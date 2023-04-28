Играем во взрослых — любовный гороскоп на 29 апреля

Сегодня стоит подойти к отношениям со всей серьезностью.

Овен

Сегодня Овнов вплоть до вечера сопровождает любовная удача. Если они не будут назначать свидание на чересчур поздний час, то могут надеяться на приятные впечатления от свиданий и любых мероприятий с романтическим уклоном. Если судьба дает дополнительный шанс, стоит пользоваться им, не откладывая.

Телец

Сегодня у Тельцов возможен переизбыток впечатлений и перерасход жизненной энергии. Многие Тельцы будут подстраиваться под чуждые себе ценности, играть чужие роли и искать счастье не там, где оно их в действительности ждет. Вернуться в свой естественный образ они смогут ближе к ночи.

Близнецы

Сегодня Близнецов поддерживают и помогают извлечь из своего романа приятный бонус обстоятельства. В зависимости от ситуации, они смогут исправить промах или позволить себе лишнюю минуту счастья. Стоит ценить хорошие моменты, так как с приближением ночи ситуация начнет меняться.

Рак

Сегодня Ракам звезды намекают, что им лучше положиться в любви на счастливый случай: он повлияет на ход событий в личной жизни сильнее, чем планомерные усилия. Возможен нечаянный успех в любовной игре, лестный для самолюбия. Раков, которым в ней не повезло, ждет тот или иной «утешительный приз».

Лев

Сегодня Львам везет: обстановка благоприятствует романтическим планам, а иногда и заранее превосхищает мечты. Гармоничные обстоятельства момента, приглашающие отдать дань романтике, будут удачно дополнены для многих Львов паузой в делах, высвобождающей время для приятного и непринужденного общения.

Дева

Сегодня Девам предлагают оставаться на «яркой стороне жизни», рассматривая свои романтические симпатии как источник радости, вдохновения, творчества или игры. Если появилось настроение для флирта, креатива или легкой авантюры, не стоит медлить, так как вечером оно может неожиданно исчезнуть.

Весы

Сегодня для Весов работает принцип «все, что ни делается — к лучшему». До прихода вечера они могут отложить насущные хлопоты и навязчивые мысли, окунуться в атмосферу праздника и романтики. Звезды советуют ценить такие минуты, пока новый поворот событий не сделал их более редкими.

Скорпион

Сегодня от Скорпионов положительные стороны момента могут заслонить потенциально проблемные пункты их личных отношений. В своем и чужом поведении им очень желательно уметь отделять показное и наносное от искреннего и настоящего. Скорпионов, увлекшихся игрой, отрезвят события позднего вечера.

Стрелец

Сегодня Стрельцам желательно посвятить себя личной жизни целиком. День создает прекрасные условия для романтики и подтверждения чувств - или, если история идет к концу, для легкого расставания с благодарностью за счастливый период. Важно помнить, что к ночи «карета превратится в тыкву».

Козерог

Сегодня Козерогам важно жить моментом, а вечером избегать каких-либо оценок — иначе им может показаться, что они перешли черту. У многих Козерогов останутся вопросы к себе или партнеру. Звезды напоминают, что в любви не обойтись без минут приятной спонтанности, и советуют о них не жалеть.

Водолей

Сегодня Водолеям и их любимым судьба создает такие обстоятельства, в которых они просто не смогут всерьез поссориться. Подчеркнутые разногласия окажутся недостаточно сильными для того, чтобы разбить пару — но это не означает, что проблемная тема исчерпана. Важно наслаждаться минутой гармонии.

Рыбы

Сегодня Рыбам лучше жить в делах сердечных моментом, не упуская приятные мимолетные возможности и не строя далеко идущих планов. Вечером всем Рыбам не помешает включить в общении с симпатичными им людьми элемент серьезности, дистанции или самоконтроля - впрочем, не показывая этого слишком явно.