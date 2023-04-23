Покровитель поможет во всем — финансовый гороскоп на 24 апреля

Сегодня нам будет помогать авторитетный человек.

Наш гороскоп дает подробные прогнозы для каждого знака, советы по тому, как избежать трудностей и как наилучшим образом использовать возможности, которые могут появиться.

Овен

Сегодня для Овнов этот день может складываться напряженно. Это особенно относится к тем, кто работает в семейном бизнесе, на стройке или связан с недвижимостью. При проведении строительных и ремонтных работ будьте особенно внимательны – возможна техническая поломка дорогостоящимх инструментов. Воздержитесь от подготовки отчетов.

Телец

Сегодня Тельцам не рекомендуется работать с информацией и назначать деловые встречи. Общение с окружающими в это время способно лишь усилить разногласие в позициях. Кроме того, есть основания сомневаться в достоверности той информации, которая поступит к вам из конфиденциальных источников. Рекомендуется выполнять текущую работу и пока не принимать важных решений.

Близнецы

Сегодня Близнецам не советуют тратить крупные суммы денег. Купленные товары могут оказаться в дальнейшем ненужными или низкого качества. Капиталовложения и инвестиции вряд ли принесут должной отдачи. Поэтому вы рискуете нарушить баланс своего бюджета. Вместе с тем могут вырасти доходы от выполнения частных заказов.

Рак

Сегодня у Раков состояние может оказаться излишне эмоциональным, и из-за этого вы можете в некоторых ситуациях предпринять опрометчивые действия. Звезды не рекомендуют проявлять инициативу для достижения карьерных целей. Прежде чем предпринять что-то важное, необходимо согласовать это с начальством.

Лев

Сегодня Львам звезды не советуют в первой половине дня заниматься тайной деятельностью. Любые расследования или попытки решить вопросы обходным путем могут привести к неприятностям с представителями закона или фискальных властей. Не исключены проверки и ревизии. Важно своевременно гасить долги по кредитам.

Дева

Сегодня у Дев традиционный стиль работы может принести более устойчивый и надежный результат. Старайтесь воздерживаться от экспериментов, направленных на использование технических новинок и совершенствования методов работы – этот путь ведет к дестабилизации и нарушению рабочего ритма на данном этапе. От участия в конкурсах и кастигах также лучше воздержаться.

Весы

Сегодня у Весов день может быть связан с проблемами, главной причиной которых может стать нарушение партнерских договоренностей. Если вы прежде вели переговоры о сотрудничестве, то сегодня ситуация может в корне измениться. Поэтому звезды советуют воздерживаться от обсуждения острых принципиальных вопросов. При этом вы можете преуспеть в новых видах деятельности.

Скорпион

Сегодня Скорпионов могут ожидать дурные новости. Возможны сбои в работе связи и транспорта. Вы можете столкнуться с препятствиями при оформлении и визировании деловых бумаг, документов.

Стрелец

Сегодня Стрельцы известны склонностью к риску в масштабном бизнесе. Однако звезды категорически не советуют вам предпринимать рискованные действия, особенно в области финансов. Это не лучший день для вложений крупных сумм денег в оптовую закупку товара со спекулятивными намерениями. Отдавайте предпочтение текущей работе и воздержитесь от принятия важных решений.

Козерог

Сегодня Козерогам , имеющим свой бизнес, рекомендуется строго контролировать выполнение договорных отношений деловыми партнерами. Дело в том, что сейчас возрастает вероятность нарушений сроков поставки товаров или выполнения тех или иных видов работ. Все это может негативно отразиться на результатах вашей работы. Полагайтесь только на себя.

Водолей

Сегодня у Водолеев может дестабилизировать рабочий ритм излишне эмоциональное отношение к текущим делам. Вы можете быть недовольны тем, как коллеги относятся к выполнению своих обязанностей. Однако в результате споров вы сами рискуете потерять много времени на бесплодное выяснение отношений. Поэтому старайтесь дистанцироваться от любых непродуктивных контактов.

Рыбы