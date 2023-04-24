Дата рождения
Время рождения
Пол не определён
Обстоятельства против любви — романтический гороскоп на 25 апреля
24 апреля 2023ГороскопыМарианна Басс
Сегодня нам будет непросто сохранять гармонию в отношениях. Но стараться стоит.
Фото: ru.wallpaper.mob.org
Наш гороскоп расскажет какие события ожидаются в течение дня, какие советы и рекомендации следует учитывать, чтобы избежать неприятностей или использовать возможности, которые появятся.
Овен
Сегодня Овны преисполнены благих намерений, но в любой момент рискуют сорваться и продемонстрировать любимому человеку свой взрывной темперамент. Риск подобного поворота событий минимален в «конфетно-букетной» фазе романа, но значительно возрастает при близких отношениях и совместном быте.
Телец
Сегодня Тельцы нуждаются в активном взаимодействии с любимым человеком на всех уровнях. Для них будет равно важен эмоциональный, интеллектуальный и физический контакт. Если партнер кажется им инертным, они способны вовлечь его в свою орбиту настойчивым общением или изобретательными маневрами.
Близнецы
Сегодня Близнецам обстоятельства этого дня навязывают «авральный» режим действий, который окажется им не по вкусу. Им может не понравиться суета, спешка, тенденция к перепадам эмоций или необходимость тратить много ресурсов. Сорвавшись на свидание, они вряд ли получат от него то, чего хотели.
Рак
Сегодня Раки — натуры страстные и предпочитают сами проявлять в любви инициативу. Их полная отдача иногда может казаться партнеру чересчур навязчивой. Возможно, они будут глухи к истинным нуждам объекта своих желаний или к требованиям обстановки. Им важно уметь ставить границы своему темпераменту.
Лев
Сегодня Львов «заводит» неспокойный фон этих суток, делая их более страстными, нервозными или конфликтными. Если они влюблены, то найдут время для встречи, но рискуют не успеть перестроиться и забыть сменить тон с делового на личный. Не исключено, что этот нюанс внесет в общение влюбленных новые краски.
Дева
Сегодня для Девам обстоятельства содействуют в их инициативах и могут оказаться вполне подходящими для их любовных маневров. Многие Девы сознательно или интуитивно начнут применять старые забытые шаблоны поведения в личных отношениях. Ключи к успеху — эмоциональная гармония и доверительное общение.
Весы
Сегодня Весам стоит учитывать неровное настроение партнера и быть готовыми к тому, что в любой момент может вспыхнуть ссора. Если «половинка» сегодня не в духе, обаяние и дипломатичность Весов могут не сработать. Причиной проблем может стать чрезмерная обидчивость, ревность или амбициозность.
Скорпион
Сегодня Скорпионы действуют интуитивно верно и подвести их может только неумение видеть грань допустимого. Даже если все хорошо и взаимопонимание с любимым человеком близко к идеальному, не стоит форсировать события: несдержанность и спешка могут произвести не лучшее впечатление.
Стрелец
Сегодня Стрельцов из седла не смогут выбить даже эмоциональные стрессы, если те знают, где надо проявить деликатность или подстраховаться. Несдержанные увлекающиеся Стрельцы рискуют пережить ссору или другой неприятный момент. Триггером переживаний может стать бытовой или сексуальный нюанс.
Козерог
Сегодня Козерогам не составляет особого труда наладить общение с любимым человеком, но их подстерегают проблемы, если они решат выйти за установленные рамки. Им не стоит забывать, насколько легко в этот день задеть в чужой душе проблемную струну — например, убеждения или болезненные воспоминания.
Водолей
Сегодня Водолеям может оказаться не до любви в хлопотной и нервозной атмосфере дня. Если свидание все же состоится, оно может быть омрачено серией эмоциональных срывов или досадными внешними помехами. Тот день, когда можно смело списывать раздражительность и неувязки на неудачные обстоятельства.
Рыбы
Сегодня Рыбы предпочитают не полагаться слепо на чувства, а управлять своей личной жизнью и своими страстями на основе определенной системы действий, подсказанной им их собственным или коллективным суровым опытом. Случайные бурные перепады настроений не смогут сбить их с выбранного курса.
Рамблер: последние новостиЧто обязательно нужно сделать дома после похоронГороскоп на 25 апреля 2023 года — Рамблер/гороскопыФинансовый гороскоп на 25 апреля 2023 года — Рамблер/гороскопы
Дата рождения
Время рождения
Пол не определён
Заботимся о своих близких — гороскоп на 25 апреля
Находим общий язык — финансовый гороскоп на 25 апреля
Приметы на 25 апреля 2023 года: что нельзя делать на Радоницу
Астролог определил «цвет силы» каждого знака зодиака
Пять знаков зодиака с отвратительным характером
Мужские знаки, которые не могут жить без любви
Дата рождения
Время рождения
Пол не определён
Что обязательно нужно сделать дома после похорон
С угощением и уважением: как попросить помощи у домового
Два мужских знака зодиака, у которых с возрастом портится характер