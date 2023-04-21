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Подыскиваем новое место — финансовый гороскоп на 22 апреля
21 апреля 2023ГороскопыМарианна Басс
Сегодня нужно смотреть вакансии. Так, на всякий случай.
Фото: podacha-blud.com
Наш гороскоп даст советы, которые помогут вам принять правильные решения в течение дня.
Овен
Сегодня Овны, настроенные на карьерное продвижение, могут приблизиться на шаг к заветной цели. Усиливаются ваши предпринимательские способности и изобретательность. Инженеры смогут решить сложные технические вопросы. Ваши таланты и мастерство будут по достоинству оценены начальством. Это один из дней, когда вы сможете найти себе новую работу в рамках той фирмы, где уже работаете.
Телец
Сегодня у Тельцов хороший день для инициативного поведения. Вы сможете не только придумать и предложить выгодную схему действий, но и реализовать её на практике. Не пропадут даром ваши усилия по экономической экспансии, рекламным акциям, поиску новых поставщиков продукции, выходу на новые рынки. Используйте этот день для наращивания потенциала профессиональных знаний с целью повышения квалификации.
Близнецы
Сегодня Близнецы смогут легко находить взаимопонимание с окружающими и благодаря этому многие дела пойдут быстрее и мягче. Бизнесмены сумеют успешно реализовать законные схемы по уводу части доходов от налогообложения и получения дополнительных финансов за счет сотрудничества с органами власти. Имеющиеся в вашем распоряжении свободные финансы рекомендуется направить на оплату счетов по кредитам.
Рак
Сегодня для Раков, ведущих переговоры о перспективном сотрудничестве, это прекрасный день. Звезды советуют провести очередной раунд переговоров в неформальной обстановке – это создаст доверительную атмосферу и поможет взаимопониманию. Так вы сможете добиться подписания договоров на многосторонней основе. Вы можете получить дополнительные доходы.
Лев
Сегодня у Львов один из лучших дней для деловой активности. Рекомендуется сосредоточиться на стратегических вопросах и методично двигаться вперед к своей цели. Внимание к деталям и правильное распределение рабочего времени поможет вам добиться успеха. Не теряйте инициативу. Хорошее время для выстраивания делового взаимодействия между начальством и подчиненными.
Дева
Сегодня для Дев, занимающих руководящие должности, удачно складывается этот день. Возможно, вам поступит ценная информация, благодаря которой вы сможете составить правильное представление о реальном положении вещей. Увеличат доходы туристические агентства, издательские дома, салоны красоты и модельные агентства. Можно принимать участие в конкурсах и кастингах, пробовать себя в новом деле.
Весы
Сегодня Весам советуют заняться вопросами укрепления безопасности своего бизнеса. Это хорошее время для подписания договора со страховой фирмой. Можно готовить документы для ипотечного кредита или оформления наследства. Используйте возможности интернета для получения нужной информации.
Скорпион
Сегодня у Скорпионов один из лучших дней, занятых торгово-закупочной и посреднической деятельностью. Возрастает положительный экономический эффект от деловых связей и сотрудничества. Новые знакомства имеют все шансы в дальнейшем перейти в деловое партнерство. Успешно идет поиск необходимой информации. При необходимости вы сможете привлечь знающих людей для решения своих актуальных вопросов.
Стрелец
Сегодня у Стрельцов, не занимающих руководящих должностей, этот день может пройти весьма результативно. Уделите внимание тем людям, которые работают рядом с вами. От успешного сотрудничества с коллегами зависит успех всего дня. Вы можете пользоваться популярностью у клиентов при выполнении заказов. Бизнесмены преуспеют в проведении рекламных мероприятий с целью привлечения клиентов.
Козерог
Сегодня у Козерогов залог успеха – инициатива и уверенность в своих силах. Особенно хорошо пойдут дела у творческих работников, связанных со сценическим искусством. Преуспеют те, кто причастен к индустрии моды, отдыха, развлечений и курортному лечению. Чтобы реально добиться успеха, вам требуется смело и открыто отстаивать свою точку зрения и при этом иметь оптимистический настрой.
Водолей
Сегодня для Водолеев, специализирующихся на услугах в сфере сетевого маркетинга, этот день пройдет удачно. Вы сможете привлечь новых подписчиков и заказчиков за счет проведения рекламных мероприятий. Хорошо сложится день для строителей, медицинских работников, фрилансеров и риелторов. Постарайтесь уделить внимание вопросам улучшения условий труда на рабочем месте.
Рыбы
Сегодня Рыбы смогут добиться впечатляющих результатов в работе, если будут хорошо информированные. Вы способны обрабатывать и усваивать информацию повышенной сложности в больших объемах. Успешно проходят короткие поездки, торговые операции и консультации. Хорошо договариваться о сотрудничестве и давать поручения новым людям - так вы сможете понять, имеет ли смысл углублять деловые отношения с ними.
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Время рождения
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