на 20 апреля
19 апреля 2023ГороскопыМарианна Басс
1-30 лунные сутки. Гороскоп на сегодня советует выбирать правильные темы для разговоров.
Фото: rambler
Ни одно слово не должно быть произнесено впустую. Так что меньше болтаем и говорим только о важном.
Гороскоп на сегодня дает нам лайфхак: смотрим на телесные сигналы, настроение собеседника – это поможет нам подружиться или даже раскрыть чей-то секрет. Проверяем на вшивость свое окружение. Можно вычислить энергетических вампиров или того токсичного человека, который в тайне желает нам зла. А вот спешить куда-либо – не лучший вариант. Мы и так все успеем, поэтому двигаемся медленно и осознанно. Читайте личный гороскоп и не паникуйте, если все идет не по плану. Уже завтра тенденции сменятся.
Овен
Сегодня Овнам пора подумать о том, что именно они тащат в рот. То есть отказаться от фастфуда и может даже сесть на диету. Не забывайте, что ваше тело – храм. Физические нагрузки тоже пойдут на пользу. Только не злоупотребляйте, можете растянут что-то и отбить все желание заниматься. Гороскоп на сегодня для знака Овна советует контролировать свои расходы – не тратьте много денег, иначе позже придется сидеть на одной гречке.
Телец
Сегодня Тельцам хочется всего и сразу. Но нужно закатать губу и пользоваться тем, что дают звезды. Некоторые ритуалы будут во вред – нужно менять привычное, выходить из зоны комфорта. Тогда и возможностей будет куда больше. Гороскоп на сегодня для знака Тельца советует не концентрироваться на негативных эмоциях – позитив поможет как в домашних, так и в карьерных делах.
Близнецы
Сегодня Близнецам просто необходимо проверить на вшивость свое окружение. Можно вычислить энергетического вампира или волка в овечьей шкуре. Избавляйтесь от таких людей быстро и бесповоротно. Полезно сесть на диету и не только подготовить свое тело к летнему сезону, но и чувствовать себя бодрее. Гороскоп на сегодня для знака Близнецов советует не паниковать, если что-то пойдет не по плану – в будущем вы поймете, что все было не зря.
Рак
Сегодня Ракам рекомендуют быть как можно внимательнее к сложным глобальным тенденциям, включая экономические: чем раньше они уловят их смысл, тем быстрее смогут скорректировать свою тактику и обезопасить себя от возможных проблем. Все происходящее в эти сутки может иметь пролонгированный характер, влиять на дальнейшие планы, включая профессиональные, и на отношения с единомышленниками.
Лев
Сегодня Львам непросто: день может повлиять на материальные и профессиональные планы, а также на их отношения с отдельными людьми или целыми группами. На горизонте может появиться новый босс, новая должность или новая сложность в общении. Опасно начинать новый проект или контакт с выраженной неприязни, но не будет лишней доля недоверия, осторожность, проверка. Важно не давать повода для вражды и манипуляций.
Дева
Сегодня Девам день намекает на близкие улучшения в их делах, но одновременно указывает им на возможные побочные эффекты, связанные с авансами судьбы. Строя новые планы, важно видеть их «изнанку». Стоит оценить на предмет рисков и осложнений далекие путешествия, а также новые перспективы работы и лечения, особенно вдали от дома. Точкой опоры может стать профессиональный контракт или иной договор.
Весы
Сегодня Весам советуют быть бдительнее и в каждой ситуации, включая любовную и финансовую, стараться вначале рассматривать неприятные коварные стороны: это поможет им вовремя увидеть ловушки и обойти их. Многие Весы начнут делать это автоматически, помня про свой прежний негативный или экспериментальный опыт. Лучше отложить на пару дней все начинания, кроме экстренных мер по необходимости.
Скорпион
Сегодня Скорпионам стоит быть как можно внимательнее к любым переменам в своем доме и значимых отношениях. Инициативу лучше отдать другим, например, дождаться решения своего партнера или вестей из своего сообщества. Если требуется отклик или участие, важно тщательно выбрать тактику. Не стоит поддаваться первому негативному порыву, так как он может оказаться губительным для гармоничного диалога.
Стрелец
Сегодня Стрельцам этот день укажет на необходимость плотнее заняться практической стороной планов. Возможно, пора сменить работу, подыскать помощника по дому, обновить прежний штат, начать теснее контактировать с определенными службами или завести питомца. Стоит обратить внимание на здоровье: даже если оно не внушает опасений, имеет смысл подумать о режиме дня и о системной профилактике недомоганий.
Козерог
Сегодня Козерогам день поможет настроиться на новый продуктивный лад, но их настроение вряд ли окажется безоблачным. Его может омрачать их неуверенность в своих или чужих ресурсах, опасение или недоверие, тревога за детей или подопечных. Звезды советуют смотреть вперед с оптимизмом, так как добрые перемены не за горами. Спокойствия и уверенности добавит осторожность, привычка все проверять и планировать.
Водолей
Сегодня Водолеям важно выбрать правильный тон в общении с близким кругом, включая отдельных его представителей, например, своих родителей или старых друзей. В доме или группе может наметиться появление нового лица или назреть основательная дискуссия. Звезды советуют аккуратнее выражать недовольство, если вам что-то не по душе. Не стоит давить на близких, создавая вокруг себя токсичную атмосферу.
Рыбы
Сегодня Рыбы получат подсказку, в каком направлении им нужно двигаться и чего опасаться. Звезды советуют воздержаться от лишней суеты, ограничиться оценкой обстановки и корректировкой планов. Не помешает навести порядок в списке контактов, сузив его до самых надежных, и в источниках информации, выбрав из них самые достоверные. Если дела требуют разъездов, стоит уточнить график и сеть маршрутов.
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