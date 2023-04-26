Вселенная будет искушать нас — гороскоп на 27 апреля

7-8 лунные сутки. Сегодня вступление Луны в знак Льва сопровождается непривычными и порой негативными психологическими эффектами.

Гороскоп на сегодня говорит, что могут появиться излишне оригинальные идеи или навязчивые желания. Легко поддаться «темным» желаниям или начать нечестную игру. Не исключены ситуации психологического давления. Может возрасти интерес к магическим воздействиям, к секретам влияния на сознание публики через рекламу и творчество. В центре внимания могут оказаться публичные образы, изображения и видеоматериалы. Те, кто на виду или талантлив, рискуют вызвать к себе зависть или неприязнь. Стоит поберечь психику детей.

Овен

Сегодня Овны становятся энергичнее и креативнее, им претят рутина, скука и незаметность. В центре их внимания могут оказаться вопросы, связанные с творчеством, самовыражением, отдыхом, личной жизнью, жильем или нуждами детей, а также с материальными ресурсами, необходимыми для осуществления желаний в этих сферах. Мешать однозначным выводам и конкретизации планов может неопределенность будущего.

Телец

Сегодня Тельцы яснее почувствуют новые грани ситуации, которые напрямую затрагивают их личные или семейные интересы. Не исключено, что временами их ощущения и реакции на происходящее будут не слишком приятными. Опасения и дурные предчувствия этих суток им стоит рассматривать не как однозначные прогнозы, а как пищу для размышлений. Лучше не спешить с утверждением жилищных и карьерных планов.

Близнецы

Сегодня Близнецам советуют удвоить придирчивость в выборе окружения и в оценке поступающей информации. Этот день может оживить в памяти яркую творческую идею или старинное знакомство, создать вокруг забавную и креативную обстановку, но в делах практических подсказывает не лучшие решения. Стоит дать себе время на подробное изучение интересующего маршрута, способа связи или режима платежей.

Рак

Сегодня у Раков фокус внимания может сместиться на творчество, материальную сферу жизни или на дела сердечные. В поле их зрения могут попасть нужды детей. Особый интерес в эти сутки способно вызвать все неординарное и небудничное: нестандартный канал дохода, необычная вещь, специфическая потребность. Важно не торопиться с важными финансовыми решениями и избегать спонтанных экспериментов.

Лев

Сегодня Львы испытывают повышенную тягу к самовыражению - и не только безобидными нейтральными средствами. В попытке воспротивиться внешним влияниям или произвести впечатление они рискуют выбрать для себя ложный образ, начать потакать своим вредным привычкам и негативным желаниям, задействовать черный пиар. Звезды предупреждают, что подобное поведение однажды может быть использовано против них.

Дева

Сегодня Девам звезды намекают, что им полезно включить свой внутренний духовный компас или «детектор лжи», чтобы не очароваться ложной или вредной для себя идеей. Искушение может прийти через любовные или творческие страсти, привязанность к детям, рекламу или общение с далекими друзьями. Важно отличать истинные образы и идеалы от мнимых, наведенных извне или рожденных собственным воображением.

Весы

Сегодня для Весов обстоятельства складываются благоприятно. Возможные сюрпризы и странности не испортят общей картины. На первом плане может оказаться тема, связанная с отдыхом, будущими успехами, рекламой, развитием уникальной творческой способности или эксклюзивного духовного дара, с воспитанием детей. Неоднозначной и немного рискованной может оказаться позиция друга, учителя или спонсора.

Скорпион

Сегодня Скорпионам стоит внимательнее отнестись к событиям этих суток, обращая внимание не только на их внешнюю сторону, но и на скрытую подоплеку: это поможет сориентироваться в переходный период и минимизировать риск стратегических ошибок. В числе «болевых точек» дня творчество, карьера, соперничество и дети. Лучше избегать личных претензий: ссора или неприязнь может перейти в затяжное противостояние.

Стрелец

Сегодня Стрельцам обстоятельства указывают духовно правильный путь, что помогает им преодолевать барьеры и сохранять свою веру. При необходимости они могут смело вступать в личное противостояние: велика вероятность моральной, а часто и фактической формальной победы (хотя, возможно, придется подождать ее пару дней). Сказанное распространяется на отношения с иностранцами и на дела за рубежом.

Козерог

Сегодня Козерогам советуют быть осмотрительнее, так как для них возрастает риск увлечься и оказаться во власти какого-то мощного искушения. Креативный ход поможет им поставить точку в важном деле, но значительно усложнит им путь, если они начинают тот или иной проект с нуля. На первое место в эти сутки могут выйти вопросы, связанные с домом, творчеством, отдыхом, личной жизнью или детьми.

Водолей

Сегодня для Водолеев важный день, если они заинтересованы в известности, стали публичными людьми или выстраивают с кем-то персональные отношения. В многогранной ситуации он подчеркнет неприятные и потенциально проблемные грани. Может появиться новый повод для противостояния интересов и соблазн начать вести борьбу нечестным способом. Есть риск очернения репутации. Не стоит заключать союз или договор.

Рыбы

Сегодня у Рыб возможны затруднения с выполнением рутинных дел или творческих задач, а также с лечением болезней, с получением информации, услуг или помощи. Могут быть чем-то осложнены их отношения с друзьями, коллегами, детьми или подопечными. Не самый удачный момент для устройства на новое место работы, особенно, если вызывает сомнения психологический микроклимат в предполагаемом коллективе.