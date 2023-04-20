Говорим по поводу и без — гороскоп на 21 апреля

20 апреля 2023 ГороскопыМарианна Басс

1-2 лунные сутки. Сегодня соседство Луны, Урана и развернувшегося в попятное движение Меркурия обещает массу информации, но чаще ставит вопросы, чем дает ответы.

Фото: rambler