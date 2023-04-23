Контроль притянет успех — финансовый гороскоп на 24-30 апреля

На этой неделе стоит контролировать все вокруг.

Овен

На этой неделе Овны могут быть поставлены в ситуацию, когда требуется что-то делать, но нет уверенности в правильности выбора. Как бы невзначай и ниоткуда могут возникать препятствия в работе. Попытка разобраться в причинах торможения в делах не прояснит ситуацию. Старайтесь не вестись на слухи и сплетни и действуйте открыто. Эти дни могут привести к увеличению доходов. Причем, вы можете преуспеть не только на своей основной работе, но и получить дополнительный доход от подработки. Можете рассчитывать на льготы при оформлении поездки в санаторий. Работники гостиниц и ресторанов увеличат свои доходы. Если вы являетесь руководителем, то в течение недели вам может поступить ценная аналитическая информация. Используя эти сведения, вы составите правильное мнение для принятия управленческих решений.

Телец

На этой неделе личная инициатива Тельцов имеет решающее влияние на результат деловой активности. Звезды советуют наращивать активность и не бояться брать на себя ответственность. Это один из лучших периодов для планирования своей деятельности на долгосрочную и среднесрочную перспективу. Вы можете быть способны предвидеть ход событий, поэтому ваши планы будут отличаться реалистичностью. Не отказывайтесь от общественной работы, если её вам будут предлагать – это поможет вам укрепить авторитет и найти новых верных друзей. При этом старайтесь не замыкаться на индивидуальной трудовой деятельности. Вы в состоянии более полно реализовать свой потенциал в контакте с трудовым коллективом. Ищите друзей и единомышленников, с которыми у вас общие интересы. Удачно пойдут дела у тех, кто причастен к торгово-закупочной деятельности, транспортным услугам, консультациям и социальным службам. Успешно идут дела у конструкторов, дизайнеров, программистов, маркетологов и коммивояжеров.

Близнецы

На этой неделе Близнецам, возможно, предстоит отстаивать свою профессиональную репутацию, что будет совсем непросто. От вас потребуется знание некоторых профессиональных тонкостей для решения возникших проблем, однако, вы не сможете по некоторым пунктам соответствовать требованиям момента. Чтобы минимизировать ущерб для вашей репутации, старайтесь более серьезно готовиться к предстоящей работе и некоторое время потратьте на углубленное изучение темы. Успешно складываются отношения с начальством. Вы можете пользоваться большим доверием с его стороны. Хорошо на это время запланировать приватные встречи и переговоры. Не стесняйтесь обращаться за помощью к влиятельным покровителям – вам не откажут в поддержке. Удачно могут сложиться дела у руководителей и бизнесменов. Можно делать кадровые перестановки и реформировать структуру фирмы. Старайтесь действовать последовательно и строго по плану – такой подход обязательно принесет позитивные плоды.

Рак

На этой неделе Ракам, занимающим руководящие должности, звезды советуют не торопиться с принятием управленческих решений. Особенно это относится к таким действиям, которые направлены на реформирование и структурную перестройку сложившейся системы. Сломать сейчас вы сможете легко, а вот выстроить новую систему и сделать её эффективнее прежней – вот это крайне проблематично. Удачно складывается эта неделя для работников общественных организаций. Вы сможете заручиться поддержкой спонсоров для организации важной коллективной поездки или для проведения общественно-значимого мероприятия. Активнее участвуйте в коллективных проектах и проектно-конструкторских работах. Хорошо поработают дизайнеры, программисты, работники туристических фирм и издательских домов. Вы узнаете много нового и полезного, что обязательно пригодится в дальнейшей практике. Звезды советуют сосредоточить внимание на повышении образовательного уровня. От того, насколько глубоко вы владеете тонкостями профессии, во многом будет зависеть успех этой недели в целом. Обмен опытом с коллегами-смежниками будет полезен.

Лев

На этой неделе Львам придется брать на себя ответственность и принимать важные решения. У занимающих руководящие должности Львов могут появиться новые расширенные полномочия. Можно занимать финансовые на длительный срок – банки могут предоставить кредит на выгодных условиях, и впоследствии вы поймете, что не прогадали с этим решением. Успешно проходят решения по оптимизации расходов. Не бойтесь идти на риск и брать на себя ответственность – ваша позиция вскоре получит достойную оценку со стороны руководства. Не вступайте в контакты с представителями теневого бизнеса, старайтесь действовать открыто. Благоприятное время для активной работы в сфере промышленного производства и добычи полезных ископаемых. Бизнесмены смогут решить кадровые вопросы – вы, наконец, найдете и примите на работу очень ценных сотрудников. Рекомендовано предпринимать решительные действия по обновлению производственных мощностей. Вам повезет в рискованных делах. Прежде всего, речь идет о финансовых операциях с «короткими» деньгами.

Дева

На этой неделе Девам рекомендуется активнее заниматься профессиональным обучением. Используйте это время для обмена опытом с коллегами из других стран и регионов с помощью интернета. Повышение квалификации может способствовать укреплению вашей деловой репутации и поддержанию авторитета на должном уровне. Благоприятное время для достижения серьезных договоренностей о долговременном сотрудничестве с партнерами. Подписанное в это время соглашение будет приносить вам стабильный доход. Старайтесь ориентироваться на настроения и пожелания клиентов – именно от того, насколько успешно вам удастся выстроить с ними отношения, зависит успех в целом. Хорошее время у консультантов сетевого маркетинга и всех тех, чья работа связана с выполнением клиентских заказов. Можно без сомнений делегировать часть своих полномочий деловым партнерам. Вырастет количество заказчиков в сфере услуг.

