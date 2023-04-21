Позволяем себе расслабиться — гороскоп на 22 апреля

21 апреля 2023 ГороскопыМарианна Басс

2-3 лунные сутки. В первой половине этого дня Луна в Тельце способствует медлительности и пассивности.

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Гороскоп на сегодня говорит, что на смену активному общению или интенсивным предметным раздумьям может прийти ленивая игра воображения. Новый поворот событий или смена ракурса в размышлениях ожидается во второй половине дня благодаря вступлению Луны в знак Близнецов, но энергии при этом не прибавится. В настроении могут появиться нотки уныния. Возможно, придется сдержать чувства, вспомнить про контроль, ограничения, правила, экономию или диету. Приятные планы на вечер могут столкнуться с препятствием. Мероприятия лучше перенести на завтра. Овен Сегодня у Овнов обстановка вокруг начнет оживляться во второй половине суток. В это время они дождутся новостей или получат возможность пообщаться с теми, кто им интересен, например, разделяет их идеи. Именно на этот период стоит планировать целевые прогулки и поездки, встречи, информационные поиски, учебные занятия. Стоит помнить о повышенной вероятности различных заминок в общении и в дороге. Телец Сегодня Тельцам имеет смысл провести первую половину дня в уединении, тишине и покое. В это время можно помечтать или подольше поспать. С приближением вечера возрастет тяга к общению и приятному легкому времяпрепровождению. Желательно заранее наметить план на вечер, выбросив из него лишние пункты. Например, если планируется шопинг, лучше сразу уточнить бюджет и установить лимит на свои расходы. Близнецы Сегодня для Близнецов не слишком продуктивное начало дня. Им стоит дать себе больше времени на то, чтобы проснуться и обрести гармонию с собой. Важные мероприятия (особенно те, на которых хочется хорошо выглядеть), лучше перенести на вторую половину дня или на завтра. Не стоит забывать про объективные ограничения момента, например, про лимит времени или трат, возможный внешний контроль. Рак Сегодня Ракам будет полезно еще раз обдумать полученные накануне впечатления и поступившие новости, тогда во второй половине дня они смогут точнее задавать поисковые запросы и увереннее отсеивать неподходящие источники информации. К вечеру многие Раки обнаружат, что их стандартные возможности ограничены и для выхода из образовавшегося тупика или лабиринта им нужно искать необычные способы. Лев Сегодня Львы могут испытывать нехватку уверенности внутри, даже если блещут ею внешне. Многим Львам придется вплоть до ночи соответствовать заявленному образу, реальному или мнимому. Утром это часто будет оправдано, но ближе к вечеру может стать лишним. Львам, которые окажутся к этому моменту на неформальной встрече или вечеринке, не стоит сковывать себя надуманными правилами и тайными страхами. Дева Сегодня Девам утро подарит наибольшую свободу мыслей, чувств и действий. В первой половине этого дня они вольны сами выбирать способ общения, тему для размышлений и вектор внимания. Во второй половине дня им предстоит действовать в определенных рамках, часто заданных извне. Многим Девам придется ориентироваться на возможности партнеров, на мнение начальства или на правила заключенного контракта. Весы Сегодня для Весов день может начаться с несбыточных мечтаний или с тайных опасений. Звезды советуют перенести активность на вторую половину дня, когда негативные эмоции потеряют свою власть. Вечером те или иные неудачные обстоятельства способны отсрочить нужное развитие событий и внести в приятные впечатления ноту разочарования. Не исключено, что часть хороших задумок придется отложить до завтра. Скорпион Сегодня Скорпионам не помешает убедиться, что психологический микроклимат в нужных им отношениях остался дружелюбным: это будет означать, что они не допустили в своем общении с интересующими людьми грубых ошибок. Во второй половине дня стоит удвоить внимательность, если речь идет о деньгах или о симпатиях. Возможно, придется взять под контроль чувства или стать экономнее в расходах. Стрелец Сегодня Стрельцам лучше начать этот день с несложных рутинных дел, забот о доме, питомцах или здоровье. Стоит помнить, что некоторые задачи сейчас имеют лишь временное решение, и не пытаться найти ключ ко всем проблемам. Вторая половина дня усилит интерес к внешнему миру, но планы на приятное времяпрепровождение могут оказаться существенно осложнены профессиональным долгом или домашними обязательствами. Козерог Сегодня Козерогам стоит начать этот день с отдыха или со своих любимых занятий: это даст им заряд положительных эмоций на целые сутки. Вторая половина дня может призвать к дисциплине, порядку и выполнению несложных, но обязательных процедур. Не исключено, что придется действовать без помощников или сталкиваться с их небрежностью. Возможно, придется иметь дело с особой женского пола в своем окружении. Водолей Сегодня Водолеям не стоит рассчитывать на крупные подвижки в своих текущих делах. Первая половина дня может пройти под впечатлением вчерашних новостей и разговоров, не исключены отзвуки разногласий. Может подвести самочувствие. Возможна инертность или привязанность к дому. Ближе к вечеру будут подстерегать скрытые препятствия на пути к исполнению желаний, задуманное лучше отложить на завтра. Рыбы Сегодня Рыбы могут позволить себе рассеянность и покой. Если они обдумывают идеи или осмысливают новости, им стоит посовещаться со своей интуицией. Вечер напомнит про ответственность, дисциплину, финансовые рамки или эстетические критерии. Возможно, придется взять под контроль домашние дела или вступить в контакт с женской частью семьи. Лучший выбор в конце дня - умеренность и конструктивность.