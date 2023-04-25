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Мы будем на коне — гороскоп на 26 апреля
25 апреля 2023ГороскопыМарианна Басс
6-7 лунные сутки. Начало этого дня может оказаться бурным.
Фото: rambler
Гороскоп на сегодня говорит, что не исключено, что утро стартует со срочного дела, повышенной суеты, аврала или ссоры. Возможны отступления от плана, импровизации и дополнительные хлопоты. Стоит повысить аккуратность и осторожность, если сложному утру предшествовала беспокойная ночь. В течение дня может расти азарт, авантюризм или желание что-то доказать. Луна в Раке вынудит остро реагировать на все, что связано с домом, семьей или традициями. В ход может пойти гиперопека, гиперзащита, вызывающее и экспансивное поведение в благих целях. Возможны раздоры на почве взглядов и убеждений.
Овен
Сегодня для Овнов день начнется с напряженной ноты: семейной ссоры, делового или бытового аврала с риском стресса или травмы. Добавить проблем может склонность к преувеличениям. Многие Овны будут завышать уровень опасности, превышать свои полномочия и вкладывать в исполняемое дело слишком много энергии. Из лучших побуждений они могут навязывать свою заботу близким (или тем, кого таковыми считают).
Телец
Сегодня Тельцы не останутся без ярких впечатлений, особенно, если они много общаются со своими родственниками или близким окружением, либо находятся в разъездах. Напряженные ситуации этого дня могут быть связаны с деловыми или идейными разногласиями. Несмотря на непростую обстановку, многим Тельцам будет полезно окунуться в бурлящую страстями окружающую среду, чтобы расширить свой кругозор.
Близнецы
Сегодня Близнецам стоит помнить, что день склоняет к неоправданно бурным эмоциональным реакциям, деловым авантюрам и перерасходу средств, особенно в расчете на будущее. Сделки, заключенные в эти сутки, могут доставить немало проблем. Чтобы избежать неблагоприятных последствий, достаточно не заражаться чужим энтузиазмом и не поддаваться рекламе недавних ценностей, стремительно теряющих свое значение.
Рак
Сегодня Ракам стоит помнить, что в этот день они способны выйти в своих импульсивных действиях за рамки разумного и получить нежелательную отдачу. Их может подвести горячность в ходе отстаивания своих убеждений. Если их ждет триумф, то ценой больших усилий. Нагрузки и риски выше, если позади бессонная ночь. Возможно, стоит порадоваться тайной моральной победе, а для выхода энергии найти безопасный канал.
Лев
Сегодня Львам советуют избегать важных начинаний и заниматься преимущественно внутренней частью своих дел либо частной жизнью. Это подходящий момент для проверки систем охраны и безопасности при их полной нагрузке. Напряженные ситуации этого дня не затронут вас напрямую, но могут задеть ваш дом, близких или убеждения. В любом деле не помешают меры осторожности, не рекомендуются авантюры.
Дева
Сегодня Девы могут столкнуться с ситуациями неожиданного вдохновения и везения, но также и с некоторыми рисками. Не исключено, что они сами или представители их близкого окружения проявят авантюризм и доведут дело до рискованной грани. В этот день легко поддаться коллективному эмоциональному порыву и пойти ва-банк. К счастью, гармоничный исход приключения в эти сутки все же вероятнее негативного.
Весы
Сегодня для Весов возрастает вероятность столкновения с начальством или влиятельными людьми на почве идейных, семейных или иных разногласий. Предметом спора может стать традиция, власть, престиж. Наибольшему риску подвергаются Весы, занимающие должности и несущие груз публичной ответственности, в том числе моральной. Весы, находящиеся в стороне от очага напряженности, проведут день спокойнее.
Скорпион
Сегодня Скорпионы могут пройти через ту или иную авантюру, но имеют все шансы выйти из нее благополучно и даже с бонусами на будущее. Если что-то не получилось сейчас, звезды советуют не торопиться с огорчительными выводами: недалек тот час, когда желания начнут исполняться и мечты сбываться. Не исключено, что это всего лишь полезная тренировка перед настоящим делом, проектом или путешествием.
Стрелец
Сегодня Стрельцам придется приложить дополнительные усилия для преодоления кризиса в делах или в семье. В зависимости от ситуации, от них может потребоваться ловкость или моральная смелость. Некоторые Стрельцы могут сами добавить себе проблем горячностью, апломбом и неумением быть деликатными. Важно тратить энергию только на преодоление препятствий, начинание с нуля будет опасной авантюрой.
Козерог
Сегодня Козерогам нужные отношения могут оказаться под угрозой из-за экспансивного поведения второй стороны или из-за острой реакции самих Козерогов на чужие порывы. В этот день лучше свернуть все значимые диалоги или быть в них предельно осторожными: велика вероятность задеть чужие чувства или убеждения. Не стоит спорить с влиятельными домочадцами, партнером по браку, представителями власти.
Водолей
Сегодня Водолеи могут столкнуться с дополнительным объемом работ или ответственности, а также с ростом эмоционального напряжения даже в самых простых занятиях. Любое дело в эти сутки может начаться со скандала или пика суеты, особенно в утренние часы. Может потребоваться повышенная работоспособность, ловкость в управлении инструментами или техникой, умение противостоять психологическим атакам.
Рыбы
Сегодня Рыбы могут поддаться искушению отойти от своего плана или перевыполнить его, расширить программу или усложнить себе задачу. Не исключено, что это у них получится, но нужна готовность к деловым, физическим или эмоциональным перегрузкам, перерасходу ресурсов или дополнительным рискам. Звезды советуют подумать, стоит ли игра свеч: возможно, лучше выполнить основной объем задач и отдохнуть.
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Дата рождения
Время рождения
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