Плывем по течению — любовный гороскоп на 28 апреля

27 апреля 2023 ГороскопыМарианна Басс

Сегодня нам не стоит препятствовать тому, что происходит в жизни. Принимаем все с распростертыми объятиями.

Фото: Кадр из фильма "Влюбленные"