Весы

На этой неделе Весы могут проявить себя прекрасными трудолюбивыми и упорными работниками. Прежде всего, следите за высоким качеством своей работы. Это позволит вам последовательно продвигаться вперед и не переделывать то, что сделано раньше. Успешно идет освоение технических приспособлений, станков и специальных инструментов. Наибольшую отдачу получит представители рабочих профессий на промышленных предприятиях и ремонтных мастерских. Удачное время для Весов, имеющих склонность к техническому творчеству. Изобретатели, рационализаторы, инженеры найдут интересные технические решения, что позволит повысить производительность и качество труда. Вы сможете добиться хороших результатов в строительстве, жилищно-коммунальном и сельском хозяйстве. Звезды советуют уделить внимание благоустройству рабочего места. Активнее идите на сотрудничество с коллегами и подчиненными – это пойдет вам на пользу.

Скорпион

Скорпионам на этой неделе рекомендуется искать опору в деловом партнерстве. Вы с легкостью сможете вступать в деловые контакты с разными людьми и добиваться желаемого результата. Вам удастся заинтересовать и вовлечь людей в сферу своих экономических интересов и добиться взаимовыгодного сотрудничества с ними. Успешно идут переговоры. Работающим в сфере услуг Скорпионам удастся повысить свою популярность у клиентов. К вам могут потянуться новые заказчики, потому что будут считать вас профессионалом своего дела. Звезды советуют в любом деле вести себя предельно открыто. Это привлечет к вам новых клиентов, заказчиков, покупателей. Удачная неделя для тех, чья работа связана с торгово-закупочной и посреднической деятельностью, консультациями, короткими поездками, индустрией развлечений и шоу-бизнеса, организацией выставок. Можно начинать циклы обучения на специализированных курсах.

Стрелец

На этой неделе звезды советуют Стрельцам сосредоточиться на наведении порядка и на улучшении условий труда. Чем больше у вас будет порядка на рабочем месте, тем результативнее пройдет в этот период Бизнесменам рекомендовано поинтересоваться условиями работы подчиненных и сделать все возможное для их улучшения. Наиболее доходной будет строительная и жилищно-коммунальная индустрия. Рекомендуется проводить техническую модернизацию, заменять старое оборудование более современным. Хорошее время для конструктивного делового взаимодействия с коллегами. Именно от этих отношений сейчас многое зависит. Наибольшую прибыль можно получить благодаря сделкам с недвижимостью. Если у вас уже был в разработке договор на такую сделку, то сейчас можно предпринимать шаги для его решительного продвижения и завершения. Успешно идут работы в строительстве, в жилищно-коммунальном и сельском хозяйстве.

Козерог

Творческий подход к любому делу на этой неделе может привести Козерогов к успеху. Это особенно удачное время для поиска важной информации и заключения торговых сделок на оптовую закупку товара. Может произойти важная деловая встреча с перспективой серьезного делового партнерства. Преуспеют те, кто специализируются на продаже ювелирных украшений, модной одежды, детских игрушек и спортивных принадлежностей. Неделя складывается удачно для укрепления и развития деловых связей. Благодаря возросшей коммуникабельности вы в любом вопросе найдете человека, который готов будет пойти вам навстречу. Ваши способности к обучению и аналитической обработке информации будут выше среднего. Это положительно отразится на принятии грамотных и взвешенных решений. Удачно проходят короткие поездки, переговоры и консультации.

Водолей

На этой неделе Водолеи могут иметь стабильную и хорошо оплачиваемую работу. Стремление повысить уровень доходов будет ведущим вашим мотивом. Наиболее прибыльными на этот период видами деятельности станут сделки с недвижимостью, подписание договоров аренды, купля-продажа строительных и отделочных материалов, дизайн интерьера, строительство и сельское хозяйство. Семейный бизнес и надомный труд также принесут вам доход. Звезды советуют сосредоточиться на решении материальных проблем. Благодаря усилению практичности вы сможете выполнять ту работу, которая больше оплачивается. Неплохое время для дополнительных доходов за счет подработки. Особенно это касается тех, кто работает в ночных заведениях, гостиничном и ресторанном бизнесе, лечебных учреждениях санаторно-курортного типа и имеет возможность получать чаевые. Строительный и жилищно-коммунальный бизнес также принесет вам хороший доход.

Рыбы

На этой неделе Рыбам звезды советуют не выпускать из-под личного контроля ни одно из важных своих дел. Это основное условие успеха в работе. Наиболее удачным направлением приложения усилий будут деловые контакты, поездки и аналитическая обработка информации. Старайтесь найти общие интересы с другими людьми и включить их в сферу своих экономических интересов. Успешно пойдут дела у торговцев, консультантов, социальных работников, водителей транспорта и журналистов. Многие из вас могут почувствовать в этот период эмоциональный подъем и энтузиазм, что положительно отразится на результатах вашей деятельности. У вас может усилиться дар предвидения, поэтому рекомендуется заняться составлением плана на перспективу. Процесс написания бизнес-плана может содержать в себе много революционных идей, способных дать новый импульс развитию вашего бизнеса. От вашей личной инициативы зависит очень многое. Успешно проходит торгово-закупочная деятельность и аналитическая обработка информации.