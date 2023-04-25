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Будем ссориться из-за пустяков — любовный гороскоп на 26 апреля
25 апреля 2023ГороскопыМарианна Басс
Сегодня стоит всеми силами держать себя в руках, чтобы лишний раз не начать затяжной конфликт.
Фото: letsgophotos.ru
Наш гороскоп рассказывает, как справиться с негативными влияниями планет и на что стоит обратить внимание в течение дня.
Овен
Сегодня у Овнов эмоциональные реакции часто зашкаливают. Они способны бурно выражать свои чувства и упорно навязывать свои услуги. Страстность и заботливость нередко соседствуют у них с амбициозностью и обидчивостью, из-за чего с ними может быть трудно иметь дело уравновешенному партнеру.
Телец
Сегодня у Тельцов романтические страсти подпитываются царящей вокруг них эмоциональной атмосферой. «Подзарядившсь» от нее, они способны испытывать любые чувства в разы интенсивнее. Им стоит помнить, что их партнеры сейчас многое принимают близко к сердцу и могут быть раздражительными.
Близнецы
Сегодня Близнецам бурные эмоциональные порывы могут показаться явным излишеством. Многие из них предпочли бы выражать чувства более мягко и гармонично, а любовь принимать не в форме навязчивой опеки, а в виде деликатных знаков внимания и изысканных подарков, соответствующих их вкусам.
Рак
Сегодня Ракам стоит знать меру в любовных подвигах и не пытаться совершить невозможное — например, полностью воплотить в жизнь свой романтический идеал. Их страсть может польстить, но неумение управлять собой сделает неудобными партнерами. Они могут быть весьма несдержанны в ревности и гневе.
Лев
Сегодня Львам необходим в их личной жизни элемент авантюры или интриги. Им будет трудно удержаться от желания разбудить в себе или в партнере скрытый вулкан страстей. Стоит помнить, что излишний накал эмоций может иметь последствия. Лучше не рисковать, подкладывая мину под гармоничные отношения.
Дева
Сегодня Девы не довольствуются малым. Они — экспериментаторы, способные довести ситуацию до эмоционального предела, а иногда и до абсурда. При аналогичном настрое партнера такой поворот событий может обернуться захватывающим приключением, которое запомнится обоим его участникам надолго.
Весы
Сегодня у Весов союзы подвергаются нешуточной эмоциональной нагрузке. Не исключено моральное давление со стороны партнера или его не слишком конструктивное поведение. Не все Весы сумеют в такой ситуации остаться нейтральными, многие из них невольно вовлекутся в спор и пожалеют об этом.
Скорпион
Сегодня Скорпионам свойственно стремление предвосхищать счастливое будущее, «бежать впереди паровоза» или перехватывать у любимого человека инициативу. Звезды намекают, что лишняя суета может дать обратный эффект и напоминают, что в делах сердечных сейчас лучше промедлить, чем поспешить.
Стрелец
Сегодня Стрельцы рискуют пережить в личной жизни острый момент. Это может быть захватывающее приключение или болезненная драма. Пара может оказаться на грани разрыва или испытания. Стоит помнить, что в этот день одинаково легко обнажить свои собственные уязвимые места и ранить близкого человека.
Козерог
Сегодня Козерогам советуют вести себя с близким человеком как можно деликатнее. Повлиять на его настрой будет трудно, но можно минимизировать собственные ошибки. Если вы чувствуете, что не в ваших силах сдержаться в ответ на вызывающее поведение, вам лучше уклониться от тесного контакта.
Водолей
Сегодня Водолеям не стоит надеяться на ровный ход событий и на гармоничный эмоциональный фон. В лучшем случае, дружная пара будет вместе работать над одной проблемой, преодолевать препятствия или переживать незапланированные приключения, в худшем — ожидаются громкие ссоры из-за пустяков.
Рыбы
Сегодня Рыбы не прочь нарушить базовые правила любовной игры, которые сами приняли и установили, и позволить себе короткую, но увлекательную авантюру. Сдержанные и скромные Рыбы сегодня способны вознаградить большой душевной отдачей и щедростью того, кто принял их строгие изначальные принципы.
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