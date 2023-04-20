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Говорим по поводу и без — гороскоп на 21 апреля
20 апреля 2023ГороскопыМарианна Басс
1-2 лунные сутки. Сегодня соседство Луны, Урана и развернувшегося в попятное движение Меркурия обещает массу информации, но чаще ставит вопросы, чем дает ответы.
Фото: rambler
На фоне неясности возможны домыслы.
Гороскоп на сегодня говорит, что в течение дня возможны различные заминки в платежах и коммуникациях. Может требоваться обновление программы или смена пароля. Вероятны откаты в прошлое в виде встреч со старыми знакомыми, возвратов к прежним идеям, маршрутам или каналам связи. Многие темы потребуют повторного изучения или дополнительного обсуждения с друзьями. Не стоит спешить с публикацией текста, утверждением финансовой и иной договоренности.
Овен
Сегодня Овнам советуют выбирать в качестве базовой стратегии основательность, практичность и отсутствие спешки. Стоит внимательнее отнестись к вопросам, возникшим в связи с материальными делами: для их прояснения может потребоваться несколько недель. Не помешает аккуратнее вести текущие расчеты и финансовую переписку, так как возрастает риск ошибок или обнаружения прежних погрешностей.
Телец
Сегодня Тельцы нуждаются в общении, притоке информации или времени для размышлений. Новости этого дня будут часто напрямую касаться их интересов. Многие Тельцы сами станут вольными или невольными рупорами новостей и злободневных идей, могут быть для своего окружения «информационными центрами». Ответы на волнующие их вопросы найдутся не сразу. Может стать актуальной работа с черновиками, архивами.
Близнецы
Сегодня Близнецы могут неожиданно оказаться тугодумами и начать чаще делать ошибки даже в самых простых занятиях. Погрешности и промахи особенно вероятны в сферах, связанных с материальными делами. Стоит быть внимательнее в процессе шопинга, в ходе общения и в коротких поездках. Лучше не спешить с изъявлением симпатий на словах, с любым выбором, вопросом и ответом.
Рак
Сегодня Раков поглощают резонансные новости в социуме или в их сообществе. Это подходящий день для активного сетевого серфинга и участия в дискуссиях на актуальные темы: можно не только пообщаться с единомышленниками, но и наткнуться на интересные старые записи или получить возможность восстановить контакт с прежними друзьями. Срочными делами лучше заниматься с утра.
Лев
Сегодня для Львов вплоть до ночи останутся актуальными превентивные меры осторожности в общении и поведении, особенно, если они вступают в новую должность или становятся публичными персонами. Им стоит аккуратнее вести себя на совещаниях и собеседованиях, не спешить с обещаниями и заявлениями. Звезды советуют повременить с подписанием договора, публикацией своих материалов и озвучиванием своего мнения.
Дева
Сегодня для Дев ценны любые новости. Могут представить особый интерес вести издалека: контакты с иностранцами и иногородними, связи с зарубежными друзьями. В фокус внимания могут попасть сведения, касающиеся путешествий, валютных расчетов и учебы. В новом перспективном свете предстанут некоторые идеи, контакты и маршруты из прошлого. Важно помнить, что многие данные сейчас нуждаются в обновлении.
Весы
Сегодня Весов привлекают вопросы, связанные с обновлениями, экспериментами или безопасностью. «Общим знаменателем» всех интересов может стать материальная тема, например, финансирование проекта. Не время для быстрых и окончательных решений. Стоит подойти аккуратнее к задаче размещения ресурсов на новых условиях, к выбору друга, представителя, спонсора, созаемщика, страховой организации.
Скорпион
Сегодня для Скорпионов может стать критически важным умение поддерживать диалог, прежде всего, слушать и слышать партнера, оппонента или аудиторию. Им придется аккуратнее высказывать замечания, избегая едких насмешек и психологического давления, чтобы не оттолкнуть от себя друзей или родных. Стоит помнить, что мнение собеседника в течение ближайших недель может смениться в отдельных деталях.
Стрелец
Сегодня для Стрельцов день может пройти на фоне совещаний или исследований, служебной переписки или обсуждения новостей. Темой разговоров часто будут обновления, особенно, связанные с коммуникациями и программным обеспечением. Возможно, придется вернуть прежний тип связи или начать осваивать новый. Среди насущных проблем может оказаться запись к врачу, забота о питомце, поиск временного помощника.
Козерог
Сегодня Козерогам не стоит уходить от общения: оно окажется продуктивным и поможет правильно поставить ключевые вопросы. Возможен важный разговор с другом, ребенком, любимым человеком или сотрудником. Прекрасные сутки для интеллектуальной работы, серфинга в Сети, изучения новостей и литературного творчества. Приветствуется возврат к старой оригинальной идее с целью ее пересмотра.
Водолей
Сегодня Водолеев поглощают домашние разговоры, дружеские беседы или дискуссии в социуме. Фундаментальные темы, затрагиваемые в таком общении, не оставят их равнодушными и могут вызывать у них не только приятные эмоции. Любой диалог может забуксовать из-за устаревшей информационной базы или по другим причинам. Не стоит спешить с оформлением жилищных сделок.
Рыбы
Сегодня для Рыб это информативный день. Он подходит для общения, поездок и обновления данных, помогает вернуться к отложенной хорошей идее. Возможны интересные сообщения в почте и познавательные встречи со старыми знакомыми. Рядовыми делами, не требующими обсуждения, лучше заняться утром, так как основная часть дня может быть целиком посвящена изучению новостей, контактам с друзьями или исследованиям.
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