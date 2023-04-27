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Плывем по течению — любовный гороскоп на 28 апреля
27 апреля 2023ГороскопыМарианна Басс
Сегодня нам не стоит препятствовать тому, что происходит в жизни. Принимаем все с распростертыми объятиями.
Фото: Кадр из фильма "Влюбленные"
Каждый день нашей жизни может принести нам новые вызовы и возможности, и гороскоп на 28 апреля поможет нам подготовиться к ним заранее.
Овен
Сегодня Овны могут рассчитывать на гармоничный эмоциональный фон в своих любовных отношениях. Именно он будет выправлять положение, если происходят непредвиденные повороты событий и возникают недоразумения. Чем меньше зависят планы этого дня от материальной составляющей, тем приятнее будет встреча.
Телец
Сегодня Тельцам трудно сдержать свои чувства и еще труднее контролировать поток своего красноречия. Возможно, разговорчивыми их сделает какой-то особый момент, мимо которого они не смогут пройти равнодушно. Желание быть услышанными порой будет для них важнее гармонии в отношениях.
Близнецы
Сегодня Близнецам обстоятельства этого дня норовят подпортить настроение или дезориентировать их, но это им вряд ли удастся в полной мере. Влюбленные Близнецы не обязательно будут «любить весь мир», но в каждой ситуации предпочтут видеть хорошую сторону. Они будут доверять своим чувствам и верить партнеру.
Рак
Сегодня Ракам непросто: события этого дня чаще дезориентируют, чем ведут их верным путем. День подходит для мимолетного или рядового свидания. Для начала серьезных романтических отношений с долгим прицелом лучше выбрать другое время. Гармоничному общению поспособствуют искренность, жизнелюбие и остроумие.
Лев
Сегодня Львы склонны несколько перегибать с оригинальностью в своем поведении и в манере общения. Искупить эти условные недостатки могут их обаяние и непосредственность. Это подходящий момент для романтического свидания, если Львы будут вести себя чуть более стандартно и сдержанно.
Дева
Сегодня Девы получат от романтического общения удовольствие, если не будут упорно затрагивать в нем волнующие их вопросы. «Включив» свою любимую тему, они способны придать беседе ненужный драматизм. Лучше оказаться там, где нет триггеров, задевающих самолюбие или бередящих старые раны.
Весы
Сегодня Весы обернут на пользу своему роману и свои достоинства, и недостатки. Многим Весам поможет верно выстраивать отношения необычный прошлый опыт, благодаря которому они не боятся сталкиваться с болезненными проблемами, пробовать новое или смотреть на общение полов под неожиданным углом.
Скорпион
Сегодня Скорпионам важно уметь читать подтекст сообщений в свой адрес. Не исключено, что партнер «между строк» намекает им на прошлое, прячет за дружелюбными речами негативные чувства или отпускает забавные, но по сути обидные шутки. Против некоторых Скорпионов поведут игру их соперники.
Стрелец
Сегодня для Стрельцов позитивные стороны событий преобладают над негативными. Если они получают достаточно знаков внимания со стороны интересующего их человека, никакие досадные недоразумения им не страшны. Препятствия на пути к общению или свиданию они будут воспринимать с юмором.
Козерог
Сегодня Козероги рискуют столкнуться с необычным или болезненным для себя моментом, который заслонит от них приятные стороны дня. Им может не хватать легкости восприятия, умения понимать шутки и импровизировать на ходу. Не исключено, что они вновь наступят в любви на «старые грабли».
Водолей
Сегодня Водолеям романтическое свидание доставит больше радости, если они не будут педалировать проблемные для себя и своего партнера темы. Парам, связанным не только нежными чувствами, но и общим бытом, в этот день желательно оказаться как можно дальше от источника своих повседневных разногласий.
Рыбы
Сегодня Рыбам советуют не бороться с обстоятельствами и не идти у них на поводу. Если возникли препятствия, лучше смириться. Если кто-то оказывает знаки внимания, не помешает убедиться, что это не шутка. Начиная роман, сегодня легко заложить неподходящую основу для отношений.
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