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Склеиваем отношения разговорами — гороскоп на 28 апреля
27 апреля 2023ГороскопыМарианна Басс
8-9 лунные сутки. Сегодня Луна во Льве склоняет к творческим порывам или капризам, которые могут быть не всегда выполнимы по материальным причинам.
Фото: rambler
Гороскоп на сегодня говорит, что квадратура к ретро-Меркурию поднимает старые темы, создает проблемы понимания или заминки связи, склоняет к специфическому мышлению или к зацикленности на определенных темах. Новости могут быть неактуальными, а идеи требовать дополнительного обсуждения. Возможны сюрпризы с общении и в дороге. Не исключены неприятные шутки, элементы черного пиара. Могут чаще капризничать дети. Позитивная сторона дня связана с развлечениями, романтикой, импровизацией, чувством юмора.
Овен
Сегодня Овнам не стоит терять время, если им нужно пустить в ход свои преимущества и авторитет. День способствует занятиям, связанным с творчеством, рекламой, педагогикой. Его лучшие стороны: оптимизм, успех, обмен симпатиями. Подходящее время для праздников, романтики и развлечений, но с учетом возможных сюрпризов: не исключено, что для реализации планов придется найти нестандартное финансовое решение.
Телец
Сегодня у Тельцов возможны непростые разговоры с друзьями, детьми или домочадцами. Предметом обсуждения может стать оригинальная тема, на которую у Тельцов будет свой собственный нестандартный взгляд. Возможны минуты раздражительности и болтливости, неприятные сюрпризы. Яркие идеи потребуют дальнейшего обсуждения или осмысления. Это не лучший момент для начала переговоров о жилье и недвижимости.
Близнецы
Сегодня Близнецам стоит быть готовыми к неожиданным ситуациям в дороге и в процессе общения, а также в моменты совершения электронных платежных операций. Причина заминки или сюрприза не всегда будет внешней: возможно, это собственная ошибка, допущенная в прошлом по незнанию, лени или небрежности. К счастью, этот день обещает не только недоразумения, повод для хорошего настроения тоже найдется.
Рак
Сегодня Ракам не помешает быть внимательнее в финансовых вопросах, в них не обойдется без сюрприза. Лучше удержаться в этот день от рутинного шопинга, так как его стандартный сценарий может быть неузнаваемо изменен. Не всегда стоит следовать популярным мнениям и подсказкам от друзей: не исключено, что это заблуждение или шутка. Лучше не потакать капризам детей, покупая им желаемое.
Лев
Сегодня Львы рискуют не лучшим образом показать себя в ситуациях серьезного общения, например, на совещании или на профессиональном собеседовании. Им может быть трудно выдерживать официальный имидж руководителя, подчиненного или соискателя. Возможна болтливость или тяга к неформальному контакту. В этот день лучше наслаждаться жизнью, можно позволить себе легкие развлечения и минуты романтики.
Дева
Сегодня Дев может привлечь оригинальная дискуссия, а некоторые Девы затеют ее сами. Не исключено, что это будет продолжение когда-то прерванного разговора. Общение будет продуктивным, но его эмоциональный фон может оказаться не слишком приятным. Звезды советуют отследить те внутренние слабые места, за которые вас «цепляют» чужие слова или образы. Не лучший день для начала путешествия.
Весы
Сегодня для Весов позитивные грани любой ситуации подчеркнуты, а негативные сглажены. У них есть шанс пустить в ход обаяние, а также обсудить свой экспериментаторский опыт и сравнить его с чужим. Это поможет им освоиться в новой компании или наладить контакт со старыми друзьями. День подходит для романтики и развлечений, а также для корпоративных собраний, особенно посвященных материальным темам.
Скорпион
Сегодня Скорпионам не стоит полагаться на удачу и быть чересчур легкомысленными. Им лучше отнестись серьезно к возникшей неприязни в общении, истинным причинам пауз и отсрочек, подтексту шуток. Не стоит уходить от неприятных диалогов и неординарных задач: это полезный опыт, который еще не раз пригодится в будущем. Важно аккуратнее выбирать образ или маску, чтобы не навредить себе или близким.
Стрелец
Сегодня у Стрельцов путь не будет идеально гладким, но их может ободрить чужая симпатия. Перипетии этого дня не мешают, а иногда и помогают им развивать хорошие отношения. Одиноких Стрельцов выручит вера и внутренняя гармония с собой. Сложности этих суток могут быть связаны с обслуживанием и коммуникациями. Возможны проблемы в дороге, отсрочки и недоразумения при попытке получить актуальные данные.
Козерог
Сегодня для Козерогов любое занятие превращается в увлекательный креатив и одновременно в испытание. Часто это будет проблема в сфере контактов, в материальной сфере или в делах сердечных. Может стать непростым общение с любимым человеком, другом или ребенком. Многие Козероги в течение дня столкнутся с ситуацией, близкой к критической, переживут минуту волнения или сделают для себя открытие.
Водолей
Сегодня Водолеев подстерегают сложности в общении. Даже приятная беседа может свернуть в проблемное русло, укрепляя и подпитывая новые личные разногласия. Не все Водолеи будут доверять своим собеседникам, даже если это домочадцы, друзья или дети. Переход на «солнечную сторону» возможен, если держаться романтической или чисто развлекательной линии, избегая «подводных рифов» в виде бытовых тем.
Рыбы
Сегодня у Рыб не все идет по плану. Возможны сюрпризы в пути, устаревшие новости, заминки при попытке наладить связь с партнером или старым другом. Дополнительные проблемы может создать тяга к необычности, яркости и творческому эксклюзиву, отвращение к рутине и дисциплине, своеобразное мышление. Не рекомендуются важные начинания, работы по шаблону, ответственные командировки и официальные визиты.
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