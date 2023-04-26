Не раздуваем из мухи слона — любовный гороскоп на 27 апреля

Сегодня не стоит драматизировать и реагировать на все остро.

Овен

Сегодня Овнам везет: день добавит любовным переживаниям новых оттенков. Многие Овны начнут думать о будущем своего романа или о перспективах личной жизни в целом. Что до ситуации «здесь и сейчас», в уме влюбленного Овна может созреть оригинальный план, реализация которого будет зависеть от имеющихся ресурсов.

Телец

Сегодня у Тельцам может быть все гладко внешне, но псхологическая подоплека общения не всегда комфортна. Может нагнетаться подозрительность, ревность, страх потери или другое неприятное чувство. Совет «относиться ко всему проще» для них в этот день может оказаться невыполнимым.

Близнецы

Сегодня у Близнецов обстановка становится более яркой, солнечной и праздничной, но в ней могут звучать и настораживающие ноты. Многие Близнецы не смогут дать себе отчета в природе своих смутных ощущений. Вероятно, им потребуется время, чтобы мысленно «разложить все по полочкам».

Рак

Сегодня Раков может заинтриговать нешаблонный «креативный» способ привлечения чужого внимания. Звезды напоминают о высокой вероятности стать жертвой модных преходящих веяний или стойких популярных предрассудков. На чувствах и капризах этого дня трудно или невозможно выстроить стабильные отношения.

Лев

Сегодня Львы жаждут оставить неизгладимый след и в сердце партнера, и в сознании своих возможных соперников. Под влиянием подобных настроений они рискуют перестараться, подав себя в ложном, дурном или сомнительном свете. Им не помешает получше контролировать свои «темные» желания.

Дева

Сегодня Девам хочется в любви чего-то необычного. Их может привлечь экзотика, яркость. День может подарить оригинальную идею подарка или ухаживания, поманить нешаблонным образом, забавной маской. Отличный настрой для креативного свидания, но начинать на этой волне новые отношения звезды не советуют.

Весы

Сегодня Весы могут осознать в связи со своей личной жизнью нечто важное, перейти тот или иной псхологический «рубикон». Возможен эмоциональный кризис, открывающий новые перспективы. В постоянном союзе наметится новая точка пересечения интересов, которая дополнительно сплотит много пережившую пару.

Скорпион

Сегодня Скорпионов ждет ответственный момент и им важно повести себя правильно. Сделав неверный шаг или выбрав не тот образ, легко заложить основу для долгого мучительного сценария отношений, в котором будет все, кроме гармонии и комфорта. Не стоит начинать в этот день новый роман.

Стрелец

Сегодня к Стрельцам жизнь поворачивается более благоприятной стороной. Если накануне им пришлось пройти через то или иное испытание, все произошедшее может показаться им дурным сном. Если они зашли в тупик, найдется решение. В ситуации спора будет сделан шаг к восстановлению согласия.

Козерог

Сегодня Козероги легко оказываются во власти страстей и необычных желаний. Их могут преследовать навязчивые мыслеобразы. На время они могут стать одержимы своим капризом. Сдержанным Козерогам предстоит столкнуться с нестандартной прихотью своей пассии или с ее сложным тяжелым характером.

Водолей

Сегодня Водолеи и их партнеры одновременно привлекают и отталкивают друг друга. Любимый человек может манипулировать ими, казаться им попеременно ангелом и демоном. В момент конфликта личных интересов будет проблематична честная игра. Не самой простой задачей будет согласование привычек в быту.

Рыбы

Сегодня Рыбы склонны драматизировать мелочи. Многие Рыбы будут делать это под влиянием своих друзей, коллег или близкого окружения. Ситуации в личной жизни в этот день не вызывают полного доверия. Если внутренний голос шепчет, что в обстановке скрыт подвох, стоит к нему прислушаться.