Склеиваем отношения разговорами — гороскоп на 28 апреля

27 апреля 2023 ГороскопыМарианна Басс

8-9 лунные сутки. Сегодня Луна во Льве склоняет к творческим порывам или капризам, которые могут быть не всегда выполнимы по материальным причинам.

Фото: rambler