Отвлекаемся на хобби — гороскоп на 24 апреля

23 апреля 2023 ГороскопыМарианна Басс

4-5 лунные сутки. Приятное начало этого дня может создать атмосферу беспечности, мечтательности и усилить тягу к дополнительным удовольствиям.

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Гороскоп на сегодня говорит, что Луна в Близнецах сохранит потребность в общении. Возможны проблемы с дисциплиной, вниманием, последовательностью, твердостью принципов и полной честностью. Моменты удачи вероятнее в начале дня. По мере приближения вечера на первый план начнут чаще выходить иллюзии и заманчивые мечты, с истинным источником вдохновения может соседствовать ложный. Новый поворот событий ожидается ближе к ночи. Лучше избегать в этот день трудоемких дел, важных решений и серьезных совещаний. Овен Сегодня Овнам день дает дополнительные возможности в интересующей их сфере. Звезды советуют использовать их не для новых начинаний, а для укрепления своего авторитета, полученных знаний или достигнутых позиций. С приближением вечера возможен временный спад энергии, вероятна рассеянность. Стоит отдохнуть, так как ближе к полуночи может появиться новое поле для домашних или иных работ. Телец Сегодня Тельцам советуют довериться обстоятельствам и продолжать играть взятую на себя роль, даже если она оказалась случайной: всякий контакт и опыт будет полезен и даст пищу для размышлений. Вероятность нечаянной удачи, например, счастливой покупки, выше в первой половине дня. Чем ближе вечер, тем чаще будет встречаться рассеянность, а иногда и обман. К полуночи возможны новости. Близнецы Сегодня у Близнецов на первом месте остается их собственный комфорт. В зависимости от интересов и ситуации, важным условием гармоничного мироощущения для них может быть творчество, эстетика, романтика, вкусная диета или хороший доход. Для многих из них день начнется с позитива. Стоит помнить, что в течение дня обоснованный оптимизм может смениться расплывчатыми планами и добровольным самообманом. Рак Сегодня Ракам звезды намекают, что это подходящие сутки для отдыха. Энергичные Раки в первой половине дня могут поддаться искушению заманчивой авантюрой, но к вечеру даже им будет полезнее сбавить темп и немного расслабиться. Общение, к которому склоняет обстановка, лучше перевести в дистанционный формат. Новый импульс энергии многие Раки получат ближе к полуночи, особенно, если они были рождены в июне. Лев Сегодня Львы могут пользоваться полной или относительной свободой действий. Наиболее удачной обещает стать первая половина дня. Ближе к вечеру возрастет власть иллюзий. Стоит внимательнее отнестись к тем из них, что касаются профессиональных контактов, денег и дружбы: возможно, не всем друзьям сейчас стоит полностью доверять. Около полуночи у многих Львов появятся те или иные тайные заботы. Дева Сегодня Девам важно не погнаться за мнимым успехом или за сомнительной ценностью в красивой обертке, например, не очароваться сверх меры теми людьми, которые способны однажды их обмануть, подвести или запутать. Звезды советуют спокойнее относиться в этот день к любым дарам фортуны. Счастливый поворот событий поможет добиться сиюминутной цели, но не даст гарантий прочности и стабильности. Весы Сегодня для Весов окажется более удачной первая половина дня. Именно в это время звезды советуют им пускать в ход свое личное обаяние, улаживать правовые вопросы, обращаться за покровительством или за моральной поддержкой. К вечеру возрастет вероятность заминок и недоразумений. К ночи появятся хлопоты у Весов, облеченных какой-то ответственностью: бизнесом, семейным или профессиональным долгом. Скорпион Сегодня Скорпионам советуют заниматься лишь самыми простыми делами и даже в них действовать с оглядкой: под влиянием момента есть риск совершить оплошность и поставить себя в неловкое положение. Не стоит рассчитывать на продуктивную работу, в том числе совместную: она станет возможна лишь ближе к ночи. Даже если ситуация близка к критической, целевые меры лучше отложить до позднего вечера. Стрелец Сегодня Стрельцам советуют сохранять лояльность, но оставаться внутренне начеку: приятные стороны общения не дают гарантии полной честности и абсолютного доверия. Обоюдное лукавство может присутствовать в брачных, любовных, семейных или деловых отношениях. Легко поддаться чужому обаянию. Стоит удвоить бдительность, если речь идет о фундаментальном вопросе, например, о жилищных правах. Козерог Сегодня Козерогам день не помешает стать внимательнее даже в самых простых делах: к моментам удачи могут прилагаться моменты своей или чужой небрежности, обмана, иллюзий и загадочных неувязок. Может исчезнуть из виду нужная вещь или не оказаться в наличии требуемого лекарства. Вероятны недоразумения в поездках. Возможна излишняя терпимость или рассеянность. Лучше не начинать в этот день новых дел. Водолей Сегодня Водолеям советуют получать удовольствие от хороших сторон ситуации, но помня, что приятный период продлится только до вечера. В конце дня возрастет вероятность хлопот, например, домашних. Пока позволяют обстоятельства, можно отдыхать, заниматься своим хобби или своей личной жизнью. Не стоит медлить с налаживанием добрых семейных или соседских отношений, если они были подпорчены. Рыбы Сегодня Рыбам придется смириться с непостоянством своих чувств или привычек. В течение дня возрастет неопределенность, усилится склонность к сомнениям, фантазиям, иллюзиям и лукавству. Возможны проблемы с дисциплиной и ответственностью. Не стоит начинать дела и давать обещания. Нежелательно заниматься финансовыми и жилищными вопросами. К ночи может неожиданно появиться энергия для плановых дел.