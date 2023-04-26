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Высказываем свое мнение мягко — финансовый гороскоп на 27 апреля
26 апреля 2023ГороскопыМарианна Басс
Сегодня не стоит критиковать всех вокруг. Относитесь ко всему с пониманием.
Фото: ru.inspiremeeducation.com
Наш гороскоп на сегодня рассказывает, как продвинуться по карьерной лестнице.
Овен
Сегодня Овнам советуют не разбрасываться деньгами и предельно сократить свои расходы. Приобретение товаров оптовыми партиями с целью последующей реализации в розницу пока лучше отложить. Деньги, потраченные сегодня, нельзя считать выгодным вложением. Вы можете столкнуться с задержками в поступлении денег на ваш счет.
Телец
Сегодня у Тельцов день может сложиться весьма непросто. Звезды советуют воздержаться от запуска новых проектов в бизнесе. Проблему могут составить разногласия в отношениях с близкими родственниками и членами семьи. Старайтесь при принятии решений обязательно учитывать мнение домашних. Отложите на более удачное время обсуждение вопросов, связанных с наследством.
Близнецы
Сегодня Близнецам советуют воздерживаться от любой тайной и неофициальной экономической деятельности. Например, нежелательно устраиваться на работу без оформления трудового договора – в противном случае вас могут обмануть с оплатой. Есть риск потерять какой-то важный документ.
Рак
Сегодня Раков день не располагает к расходам. Доходность паевых инвестиционных фондов, акционерных обществ, кооперативов и товариществ может существенно снизиться. Звезды советуют вам не зацикливаться на сиюминутных проблемах, а подумать о перспективах развития бизнеса. Возможно, имеет смысл поработать с целью получения результата не сразу, а в будущем.
Лев
Сегодня для Львов, работающих самостоятельно в качестве индивидуальных предпринимателей или самозанятых, это не лучший день. Внешние обстоятельства не благоприятствуют вашей деловой активности, и вы можете часто сталкиваться с препятствиями. Если же вы работаете в непосредственном контакте с начальством, то постарайтесь сосредоточиться на точном исполнении данных вам поручений.
Дева
Сегодня Дев могут вынудить в срочном порядке изыскивать средства для погашения процентов. Это вероятно в случае просрочки платежей. Не исключено, что придется отключать телефоны, чтобы не общаться с банковскими коллекторами. Возможны трудности с выполнением плановой работы во время служебной командировки.
Весы
Сегодня Весам может запомниться день как весьма хлопотное время. Планировать что-то даже на короткое время весьма проблематично. Вам, возможно, придется в оперативном порядке реагировать на постоянно меняющиеся обстоятельства. Тем, кто работает на производстве, звезды советуют обратить внимание на соблюдение техники безопасности.
Скорпион
Сегодня Скорпионы могут почувствовать, что обстоятельства складываются не в их пользу. В любом деле, чтобы добиться результата, вам придется прикладывать больше сил, преодолевая сопротивление. Одновременно могут осложниться отношения с кем-то из деловых партнеров. Возможно, учитывая столь сильное сопротивление внешних обстоятельств, имеет смысл пока отложить многие важные дела и переключиться на решение текущих вопросов.
Стрелец
Сегодня у Стрельцов не самый лучший день для выполнения текущей работы. Обстановка в трудовом коллективе складывается нервозная. Это может быть связано с тем, что в ходе выполнения работы будет допущена ошибка, в результате которой будет нарушен привычный рабочий ритм. Не исключено, что будет поломка техники или дорогостоящего инструмента. Очень важно строго соблюдать дисциплину труда.
Козерог
Сегодня от Козерогов может отвернуться финансовая удача. Тем, кто специализируется на спекуляциях или занимается оптовыми закупками товара с целью перепродажи, рекомендуется сбавить обороты. Не рекомендуется обменивать валюту и открывать счета в банке. Старайтесь тщательнее просчитывать свои шаги и не допускать поступков, влекущих за собой необратимые последствия.
Водолей
Сегодня Водолеям в течение дня, возможно, придется побеспокоиться о сохранности своей недвижимости. С серьезными трудностями могут столкнуться те, кто ведет строительные, отделочные и ремонтные работы в помещениях. Не исключены технические сбои и поломки дорогостоящей техники и инструментов в системе жилищно-коммунального хозяйства.
Рыбы
Сегодня Рыбам звезды советуют умерить свою критичность и сдержаннее относиться к промахам и ошибкам коллег и подчиненных. Дело в том, что при высказывании критических замечаний, вы можете получить в ответ критику в свой адрес, от которой не сможете оправиться в течение всего рабочего дня. И вместо продуктивной работы вынуждены будете преодолевать стресс.
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Дата рождения
Время рождения
Пол не определён
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